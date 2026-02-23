Camps sufraga una encuesta en la que supera ampliamente a Llorca y Catalá como líder del PP valenciano

El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, durante su comparecencia de prensa en el Hotel Boutique SH Inglés, a 23 de febrero de 2026.

El expresidente de la Generalitat asegura que el sondeo, con 1.500 entrevistas, refleja que es el único candidato popular que podría parar “la sangría” de votos a Vox

Francisco Camps no desiste. A pesar de no contar con ningún apoyo en la dirección del PP nacional y valenciano, el exjefe de la Generalitat sigue con su intención de postularse como candidato a presidir el partido y la Generalitat y para reforzar su propósito ha presentado este lunes una encuesta en virtud de la cual es mucho mejor candidato que el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, o la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

“Soy, según los encuestados, el que mejor podría, por un lado, dinamizar al votante del PP y por otro, el que mejor podría atraer de nuevo al votante del PP” que se ha marchado a Vox", ha afirmado Camps, que ha insistido en que se convoque de una vez el congreso regional que la cúpula de Génova ha postergado sine die. El político del PP ha pagado de su bolsillo la encuesta, elaborada a partir de 1.500 entrevista entre el 5 y el 18 de febrero por NR Records, empresa que habitualmente realiza los sondeos para el diario La Razón, enfocada sobre todo a los votantes del PP y de Vox.

El nivel de conocimiento de Camps es del 95,4% de los votantes del PP y del 94,1% de Vox; frente al 83% y 47% de Pérez Llorca; el 83 y 58,8%, de Català: el 49,8% y 47% de Diana Morant (líder del PSPV-PSOE), y del 58%, y 58,8% de Joan Baldoví (portavoz autonómico de Compromís).

A la pregunta de quién podría revitalizar más al PP en la región, los encuestados (solo del PP y Vox, en este caso) señalan a Camps por un 40,5% por delante de Llorca (33,4%) y Catalá (10,1%). Unos resultados muy similares a los obtenidos sobre quién moviliza más a los militantes, y sobre quién puede vencer más claramente al PSOE, si bien Catalá en estos dos apartados supera el 14,4%.

En cuanto a la traslación de los resultados de la encuesta las próximas elecciones autonómicas, el PP obtendría 33 escaños, perdería 9 diputados y pasaría del 35,1% al 30,7% de los votos; el PSPV-PSOE lograría 27 escaños, cuatro menos que en 2023 (descendería del 28,2% al 23,9%); Compromís ganaría cinco escaños (del 14,2% al 18,4) y llegaría a los 20 Vox sería el que más crece con 8 diputados (del 12,3% al 18,% ) más hasta los 21. La derecha podría gobernar con 52 diputados, uno menos que en la actualidad.

Estos resultados globales que reflejan la dependencia del PP con Vox para reeditar el gobierno ha motivado a Camps para reforzar su apuesta por ser candidato, según ha dicho en el céntrico hotel de Valencia, donde ha convocado a los medios de comunicación.

En este sentido, Camps ha reiterado que hay que salir a ganar la mayoría absoluta y ha incidido en que él ya lo hizo en tres elecciones autonómicas. También ha recordado que se sacrificó por el partido dimitiendo en 2007 y ha sugerido la posibilidad de que den un paso atrás los candidatos que no garantizan los mejores resultados.

Para los encuestados, las tres principales preocupaciones de los valencianos son: la seguridad valenciana, la vivienda y la inmigración irregular. Han sido respuestas libres, no condicionadas por una lista propuesta, ha asegurado Inés Peiró, concejal de La Pobla d Vallbona y jefa de campaña de Camps. El expresident ha protagonizado decenas de actos por la Comunidad Valenciana con asistencia de centenares de militantes en el último año, sin “ningún apoyo orgánico”.

Durante su larga comparecencia de casi hora y media, Camps no ha hecho ninguna mención a los numerosos casos de corrupción que afloraron durante su mandato de la Generalitat.