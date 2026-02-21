Ku Minerva ya no llora por cosas de ayer: “Mi trabajo de oficina paga la hipoteca, aunque podría haberlo hecho el Benidorm Fest”

La cantante, que en 1995 vivió su momento “más dulce” con el éxito ‘Estoy llorando por ti’, dejó la música poco después por una mala experiencia con un productor. Aunque no ha ganado el reciente certamen, su participación le ha dado nuevo impulso a su carrera

Una semana después de la final del Benidorm Fest, no solo los fans del certamen siguen con resaca emocional, también sus artistas. Al menos así es como se siente estos días Ku Minerva (Barcelona, 49 años), quien en 1995 se convirtió en la reina del dance en español cantando Estoy llorando por ti y en este concurso buscaba revalidar su título con el tema No volveré a llorar. “Estoy como un poco tocadilla”, reconoce en una videollamada con EL PAÍS. Pero no por el resultado, aunque “esperaba ganar” (no pasó de semifinales), sino por todas las emociones que ha acumulado: “Ha sido una locura estar allí, brutal”.

Habla desde Barcelona, donde Minerva Pérez (su nombre real) trabaja como administrativa en el departamento de ventas de una empresa, de lunes a viernes. Asegura que eso le gusta y, además: “Mi trabajo de oficina paga la hipoteca, aunque podría haberlo hecho el Benidorm Fest”, medio bromea sobre los 100.000 euros de premio. Tras décadas apartada de los escenarios por una mala experiencia, hace ocho años le propusieron volver a actuar, aprovechando el tirón de la nostalgia por los noventa: “El tema remember estaba en auge y Llorando por ti, nos guste o no el estilo, no deja de ser historia de la música de este país", explica. Pero entonces Minerva estaba embarazada, estaba en paz con su vida laboral y se le ocurrieron mil excusas para no volver. Recuerda que su madre la convenció de hacerlo: “La música ha sido siempre el aire que respiras”, le dijo. Y ella volvió a cantar aquello de “estoy llorando por cosas de ayer” ante un público entregado.

Lo que nunca esperó es que le ofrecieran ir al Benidorm Fest. Lo hizo Juan Sueiro [productor de, entre otros, Fangoria], a quien conoce desde hace más de 30 años y quien, dice, “es una de esas personas con las que no importa el tiempo que haya pasado: cuando vuelves a conectar, es como si fuera ayer”. “Me mandó un WhastApp, algo como: ‘¡Hola, de nuevo en tu vida!’. Fue surrealista“, recuerda Ku Minerva, que por supuesto aceptó la invitación. Luego él le confesó que iban contra reloj, que tenían solo cuatro días para presentarse. ”Por suerte, yo había hecho un curso de producción no hacía mucho y en casa tengo mi miniestudio. Donde tengo los zapatos, tengo también un micro delante", presume.

Cuando Ku Minerva copó las radios de los noventa con Estoy llorando por ti tenía 17 años. Ahora, a punto de cumplir los 50, admite que su energía es distinta, pero que la ilusión es la misma que cuando empezó, “incluso mayor”: “He visto mucho mundo con la música, pero no me había visto nunca en una situación como esta. Ahora puedo decir que he estado en ‘el escenario’, porque no es uno más”, dice sobre su paso por el Benidorm Fest. Consciente del impulso que ha supuesto, acaba de lanzar Red Flags, una nueva canción que le sirve como “ajuste de cuentas emocional” con aquel productor que le hizo renunciar a su carrera a principios de los dos mil, recién empezada: “Yo siempre he sido una niña de pueblo, lo digo muy orgullosa: de Sant Andreu de la Barca, donde he estado rodeada de los míos. Pero uno de mis mayores errores fue no relacionarme con gente de la industria”, comienza el relato de su pesadilla.

