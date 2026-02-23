“Una locura”: así describe Alicia Keys los 25 años de ‘Fallin’, la canción que le dio la fama

En marzo de 2001, a Alicia Keys le bastaron un piano y su poderosa voz para que se le abrieran de par en par las puertas de la música con el éxito Fallin, primer sencillo de su disco debut, Songs in A minor. Tenía 20 años y, desde entonces, la hija de una actriz que la crió sola y que pasó la adolescencia en Harlem solo ha cosechado éxitos. Ahora, a punto de que se cumplan 25 años de aquella canción y de aquel disco —con el que en 2002 logró cinco premios Grammy, entre ellos mejor álbum de R&B y mejor artista revelación—, la cantante ha asegurado a la revista People que fue todo “una locura”. Lo hizo el pasado 18 de febrero en West Hollywood, California, durante un evento de la iniciativa She Is the Music, cofundada por la cantante y que pretende fomentar la participación de las mujeres en esta industria y “la forma más bonita de darles un lugar a las mujeres en la mesa”, como aseguró en una publicación de Instagram sobre aquella noche.

“No sé cómo asimilar esta existencia llamada vida”, dijo Keys a la revista durante la celebración del evento. “Es una locura, maravillosa, emocionante y asombrosa”. La artista, que desde entonces ha ganado 17 Grammy, aseguró además: “Solo pienso en la chica que había en mí en ese momento y en cómo no tenía ni idea de nada, ni la más remota. Estaba haciendo lo que se conoce como ‘fingir hasta que lo consigas’; eso era lo que hacía aquella chica, y lo hizo de maravilla”. Efectivamente, lo hizo tan bien que Fallin se mantuvo durante seis semanas en el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard. “Cuanto más crecía, más aprendía”, dijo además la cantante de otros éxitos como Girl on Fire (2012). “Y por eso pienso en ella y la aprecio muchísimo, porque era fuerte, tenía claridad. Aunque no lo sabía todo, sabía lo que no quería y sabía a qué debía aferrarse: la autenticidad, la verdad, la honestidad y la música”.

De izquierda a derecha, Sylvia Rhone, Alicia Keys, Megan Moroney y Jody Gerson (cofundadora de la iniciativa junto a la cantante), en el evento de She Is The Music del 18 de febrero de 2016. Emma McIntyre (The Hollywood Reporter via Getty Images)

Keys reconoció, además, estar “muy orgullosa”, porque hoy sigue reconociendo a esa chica en lo que hace: “Es algo hermoso. Haber llegado tan lejos y tener todos estos años para crear y no haber llegado ni siquiera a la mínima expresión de mi camino es realmente emocionante. Estoy agradecida”, aseguró durante un evento en el que coincidió con otras mujeres muy presentes en el negocio musical, entre ellas aquella que la acogió bajo su protección al principio de su carrera, Jody Gerson. Gerson, directora ejecutiva de Universal Music Publishing Group y cofundadora junto a Keys de She Is the Music, fue, en palabras de la propia artista, “mi editora desde que tenía 14 años. Así que, sin duda, me acogió bajo su protección y vio algo especial en mí”.

La pasión musical de Keys le viene de su familia materna —su padre no estuvo muy presente en su vida—, en la que su abuelo fue locutor radiofónico y su abuela, pianista. Keys pasó sus primeros años en un ambiente menos glamuroso que los que puede frecuentar ahora. Como ella misma explicó en 2021, poco después de la publicación en 2020 de su biografía, titulada More Myself, creció en un apartamento primero en Hell’s Kitchen (donde su madre alquilaba un piso subvencionado para actores y aspirantes) y después en Harlem, en la calle 137: “Había tan poco espacio que se sentaba en la cama y tocaba el teclado intentando que llegaran canciones que encajaran con los sentimientos que había en su corazón”, decía en un post en Instagram, hablando de ella en tercera persona. En una entrevista con el medio Bustle, su madre contó que, desde niña, su hija tuvo claro lo que quería, explicando que “con 7 años tocaba el piano y con 11 componía”, y que desde los 9 iba haciéndose con pequeños trabajos para ganar su propio dinero y ayudar en una casa.