Bolsonaro, trasladado al hospital tras “sufrir escalofríos y vómitos”, según su hijo Flávio

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, de 70 años, ha sido trasladado este viernes por la mañana de la prisión a un hospital de Brasilia tras “sufrir escalofríos y vómitos”, según ha anunciado a primera hora en redes sociales su hijo Flávio. La policía ha confirmado en una nota el traslado “para ser sometido a atención médica”. El líder ultraderechista sufre diversos problemas de salud y el pasado 1 de enero recibió el alta tras ser operado de una hernia. “Pido oraciones para que no sea nada grave”, ha añadido el senador Bolsonaro, el nombre que más suena en la derecha como candidato presidencial en octubre.

Bolsonaro padre arrastra crisis recurrente de hipo y otros problemas de salud desde que en 2018 recibió una puñalada en un mitin. Desde el final del año pasado cumple una condena de 27 años de cárcel en el ala reservada a los militares de una cárcel de máxima seguridad, una área conocida como Papudinha. El Tribunal Supremo lo condenó en septiembre, junto a varios generales y otros estrechos colaboradores, por liderar una conspiración golpista para seguir en el poder tras perder las elecciones en 2022.

El expresidente recibe visitas de parientes y aliados políticos en prisión --para negociar alianzas electorales de cara a los comicios-- mientras su familia reitera la petición de que, a causa de sus problemas de salud, sea trasladado a su casa para cumplir la pena en prisión domiciliaria. Por el momento, el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, ha negado todas las solicitudes.

Los abogados de Bolsonaro pidieron esta semana al juez permiso para que el expresidente recibiera en su celda a un alto cargo del departamento de Estado estadounidense, Darren Beattie. El magistrado autorizó inicialmente la visita para la próxima semana, pero la anuló después de que el canciller Mauro Vieira advirtiera de que la reunión entre ambos puede suponer “una injerencia indebida” por parte de la Administración de Donald Trump en asuntos internos brasileños. El Ministerio de Exteriores añadió que la visita a Bolsonaro en la cárcel no es parte de la agenda oficial que el alto cargo estadounidense transmitió a la diplomacia brasileña.

Beattie, que pertenece al área de diplomacia pública del Departamento de Estado, visita Brasil para participar el próximo 18 en un foro Brasil-EEUU sobre minerales críticos.