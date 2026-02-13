El Gobierno no cerrará el proceso por la exclusión de la mujer en la Semana Santa de Sagunto antes de la nueva votación de la cofradía, según el Ayuntamiento

Concentración en Sagunto en 2022 para protestar contra la decisión de la Cofradía de La Sang no no incluir a la mujer.

El Consistorio asegura haber confirmado del Ministerio de Turismo que el procedimiento para valorar si retira la categoría de Fiesta de Interés Turístico nacional no habrá finalizado el 22 de marzo

El Ayuntamiento de Sagunto asegura que el Ministerio de Industria y Turismo le ha confirmado que “no avanzará en el procedimiento abierto” con el fin de valorar si concurren los indicios suficientes para revocar la categoría de fiesta de Interés Turístico Nacional por la exclusión de las mujeres en la Semana Santa de Sagunto hasta que se produzca la votación sobre la participación femenina el próximo 22 de marzo en la cofradía, según indica una nota de prensa municipal, dada a conocer este viernes.

El Ayuntamiento, que dirige el socialista Darío Moreno, se ha puesto en contacto con el Ministerio para conocer el estado del procedimiento abierto, “así como informar de la votación prevista en la Cofradia de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist de Sagunt”, organizadora de la procesión que cuenta con 530 años de historia.

“Ante dicha información, el Ministerio ha confirmado al Ayuntamiento que no avanzará en el procedimiento abierto hasta que no se produzca dicha votación”. indica el nota municipal. Sin embargo, fuentes oficiales de la secretaría de Estado de Turismo han asegurado esta tarde a este periódico que “el procedimiento habitual continuará sin ningún condicionante” y, por tanto, no se paraliza.

Las mismas fuentes no se pronuncian sobre si se le ha trasladado de manera extraoficial al Consistorio que, previsiblemente, el procedimiento no habrá acabado antes del 22 de marzo. De hecho, la tramitación está en una fase preliminar y se inició tras recibir el ministerio un escrito de la ciudadanía por la discriminación de la mujer. Por ello, la subdirección general de desarrollo y sostenibilidad turística “ha iniciado los trabajos preliminares de valoración previstos en la normativa aplicable para determinar si concurren indicios suficientes de pérdida sobrevenida de fiesta ITN por falta de participación de la ciudadanía (mujeres) y, en general, los criterios de la orden ICT/851/2019”.

“Según trasladan fuentes ministeriales al consistorio, la actuación administrativa sobre la fiesta saguntina, conocida este miércoles a través de los medios de comunicación, responde a una comunicación realizada a finales del pasado año por promotores de la igualdad dentro de la propia cofradía. A partir de ese momento se inició el trámite técnico correspondiente desde un enfoque estrictamente jurídico, en el marco del análisis sobre la posible pérdida sobrevenida de los requisitos vinculados al reconocimiento turístico nacional de la celebración”, prosigue el comunicado municipal.

“El procedimiento se fundamenta en la evolución de la doctrina constitucional en materia de igualdad. En particular, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la cofradía de La Laguna (Tenerife), que estimó el recurso de amparo de una mujer excluida y declaró vulnerado su derecho a la no discriminación y a la asociación, refuerza la aplicación directa del artículo 14 de la Constitución en este tipo de entidades, según advierte el Ministerio. Todos los análisis jurídicos llevan a la conclusión de que una potencial vía judicial en el ámbito de la inclusión de las mujeres por parte de la Cofradía de la Puríssima Sang acabaría con el mismo resultado: una sentencia a favor de la incorporación de las mujeres”, indica la nota.

Y concluye: “Dado que la Cofradía tiene convocada una votación específica sobre esta cuestión, el Ministerio ha trasladado al Ayuntamiento su disposición a mantener el expediente abierto hasta conocer el resultado de la asamblea extraordinaria. En función del sentido del voto y de la eventual modificación estatutaria, el procedimiento continuará su tramitación o quedará sin efecto”. Esta última parte contrasta con lo señalado por fuentes de la secretaría de Estado de Turismo a este periódico.

Hace cuatro años, la junta extraordinaria de la Cofradía saguntina, una de las más antiguas de España e integrada únicamente por hombres, rechazó la propuesta de modificar sus estatutos para incluir a las mujeres por 239 votos en contra, 125 a favor y 10 abstenciones. Se trataba de cambiarla varón por persona. Ahora, el colectivo saguntino Semana Santa Inclusiva espera que los integrantes de la cofradía, integrada por cerca de 1.700 miembros, voten finalmente a favor de la inclusión total de la mujer, como ha sucedido en otras Semanas Santas de España, como las de Sevilla, Málaga o Lorca.

Para la concesión de la categoría simbólica de Interés Turístico Nacional se tiene en cuenta la antigüedad de la fiesta, la continuidad en el tiempo, el arraigo y la participación ciudadana, así como la originalidad y diversidad de los actos y las acciones promocionales realizadas al efecto. Se trata de una distinción honorífica que procura prestigio y obliga a promocionar la fiesta.