El embajador de Trump llega a Madrid tras año y medio con la Embajada vacante

La Embajada de Estados Unidos en Madrid dejará de estar vacante año y medio después de la marcha de la anterior embajadora, la demócrata de origen dominicano Julissa Reynoso, quien marchó en julio de 2024. El nuevo embajador, Benjamín León Jr, se incorporará a su puesto la próxima semana. Deseosos de recuperar el tiempo perdido, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tiene previsto recibirlo el martes; y la Casa Real le ha abierto un hueco para que pueda presentar sus cartas credenciales al Rey el mismo miércoles en el Palacio Real junto a otros seis embajadores, por lo que estará plenamente operativo apenas horas después de aterrizar en Madrid.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la nominación de Benjamín León Jr., en enero de 2005, presentándolo como “un empresario, jinete y filántropo de gran éxito”, con negocios en los sectores sanitario e inmobiliario, pero hasta diciembre pasado no obtuvo el preceptivo visto bueno del Senado. El pasado martes juró el cargo ante el secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano como él. Benjamín León Jr,, de 82 años, donante del partido republicano, se marchó de Cuba a Estados Unidos cuando tenía 16 años, pero tiene raíces españolas, ya que sus bisabuelos emigraron de Canarias a la isla caribeña.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, el nuevo embajador calificó de “preocupante” y “grave error” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo se haya comprometido a destinar el 2% del PIB a gasto militar y no el 5%, como acordaron los restantes aliados en la cumbre de La Haya (Países Bajos) de junio del año pasado. “Trabajaré diligentemente con el Gobierno de España para que comprendan que es un gran error […], para revertir esa política y que se cumpla el compromiso”, dijo a los senadores, tras subrayar que este tema “no solo preocupa al presidente, sino también al Congreso”. Durante los últimos meses, Trump ha amenazado con castigar a España expulsándola de la OTAN o imponiéndole aranceles unilaterales por no gastar el 5% de su PIB en defensa, pero ninguna de estas amenazas, de difícil ejecución, se han materializado.

La incorporación del nuevo embajador se produce en pleno conflicto entre el Gobierno y la empresa Santa Bárbara Sistemas (SBS), propiedad de la filial europea del gigante armamentístico estadounidense General Dynamics. SBS ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio de Defensa contra la decisión de adjudicar a las empresas Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EME) los contratos de los nuevos obuses autopropulsados (ATP) sobre ruedas y cadenas por valor de 7.240 millones de euros y otro recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de Industria por conceder préstamos al 0% de interés a ambas compañías para desarrollar estos programas.

El próximo 4 de julio se conmemora el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Con este motivo, se desplazarán a Nueva York el buque escuela Juan Sebastián de Elcano y el Grupo Expedicionario Dédalo, encabezado por el buque insignia de la flota española el LHD Juan Carlos I. Inicialmente se barajó la posibilidad de que los Reyes realizasen una visita de Estado a dicho país, suspendida en 2020 a causa de la pandemia de la Covid, para poner en valor la contribución española a construcción de dicho país, pero la idea se ha aparcado debido a la tensión entre ambos gobiernos.

Además, la Comisión Federal Marítima (CFM) estadounidense mantiene abierto desde hace meses un expediente por vetar la escala en puertos españoles de buques cargados con armamento de dicho país para Israel que podría concluir con la imposición de fuertes sanciones.