Elma Saiz: el salto a la portavocía tras la gran polémica de las cuotas de los autónomos

La navarra ha logrado el único gran acuerdo de la legislatura con sindicatos y patronales pero ha tenido que retirar medidas controvertidas. Al frente de Migraciones, ha rebatido el discurso antimigratorio de Vox

Elma Saiz (Pamplona, 49 años) asume la portavocía del Gobierno después de dos años al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable del departamento que gestiona las pensiones. Es decir, tiene en sus manos la mayor partida de gasto social del Estado, en torno a un 12% sobre PIB, un porcentaje al alza por la jubilación de la pobladísima generación del baby boom. A esa tarea incorpora ahora la de portavoz del Gobierno, después de que Pilar Alegría deje esta responsabilidad para liderar el cartel socialista en Aragón.

Los dos años de Saiz al frente de su ministerio han sido bastante accidentados, salpicados de anuncios que han conducido a crisis importantes para el Ejecutivo. Uno de los episodios más polémicos se dio en octubre del año pasado. Entonces llegó el huracán de las bajas “flexibles”, un concepto que Saiz colocó en un desayuno informativo y que despertó un aluvión de críticas, sobre todo, desde la izquierda política y sindical.

“En materia de pensiones antes había una regulación muy abrupta: o trabajo o pensión y con la reforma y desde la voluntariedad hemos hecho que ese tránsito sea más flexible. Pues lo mismo con la incapacidad temporal”, dijo Saiz. Esta reforma, en el debate público por el acelerón de las bajas por incapacidad temporal, se encuentra en un punto muerto por la falta de consenso entre el Gobierno y los agentes sociales, con pocos visos de respaldo, además, entre los grupos parlamentarios. El ministerio se apresuró a matizar este planteamiento, tras recibir muchísimas críticas, e indicó que las bajas flexibles serían una reincorporación gradual al trabajo una vez se tenga el alta.

Pocos meses antes, en mayo, Saiz también se había enfrentado a críticas descarnadas de un colectivo concreto: los científicos, a quienes no les gustó la propuesta de la Seguridad Social para comprar periodos de prácticas no remuneradas y convertirlos en cotizados para que sumen en el cómputo de jubilación.

El ministerio aprobó una orden que posibilitaba a todo el que haya sido becario sin cobrar a pagar a cambio de que los periodos en esa situación cuenten de cara al retiro. Los científicos protestaron ante esta política porque para ellos son habituales periodos muy largos de prácticas no remuneradas, normalmente a cuenta de instituciones públicas, y consideraban que la norma no tenía en cuenta sus circunstancias. La Seguridad Social introdujo modificaciones después de que estas quejas de los científicos opacaran el anuncio original.

Crisis por las cuotas de autónomos

La última crisis se dio hace pocas semanas, con la primera propuesta del Ministerio de Seguridad Social para elevar las cuotas de los trabajadores autónomos. El primer planteamiento de Saiz fue un aumento importante de las cuotas, algo mayor en los tramos más bajos (los autónomos que menos ganan) que en algunos intermedios. Esto condujo a un aluvión de críticas a izquierda y derecha.

Solo unos días después, Saiz corrigió ese planteamiento en una entrevista en EL PAÍS: aunque defendió su conveniencia para llegar a la meta de cotizar por los ingresos reales en 2032, desaceleró el despliegue del sistema. En una reunión el 20 de octubre el ministerio planteó congelar las cuotas más bajas e incrementos progresivos e inferiores a la inflación para el resto. Desde entonces el ministerio no ha vuelto a convocar una reunión formal, pero sí se han sucedido los comentarios de agentes sociales y de grupos parlamentarios que parecen alejar la posibilidad de un acuerdo.

De no lograrse este pacto, o de hacerlo pero no conseguir que el texto que se lleve al Parlamento sea aprobado, la propia Saiz ha admitido que el Gobierno prorrogará las cuotas actuales en 2026, escenario inevitable ante la cercanía para que termine el año. Fuentes tanto sindicales como patronales indican que La Moncloa dio la orden de orillar este tema, dado el fuerte rechazo que despierta en los autónomos el aumento de las cuotas y el coste que supuso para el Gobierno.

El principal grupo de la cámara, el PP, ha enarbolado la bandera contra el incremento de cuotas originalmente planteado por Saiz. Lo hace pese a que apoyó la norma pactada en 2022, en la que se establecía el inicio del sistema que aspiraba a desembocar en la cotización por ingresos reales en 2032. Los populares no solo rechazan el planteamiento del Gobierno, sino que han aprovechado la subida de decibelios en la conversación sobre autónomos para colocar sus propias propuestas al respecto.

Acuerdo sobre pensiones

El reverso de estos tropiezos fue el principal acuerdo al que su departamento ha llegado desde que ella es ministra, el único gran pacto del Gobierno en lo que llevamos de legislatura en el que han participado los empresarios. El 18 de septiembre del año pasado, el presidente del Gobierno y los máximos dirigentes de los sindicatos CC OO, Unai Sordo y UGT, Pepe Álvarez, así como de las patronales CEOE, Antonio Garamendi y Cepyme, Gerardo Cuerva, escenificaron en La Moncloa la firma de un acuerdo que profundizó en la reforma de pensiones iniciada en 2021. Al tener respaldo patronal además de sindical, esta modificación recibió meses después el voto favorable del PP en el Parlamento.

Este éxito político convive con los datos de empleo que cosecha España mes tras mes, con en torno a medio millón de nuevos puestos de trabajo creados en el último año. Como responsable de la Seguridad Social, es habitual que Saiz dé entrevistas y declaraciones a la prensa tras la difusión mensual de la afiliación.

Saiz cogió las riendas de su ministerio en sustitución de José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España. Licenciada en Derecho y especialista en fiscalidad, fue delegada del Gobierno en Navarra durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y responsable de Economía y Hacienda en el Ejecutivo socialista de María Chivite. En junio del año pasado fue citada por PP y UPN en la comisión del Senado que investigaba el caso Koldo, dada la presunta relación de la trama con Navarra, de donde también procede Santos Cerdán.

A la vez, coger las riendas de la Seguridad Social ha sido todo un reto para Saiz, en gran medida, por su antecesor en el cargo. Escrivá, pese a estar muy contestado por economistas que le recordaban sus cambios de opinión respecto a lo que decía cuando presidía la Airef o el equipo de estudios del BBVA, entraba al fondo del debate sobre la sostenibilidad de las pensiones. El bagaje económico del entonces ministro le servía para dar una batalla ideológica más profunda de la que ahora da Saiz.

Ella también reivindica el sistema, pese a las críticas que arrecian por la presión creciente en el gasto por la jubilación de la generación del baby boom, pero dosifica sus intervenciones sobre los temas relacionados con la Seguridad Social. Da un peso mayor al de su antecesor a las otras dos ramas de su ministerio, Inclusión y Migraciones. A lomos de estos temas, Saiz ha centrado buena parte de su discurso en confrontar con el discurso antimigratorio de Vox.