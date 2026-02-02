Cómo hacer unos huevos fritos con cocochas de bacalao y patatas, según Andoni Luis Aduriz
Recomendamos servir cada uno de los elementos por separado, en bandejas individuales, para que cada comensal pueda montar el plato a su gusto. Se pueden freír más patatas, huevos o añadir otros ingredientes disponibles en casa, adaptando la cantidad a a cada mesa
Ingredientes
Para cuatro personas
Para las cocochas
- 500 gramos de cocochas de bacalao saladas
- Agua
Para las patatas fritas
- 1 kilo de patatas agrias
- 500 mililitros de aceite de oliva
Para los huevos fritos
- 4 huevos pequeños o medianos, preferiblemente de gallinas en libertad
Para el acabado y la presentación
- Sal en escamas
Instrucciones
1. Cocochas de bacalao
Desalar las cocochas en agua fría durante uno o dos días, según su tamaño. Cambiar el agua aproximadamente cada 12 horas.
2. Patatas fritas
Pelar las patatas y cortarlas en bastones. Lavarlas hasta eliminar el almidón superficial.
Realizar una primera fritura en aceite a 180 grados durante unos 10 minutos. Retirar y reservar.
Realizar una segunda fritura a 200 grados hasta que estén doradas y crujientes. Retirar sobre papel absorbente y salar ligeramente.
3. Huevos fritos
Sacar los huevos del frigorífico con antelación para que estén a temperatura ambiente.
Freír los huevos uno a uno en la misma cazuela utilizada para las patatas.
4. Acabado y presentación
Reutilizar el aceite de la cazuela y freír en él las cocochas. Disponerlas en una bandeja. Montar el plato colocando primero las patatas, después los huevos fritos y, a continuación, las cocochas con su jugo. Finalizar con sal en escamas.
