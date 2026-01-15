El juez ordena que Bolsonaro ingrese en una cárcel de máxima seguridad

El expresidente de Brasil será trasladado de la comisaría donde está preso al ala militar de la prisión de Papuda

Las quejas constantes de la familia Bolsonaro sobre las condiciones en las que el patriarca está preso en una comisaría de Brasilia han llevado al juez brasileño Alexandre de Moraes a decidir su traslado inmediato. El magistrado ha ordenado este jueves que el expresidente Jair Bolsonaro, capitán retirado del Ejército, sea trasladado al complejo penitenciario de máxima seguridad de Papuda, también en la capital de Brasil. El ultraderechista irá en principio a un ala destinada a militares y autoridades, pero antes será sometido a un reconocimiento médico para decidir si debería ir al hospital penitenciario.

El anterior mandatario quedaría recluido en el batallón de la Policía Militar del complejo de Papuda. El juez recalca que Bolsonaro disfrutará de más espacio porque estaré en una celda mayor, con capacidad para cuatro reos, pero no la compartirá con nadie más. Además, ahora podrá hacer fisioterapia y salir al patio a disfrutar de baños de sol.

En ese ala especial para uniformados, conocido como Papudinha, está encerrado uno de sus cómplices en la trama, su antiguo ministro Anderson Torres, que es policía militar. Papuda es una de las cárceles más vigiladas de Brasil. Por allí han pasado muchos de los políticos encarcelados en los escándalos de la Lava Jato y el Mensalão y ahora están presos los miembros de la cúpula del PCC (Primeiro Comando de la Capital) y líderes destacados de otros grupos del crimen organizado.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por liderar una conspiración golpista. En noviembre, una vez agotados los recursos judiciales, ingresó en la principal comisaría de Brasilia para cumplir la pena. Eran unas condiciones prácticamente análogas a las que tuvo el ahora presidente Luiz Inácio lula da Silva, mientras cumplía una pena por corrupción, que después fue anulada.

Bolsonaro sufre diversos problemas de salud que le llevaron a ser hospitalizado durante una semana entre Navidad y Año Nuevo para operarse de una hernia y someterse a un tratamiento quirúrgico para paliar sus crisis de hipo. Días después, sufrió una leve conmoción cerebral al caerse. Sus abogados han presentado una batería de recursos solicitando a Moraes que le permita cumplir condena en prisión domiciliaria

Su esposa, Michelle Bolsonaro, llegó a reunirse con un veterano juez del Supremo para transmitirle en persona sus inquietudes, según ha revelado el medio G1. Pero el magistrado Moras se ha negado siempre. El expresidente ya intentó quitarse, en medio de una alucinación, la tobillera electrónica que vigilaba sus movimientos ante el riesgo de fuga.

Tanto la esposa del expresidente, como sus hijos, se han quejado de manera insistente de que las condiciones de la comisaría eran inadecuadas en vista de su frágil salud y de su estado anímico.

Dados los problemas de salud de Bolsonaro, el juez autoriza que el golpista convicto reciba atención médica las 24 horas del día, su traslado inmediato al hospital en caso de emergencia, a disfrutar de cinco comidas diarias expresamente preparadas para él y que reciba visitas tanto de su esposa y de sus todos sus hijos, salvo Eduardo, que marchó a Estados Unidos a hacer lobby por el padre y está procesado por obstrucción a la justicia. El primogénito, Flávio, ha sido designado por su padre para enfrentarse en las urnas al presidente Lula el próximo octubre.