Gobierno y PP no han tenido ninguna interlocución sobre temas internacionales en esta legislatura

Ni Venezuela, ni Donald Trump, ni Groenlandia, ni ahora Irak o antes Gibraltar o el Magreb. El Gobierno y el PP, el principal partido de la oposición, no han tenido ninguna interlocución en toda esta legislatura sobre ningún asunto relacionado con la convulsa agenda internacional. Ni el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha llamado al responsable internacional del PP ni nadie del equipo de Alberto Núñez Feijóo ha levantado el teléfono para comunicarse con el ministro. Tampoco estos días frenéticos. Los dos se conocen mucho, son diplomáticos de carrera y tienen sus respectivos teléfonos. Albares reprochó este lunes esa actitud al PP y arremetió contra Feijóo porque entiende que utiliza también la política exterior para dañar los intereses de España. En el PP defienden que la iniciativa para llamar debía tomarla el ministro.

La comunicación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Alberto Núñez Feijóo es “cero” o “nada” en materia de política internacional pese a los tiempos tan efervescentes que se viven en estos momentos, en los que está más que en cuestión el orden y la legalidad mundial tal y como se conocía hasta ahora en las últimas décadas, según reconocen ambas partes. En teoría, el presidente debería iniciar esta semana, se apunta al viernes, una ronda con todos los representantes políticos que se pensaba iniciar con Feijóo para informarles sobre los planes europeos en Ucrania.

El problema no es de ahora, con Donald Trump poniendo en jaque todo el tablero internacional para primar los intereses de Estados Unidos por todo el planeta. No ha habido siquiera una sola llamada telefónica, y mucho menos un encuentro o una charla, en todo lo que va de la legislatura entre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el secretario de Internacional del PP, Ildefonso Castro, nominado por Feijóo para esa responsabilidad hace año y medio cuando dejó la vacante el eurodiputado Esteban González Pons.

El ministro Albares lamentó este lunes, en su intervención en Los Desayunos del Ateneo, de Madrid, esa mala comunicación con el principal partido de la oposición en España y reveló que en los últimos días, con motivo de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro y la liberación de presos políticos, algunos españoles, había podido mantener conversaciones con todos los partidos del arco parlamentario menos con el PP y que las mismas se habían extendido hasta este pasado fin de semana.

Fuentes de Exteriores precisan incluso que esa desconexión total no es solo por el asunto de Venezuela y tampoco reciente. En la dirección del PP confirman que efectivamente su encargado en materia internacional, Ildefonso Castro, exsecretario de Exteriores en el último Gobierno de Mariano Rajoy, no ha mantenido ninguna charla ni llamada ni reunión con Albares desde que comenzó hace ya más de dos años esta legislatura. Y apuntan: “El ministro tiene su teléfono, lo tiene fácil. Y en esto el que tiene que tomar la iniciativa es el que tiene la información, que es el Gobierno, que es el que tendría la obligación de llamar e informar”.

En el Ministerio de Exteriores ratifican que no existe interlocución ninguna, lamentan que los asuntos internacionales que antes eran de Estado y ajenos a la trifulca política ahora formen parte de la confrontación partidista desde la llegada de Feijóo y su equipo y apuntan que el ministro dejó de llamar al PP cuando comprobó en el pasado que una conversación privada y discreta sobre Argelia fue filtrada públicamente a los pocos minutos de haberla mantenido.

Albares es diplomático de carrera, tiene 53 años y lleva en el cargo desde 2021, aunque antes ya ejerció como asesor de temas internacionales para Sánchez. Castro es diplomático, tiene 61 años y fue embajador, asesor y secretario de Estado de Exteriores con Rajoy. No tienen buena relación. Esa carencia se extiende también a la falta de comunicación entre el Gobierno y el PP en el Parlamento.

El ministro Albares comparecerá este jueves en el Congreso, a petición propia y porque así lo han demandado socios de investidura como Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís, para explicar la situación en Venezuela y el papel de España. Exteriores confirma que el ministro ya ha hablado con los portavoces de esos partidos en estos días, pero no lo ha hecho con el del PP en el Congreso, Carlos Floriano. Tampoco con Vox, aunque ese veto es más normal en toda esta legislatura y sobre cualquier materia.

Albares persigue recabar el apoyo de la Cámara a la posición de España, que este lunes en Los Desayunos del Ateneo volvió a exponer como singular y propia, algo más dura que otros países de la Unión Europea pero tampoco equidistante entre el Gobierno intervenido de Delcy Rodríguez y candidato ganador y exiliado tras las últimas elecciones, Edmundo González. El ministro indicó que todavía no ha podido contactar con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado y confirmó que en la llamada telefónica con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sí habló de los presos y de las empresas españolas con intereses en Venezuela.

“No somos equidistantes ni tampoco queremos agradar a nadie”, afirmó el ministro y calificó su postura de coherente: “Queremos para el pueblo de Venezuela exactamente lo mismo que queremos para todos los pueblos de América Latina, lo mismo que queremos para el pueblo español: paz, democracia, justicia y progreso social. No solamente el Gobierno de España no es equidistante, sino que es el único que siempre se ha mojado denunciando desde el principio las detenciones arbitrarias y las violaciones de Derechos Humanos que se han producido en Venezuela, sino que tampoco reconoció el resultado de las elecciones presidenciales de 2024 y ha abanderado las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro”.

El titular de Exteriores aprovechó su comparecencia en el Ateneo de Madrid para respaldar, defender y pedir respeto para las tareas de mediación que lleva efectuando por su cuenta y ajenas al actual Gobierno el expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en Venezuela para sacar del país a líderes de la oposición desde Leopoldo López, en 2015, hasta los últimos presos políticos liberados este pasado fin de semana. Albares reprochó al PP y Vox que persistan en lanzar confusión y acusaciones no demostradas contra Zapatero y arguyó que ya dejó la política activa hace años y que ahora tiene el mismo derecho a realizar actividades privadas que los demás expresidentes.