Estaba en México, donde se fue a vivir en el año 2000, con 23 años, cuando fue consciente de su precaria situación: “Él [el productor] se volvió a Barcelona y yo me quedé allí, más tirada que una colilla. La discográfica creía que estaba todo bien, pero en el apartamento en el que me quedaba no tenía una triste manta ni una triste sartén”. Cuenta que entonces empezó a salir de su burbuja, a conocer gente que estaba en la industria y que le contaba pormenores del negocio que ella desconocía. “Es muy duro decir esto, pero considero que he estado maltratada psicológicamente”, dice sobre una experiencia que, asegura, la dejó “traumatizada”.

“Él me daba 100.000 pesetas al mes de la época, 600 euros a día de hoy, y yo hacía todo. Yo cantaba, yo iba a los conciertos, yo grababa en el estudio. De algún show me daba 300 euros, cuando se cobraban 6.000″, recuerda. Explica que llegó a estar tan mal que llamó a su madre, quien voló 12 horas desde Barcelona a México para estar con su hija y apoyarla. Tras una conversación telefónica con aquel individuo del que no quiere dar el nombre —en la que “empezó a gritarme, a llamarme y decirme de todo”—, Minerva dijo basta: “En la presentación del disco Perdiendo el control [título solo para México], abrí la caja de Pandora, dije que si ese señor aparecía por allí, yo no salía a cantar. Me planté, y ahí se acabó mi carrera". De vuelta en Barcelona, le reclamó un dinero y esa fue su última conversación: “Que te vaya bien cantando en la ducha’. Fueron las últimas palabras que me dijo… Tengo la imagen grabada en la memoria, fue en los estudios que se pudo construir gracias a mí“, dice la cantante.

Ku Minerva: “He visto mucho mundo con la música, pero no me había visto nunca en una situación como la de Benidorm Fest". Albert Garcia

Se planteó denunciarle, pero un abogado se lo desaconsejó porque no podía probar nada: “Las personas que realmente estaban cobrando dinero, que eran los managers, seguían trabajando para ese productor, por lo que no se iban a mojar por mí”. Y “era los noventa”, apunta, una época en la que todo estaba blindado. ¿En la actualidad hubiera sido diferente? No lo tiene claro: “Aunque todo es más visible, más legal, ¿quién te asegura que una discográfica te ficha porque realmente apuesta por ti o porque quiere quitarte del camino de otro?”, se pregunta.

También admite que, a veces, se arrepiente de haberse plantado: “Fue una decisión impulsiva. Quizás si hubiera aguantado y esperado los cuatro años que faltaban de contrato, mi carrera hubiera seguido hacia donde tenía que ir”, reflexiona. “Estaba en mi momento más dulce. La proyección teórica que tenían conmigo era hacerme la nueva Shakira. En aquella época ella se había ido más por el rock y BMG veía un hueco en el pop dance“, cuenta. Cuando recuerda que dejó la música para trabajar de lunes a viernes en una oficina, otro pensamiento acude a auxiliarla: “Aquella decisión me ha hecho tener lo que tengo ahora y vivir muchísimas cosas”. Entre ellas, participar en el Benidorm Fest. Confiesa que cuando Selena Leo (de Sonia y Selena) supo que estaría en el concurso, le aconsejó: “Disfruta todo lo que puedas, guárdate en la retina cualquier momento, cualquier situación, porque pasa volando”. Fue lo que hizo.

Ahora es capaz de ver las red flags de su mundo con más claridad. “Otra cosa es que haga la vista gorda”, avisa. Dice ser independiente, ver la industria de la música como otro negocio más. Aunque a aquel productor “a día de hoy, aún le estoy dando dinero”, se lamenta. Actualmente, sigue con su trabajo de administrativa mientras planea sacar más canciones, “recuperar el vibe de los noventa” y girar por toda España —de momento, tiene 30 conciertos cerrados—.

A Minerva le toca seguir trabajando duro, aunque haya quien piense que está forrada: “Si no me hubieran robado en su día, igual sí tendría el camino más fácil. Aunque forrada tampoco estaría porque la música, si no eres Shakira o Bisbal, es un mundo muy sacrificado”.