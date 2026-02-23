Los Gemeliers denuncian una agresión durante la celebración de su cumpleaños en Madrid tras la que fueron ingresados

Los cantantes ya están “descansando” después de que un grupo les atacase a la salida de una discoteca de la capital. “Ya se cuenta con información clara sobre los responsables”, ha explicado su hermano y representante

Lo que iba a ser una noche de celebración se convirtió en una pesadilla para Jesús y Daniel Oviedo, los hermanos sevillanos conocidos artísticamente como Gemeliers. Los cantantes se encontraban celebrando su 27º cumpleaños el pasado sábado en una discoteca de Madrid, junto a sus amigos y algunos rostros conocidos de la televisión, y a la salida del local ambos sufrieron una agresión por la que tuvieron que ser ingresados en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

“Ayer fue el cumpleaños de mis hermanos y lo que iba a ser un día especial terminó en una pesadilla. Sufrieron una agresión que ya está en manos de la policía, a quienes también queremos agradecer su trabajo y rapidez. La investigación está en marcha y ya se cuenta con información clara sobre los responsables”, explicó este domingo Juan Carlos Oviedo, hermano mayor de los cantantes y también su representante, en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram horas después de que la información viese la luz en el programa Fiesta, de Telecinco.

“Gracias de corazón por todos los mensajes, el cariño y el apoyo. Gracias a periodistas y cadenas de televisión con las que he hablado, por el respeto, la comprensión y el trato en un momento tan delicado”, continuaba el mensaje. “Como representante familiar, quiero contar que ellos ya están bien y descansando. Seguiré atendiendo a los medios con todo el cariño y compartiendo la información para que esto se conozca y, ojalá, no les pase a nadie más. Cuando se encuentren con más fuerzas, hablarán ellos con la cercanía y el respeto de siempre. Gracias, de verdad”, concluye el comunicado de Juan Carlos Oviedo, que después fue compartido por Jesús y Daniel en sus respectivas redes sociales.

Los hechos ocurrieron en la discoteca Bandido, en el centro de la capital, cuando el grupo se disponía a abandonar el local en torno a las seis de la madrugada. “Empieza con insultos por parte de desconocidos que estaban en un coche. Ellos ya se iban en un taxi y empiezan a recibir insultos, muchos de ellos homófobos”, compartió el programa de Telecinco el sábado. Fuentes policiales informaron a Efe que, sobre las seis de la madrugada, “varias personas rociaron con gas pimienta a otras y les propinaron varios golpes”.

El hermano y representante dio algunos detalles más: no solo actuaron con violencia contra los Gemeliers, también lo hicieron contra sus parejas, que les acompañaban en ese momento. “Cogieron a la novia de Jesús y la empezaron a pegar, la amenazaron hasta que se orinó encima, literalmente. Los tiraron al suelo, la golpearon...”. También un amigo que les acompañaba resultó gravemente herido: “Acabó tirado en el suelo. Le pegaron una paliza brutal. Tiene la cara destrozada”.

Actualmente, el dúo, que se hizo conocido tras su participación en La Voz Kids en 2014, se encuentra participando en DecoMasters, de TVE. “Es muy habitual que tengan que aguantar insultos, se burlan de ellos... Jesús pasó, como hace habitualmente. “Fue a intentar meterse al coche, pero le fue imposible llegar porque le agredieron”, añade su representante.