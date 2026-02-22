Toda la carne puesta ya en las generales

El Gobierno asume que costará tiempo remontar el golpe de Cerdán y Ábalos. Sánchez confía en que el escenario será muy diferente en 2027. Las perspectivas en Castilla y León y Andalucía son malas

Los movimientos se precipitan. La política española multiplica jugadas a varias bandas para prepararse ahora para la batalla decisiva: las elecciones generales de 2027, si Pedro Sánchez cumple su objetivo y logra llegar hasta ahí sin verse forzado a un adelanto. Todos juegan sus cartas. PP y Vox recrudecen su pulso por el control de la derecha, pero ya cada vez más claramente unidos en un bloque para llegar a La Moncloa y gobernar allí en coalición. El espacio a la izquierda del PSOE se reorganiza ya sin el protagonismo de Yolanda Díaz buscando concentrar un voto cada vez más disperso y desactivado pero decisivo para intentar frenar el auge de Vox, con quien competirá provincia a provincia por muchos escaños.

Y el PSOE, el gran jugador en el bloque progresista, también se mueve ya pensando en generales. Pedro Sánchez, que esta semana asumió durante un viaje a la India que la izquierda está muy desmovilizada sobre todo por el escándalo que devoró la credibilidad del PSOE y del presidente, con dos ex secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, imputados ―no lo llegó a citar, pero era obvio que se refería a este gran agujero negro― intenta por todos los medios reactivar el voto progresista.

“Nuestro electorado se está quedando en la abstención. Tenemos que analizar por qué. Entiendo que haya elementos que signifiquen argumentos para quedarse en la abstención, pero trabajaremos para que se movilice cuando lleguen las elecciones generales”, señaló Sánchez en Nueva Delhi.

En algunos sectores del PSOE se instaló una gran inquietud. ¿Eso quiere decir que el presidente da por perdidas las batallas de Castilla y León y Andalucía para enfocarse ya en las generales?, se preguntaron muchos dirigentes al escucharle. Sánchez, explican en su entorno, no da nada por perdido. “Somos un partido ganador y salimos a ganar todas las elecciones, no renunciamos a ninguna”, señalan.

Sin embargo, distintas fuentes del Gobierno sí admiten que las expectativas para Castilla y León y Andalucía no son buenas, aunque sí mejores que las de Extremadura y Aragón. “Vamos a aguantar mejor, vamos a ir de menos a más, y el PP se va a meter en un problema enorme con Vox. Confiamos en que los progresistas empiecen a ser más conscientes de lo que viene si no se movilizan”, señala un miembro del Ejecutivo.

“El caso de Ábalos, Cerdán y Koldo García, que en el fondo es el mismo, nos ha hecho un daño enorme y vamos a tardar en remontar ese golpe. Necesitamos tiempo para que la gente vea que no era algo estructural, que no había financiación ilegal, que eran unos golfos que nos estafaron a todos. Pero para 2027 las cosas serán diferentes. Lo que va a pasar en España y en el escenario internacional va a dejar muy claro a la gente qué se está jugando, qué es lo que viene”, apunta otro.

En Castilla y León el PSOE confía en aguantar la posición y quedar cerca del PP o incluso ganarle, aunque el ascenso de Vox hace imposible pensar en gobernar. La gran inquietud pasa por Andalucía, donde el PP cuenta con un candidato fuerte, Juanma Moreno, y el PSOE está muy debilitado después de perder el poder y una dura batalla interna. Sánchez ha puesto allí a su mejor baza posible: la vicepresidenta María Jesús Montero, la mujer más poderosa de un Ejecutivo que dirige el presidente con un poder absoluto pero con dos personas claves en todas las decisiones: la propia Montero y Félix Bolaños, ministro de Justicia y de Presidencia. Caído Santos Cerdán, que llevaba la relación con Junts y también era un puente con PNV y Bildu, todas las negociaciones las llevan estos dos políticos clave del núcleo duro del sanchismo.

En el Gobierno ya empiezan a moverse las especulaciones sobre la gran remodelación que Sánchez tendrá que hacer para relevar a Montero. “Ella está siempre en todo. Trabaja 24 horas. No hace otra cosa. Está detrás de todo con Bolaños. Va a ser muy difícil de sustituir. Es el cambio más importante desde 2021”, señala un miembro del Ejecutivo refiriéndose a la crisis de ese julio en el que Sánchez apartó de una tacada a Carmen Calvo, José Luis Ábalos e Iván Redondo, casi todo el núcleo duro de entonces.

Algunos creen que Sánchez empoderará aún más a Bolaños, que ya dirige buena parte del Ejecutivo con su control de la decisiva comisión de subsecretarios y las negociaciones parlamentarias. Él podría ser un vicepresidente primero natural, porque de hecho ya ocupa algunas de esas funciones de dirección de los ministros. Pero otros creen que el presidente mantendrá su tradición de poner a una mujer de vicepresidenta primera, como antes Calvo o Nadia Calviño, aunque tal vez ahora con menos poderes que Montero.

Hay ministros como Carlos Cuerpo, de Economía, o Elma Saiz, nueva portavoz, ambos con perfil económico, que han ido aumentando su peso político y su cercanía con el presidente. Pero el líder siempre sorprende a todos con sus movimientos internos. La decisión podría precipitarse si Moreno convoca elecciones justo después de las de Castilla y León, que son el 15 de marzo. Y en cualquier caso no queda mucho para tomarla. Con ese nuevo Gobierno, en el que podría haber más cambios importantes, Sánchez afrontará ya la recta final y la larga campaña electoral para las generales.

Todos estos movimientos estratégicos de los cuatro grandes espacios de la izquierda y la derecha se hacen ya pensando en 2027. Pero antes hay que llegar gobernando. Y el Ejecutivo sufrirá con toda probabilidad esta semana un golpe duro: el jueves Junts tiene intenciones, si no hay una negociación sorpresa de último minuto, de tumbar el escudo social por su rechazo al paquete antidesahucios ya muy suavizado por el pacto con el PNV, que deja fuera a los que propietarios de una o dos viviendas y se centra en los que tienen 3 o más. Y además se complica la negociación de los Presupuestos en Cataluña, después de una reunión aparentemente fallida entre Sánchez y Oriol Junqueras en La Moncloa.

Esto último es especialmente delicado también para el mensaje interno. Sánchez arrancó el año con un polémico pacto de financiación autonómica con Junqueras, que ha supuesto un desgaste importante para el PSOE y ha sido relevante en las elecciones en Aragón. La sensación interna en el partido es que todo se hizo para consolidar la mayoría de la legislatura pero sobre todo para reforzar a Salvador Illa en la Generalitat, la joya de la corona de un socialismo con muy poco poder local. Si finalmente Illa no lograra aprobar los Presupuestos, sería un fiasco importante, aunque distintas fuentes confían en que se pueda reconducir esa negociación. Como casi siempre en esta legislatura infernal, no hay nada garantizado, pero hay mucho esfuerzo político y negociación en marcha para intentar encajar todas las piezas para una recta final que decidirá el futuro del único gran país europeo aún en manos de los progresistas.