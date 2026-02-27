Matasuegras, la receta de galletas fritas rellenas típica de Murcia

Llevan crema pastelera en su interior y se cubren con azúcar y canela, lo que las convierte en un dulce apto solo para paladares muy golosos

“Galletas fritas rellenas” suena tan contundente como atractivo para quienes disfrutan de los dulces. Confirmamos que, efectivamente, las matasuegras son ambas cosas. Típicas de la región de Murcia, consisten en dos galletas tipo María rellenas de crema pastelera –con buena consistencia– que luego se pasan por leche y huevo, se fríen y se cubren con una mezcla de azúcar y canela. Queda una capa fina muy crujiente en el exterior y un interior cremoso y suave con cierto sabor a infancia (aunque no seas murciano ni hayas comido matasuegras en tu vida).

De su nombre, que apunta a ser bastante cuestionable y que podríamos poner junto al matamaridos y a la carne a la suegra, no hay registro ni explicación –si hay algún murciano en la sala que tenga esta información, lo invitamos a pasar a la sección de comentarios–. Es habitual comer y preparar las matasuegras en Semana Santa y otras fiestas, aunque nada nos impide disfrutarlas en cualquier momento del año. Se pueden tomar templadas o frías y van muy bien con un café.

Dificultad : No es dificilísimo pero lleva su ratito Ingredientes Para 15-20 matasuegras Para la crema pastelera 250 ml de leche

3 yemas

40 g de azúcar blanco

25 g de maicena

Vainilla o piel de limón Además 40 galletas tipo María

Leche, cantidad necesaria

1 huevo

Azúcar blanco, cantidad necesaria

Canela en polvo, cantidad necesaria

Aceite de oliva suave o de girasol para freír Instrucciones 1. Calentar la leche en un cazo a fuego suave con un trozo de piel de limón si se usa. 2. En un bol mezclar bien las yemas con el azúcar y la maicena. Si se usa vainilla, añadirla también. 3. Cuando la leche hierva, apagar el fuego. Retirar la piel de limón y agregar al bol mientras se mezcla. 4. Una vez luzca homogéneo, devolver al cazo y cocinar a fuego suave sin dejar de revolver. Cuando empiece a hervir, cocínalo un par de minutos, apaga el fuego y vierte la crema en un recipiente. Cúbrela con un film en contacto con la crema y déjala enfriar por completo en la nevera. 5. Calentar el aceite para freir –con dos dedos de profundidad es suficiente– en una sartén a fuego medio. Poner un poco de leche en un plato hondo o en un cuenco. Poner el huevo batido en otro. En un tercer plato, poner el azúcar mezclado con la canela. 6. Untar una galleta con una cucharadita de crema pastelera y ponle otra galleta encima, a modo de sandwich. Repetir esta operación hasta terminar la crema pastelera. 7. Pasar la galleta rellena por leche, luego por huevo y luego freír. Retirar en cuanto se hayan dorado (cuidado, se queman fácilmente) y colocar en un plato con papel absorbente. Aún caliente, pasar por el azúcar con canela. Repetir esta operación con todas las galletas. Se pueden comer templadas o frías. Consejo Es recomendable hacer tandas de tres galletas como máximo para que el aceite no baje mucho su temperatura.

