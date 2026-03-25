El presidente Lula presenta el primer avión caza supersónico fabricado en América Latina

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presentado este miércoles el F-39E Gripen, el primer caza supersónico fabricado en Brasil, en una ceremonia con música de acción pero sin pronunciar un discurso ni una sola referencia de los oradores a la convulsa situación mundial. Todos han ensalzado el potencial industrial y exportador del proyecto. Como manda la tradición, el mandatario y otras autoridades han rociado con espumoso la aeronave, fabricada por la empresa aeronáutica brasileña Embraer con tecnología y en colaboración con la sueca Saab en Gavião Peixoto, a unos 300 kilómetros de São Paulo.

Fabricar en suelo patrio esta aeronave, que puede llevar hasta diez misiles y alcanzar los 2.400 kilómetros por hora, supone un hito para la industria de defensa brasileña y, en palabras del ministro de Defensa, José Mucio, “consolida nuestro poder disuasorio para garantizar la soberanía y la seguridad regional”. Tanto Saab como Brasil confían en que la nueva linea de producción de aviones de combate sea aprovechada con otros encargos.

El F-39E Gripen, fabricado con el mimo de los artesanos y el secretismo de los asuntos de seguridad nacional, es el primero de los 15 que Brasil tiene previsto producir. Y es el resultado de ensamblar 22.500 piezas, unidas por 350 metros de tubos y 45 kilómetros de cables que constituyen el sistema nervioso de la aeronave. Para Brasil significa mucho más que la incorporación de un nuevo caza que patrulla sus cielos sobre su territorio, incluida buena parte de la Amazonia. Uno de los desafíos ha sido testar la aeronave en un clima tropical, con condiciones radicalmente distintas de las de su país de origen.

Supone la materialización del programa de transferencia de tecnología de Saab a Embraer que trajo aparejado el contrato para la compra de aviones. Esa colaboración es uno de los motivos que, junto al coste, hicieron que en 2014 el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff se decidiera por la oferta sueca. Por 4.500 millones de dólares de la época, compró 36 cazas, de los que este primero de fabricación propia es el duodécimo operativo. Los once anteriores llegaron desde Suecia.

La planta de Gavião Peixoto también alberga un simulador de vuelo. Y el Gripen made in Brasil ya ha sido probado en unas maniobras con otros países y sus capacidades militares testadas.

Con este hito, Brasil se incorpora al selecto club de los países que fabrican cazas de combate supersónicos —el Gripen duplica la velocidad del sonido— en el que hasta ahora había solo dos socios del hemisferio sur, Australia y Sudáfrica.

Llamativamente, el presidente Lula no ha tomado la palabra en la ceremonia, la primera de un día intenso de eventos que incluirá el anuncio de un nuevo contrato para Embraer con la aerolínea Latam y la visita a la sede de una empresa china que fabricará trenes. Tras bautizar el Gripen con espumoso, Lula sí que ha charlado con un grupo de mujeres y hombres de la Fuerza Aérea Brasileña y de Embraer que han contribuido a fabricar el caza.

El ministro de Defensa, el jefe de la Aviación y el vicepresidente, Geraldo Alckmin, han sido los encargados de poner en valor el hito que supone el Gripen. “La industria de la Defesa está a la vanguardia del desarrollo industrial brasileño”, ha recalcado el vicepresidente en su discurso. El “compañero Alckmin”, como Lula le llama a menudo, ha sido compañero leal del presidente, tras años de rivalidad política, y se perfila como el favorito para acompañar al veterano líder de la izquierda brasileña como número dos en la carrera para la reelección.

Para Halavi Silva, 27 años, montador mecánico de Embraer, este avión de combate es un asunto personal. Conoce como pocos las tripas de la máquina de precisión. Él, junto a colegas como David, de 23 años, ha montado el tren de aterrizaje, el motor, han sometido los depósitos de combustible a exámenes de presurización para asegurarse de que nada gotea… “Es un día importante, estamos haciendo un avión que va a defender a Brasil”, exclama tras el acto. “He cumplido mi parte de la misión”, dice.

Silva es uno de los 350 profesionales de la empresa brasileña que estuvo en la sede de Saab en Suecia formándose. Pasó allí un año. Al principio fue un shock, pero dice que resultó muy enriquecedor. Para ellos el trabajo sigue. En los próximos años montarán otras 14 unidades en estos hangares. Y eso es solo el pedido brasileño.

Lula, este miércoles en el avión presidencial, de camino a Gavião Paixoto para el acto de presentación del primer caza fabricado en Brasil, en una imagen distribuida por su equipo. Ricardo Stuckert (DPA/Europa Press)

Saab acaba de firmar, a finales de 2025, un contrato con Colombia para fabricar 17 cazas. “Mi opinión es que fabriquemos todo lo posible aquí”, ha declarado a la prensa tras la presentación Micael Johansson, el presidente y CEO de Saab. La empresa nórdica también ha presentado una oferta para renovar la flota de combate de Perú, pero con tantos cambios de Gobierno, aún no hay decisión. “Y estas decisiones, en último término, depende siempre de los políticos”, ha enfatizado Johansson, que ha reforzado la importancia de la colaboración con la brasileña Embraer en sus planes de expansión y para las futuras mejoras de aeronaves que ya están operativas. “Queremos ser el polo regional de las tecnologías de combate aéreo”, ha recalcado el sueco en su discurso.

La transferencia de tecnología entre Saab y la brasileña Embraer se ha traducido en que parte de las miles de piezas que componen cada Gripen son fabricadas en otra planta brasileña, en São José dos Campos, y una parte de las aeronaves son montadas en la línea de producción instalada en Gavião Peixoto, la primera de Sabb fuera de Suecia.

La presentación se produce en un momento delicado, con el mundo en convulsión ante la agresividad de Estados Unidos bajo Donald Trump, con una guerra en Oriente Próximo, otra en Ucrania e incursiones estadounidenses cada vez más frecuentes y normalizadas en América Latina. Un comportamiento que ha sumido a la región en un nivel de tensión geopolítica inédita en décadas. En opinión de Brasil, la intervención militar estadounidense en la vecina Venezuela en enero sentó un precedente peligrosísimo.

Las Fuerzas Armadas Brasileñas han presentado al Gobierno de Lula un plan de inversiones millonario para poder afrontar las nuevas amenazas, incluido los drones, cuyo uso es ya cotidiano en las guerras de Irán e Ucrania.

América Latina, que durante las últimas décadas ha presumido de ser una región sin conflictos armados entre países y libre de armas nucleares, es ahora escenario del abierto intervencionismo de la primera potencia mundial. La incursión en Venezuela, ahora bajo tutela de Washington, junto a los ataques militares contra lanchas que supuestamente transportan droga (ampliamente consideradas ilegales) y un reciente bombardeo conjunto de EEUU y Ecuador en el territorio de este país han disparado la preocupación en América Latina.