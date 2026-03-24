El juez Alexandre de Moraes concede el arresto domiciliario “temporal” al expresidente Jair Bolsonaro

El beneficio, que rige por 90 días, inicia cuando el exmandatario brasileño abandone la clínica donde se recupera de una neumonía

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, decidió este martes que el expresidente Jair Bolsonaro cumpla su condena de prisión bajo arresto domiciliario durante 90 días, tras ser condenado a 27 años de prisión por golpismo. La Corte Suprema concedió la prisión domiciliaria “temporal” al expresidente, actualmente hospitalizado por una neumonía, informaron fuentes oficiales.

El juez de Moraes, responsable del caso, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldó en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que “requiere atención constante y cuidadosa”, informa EFE.

El mandatario ha sido dado de alta de la unidad de cuidados intensivos después de tener que ser ingresado por una bronconeumonía bacteriana, si bien no se prevé que deje el hospital por el momento, según sus médicos.

De Moraes decidió que el exmandatario podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que todavía no hay una previsión. Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Los abogados del expresidente de 70 años presentaron la semana pasada una nueva solicitud oficial para que el expresidente de Brasil pueda cumplir el resto de la pena en su hogar, en Brasilia, en prisión domiciliaria. Para reforzar la petición, el senador Flávio Bolsonaro se reunió en su calidad de abogado de su padre con el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso. “Fue una conversación objetiva, como abogados que solicitamos una audiencia con el juez del caso. Presentamos nuestros argumentos y él accedió a evaluar esta nueva solicitud de la defensa en el momento oportuno. No fijó un plazo para la decisión”, explicó el senador, que es también el nombre más potente de la derecha para las próximas elecciones, en octubre.

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