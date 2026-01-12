Pedro Sánchez: “España es atlantista, pero eso no implica un vasallaje de EE UU”

Pedro Sánchez ha moderado este lunes algo sus críticas a Donald Trump, tanto por Venezuela como por Groenlandia, dado el contexto en el que hablaba, una rueda de prensa en La Moncloa con Kyriákos Mitsotakis, el primer ministro griego, un conservador del PP aliado de Alberto Núñez Feijóo que tiene una posición mucho más suave que él frente al presidente de EE UU. Pero el presidente español sí ha querido dejar claro que no aceptará un “vasallaje” de Europa con EE UU.

Sánchez ha defendido que el suyo es un Gobierno “atlantista”, esto es, que defiende a la OTAN, pero añadió: “ser proatlantista no significa vasallaje, es defender una relación de igual a igual entre EE UU y la Unión Europea”. Mitsotakis fue mucho más suave y defendió que puede haber un acuerdo entre EE UU y Dinamarca, que es parte de la UE y de la OTAN, para la seguridad sin que Washington viole la soberanía de Groenlandia.

Ambos primeros ministros hablaron también de la situación en Venezuela, donde los dos se han ofrecido a trabajar por una transición pacífica hacia un régimen democrático y unas elecciones realmente libres. El presidente español ha señalado que en su conversación el viernes con Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, le trasladó “la necesidad de continuar liberando presos políticos”. Sánchez ofrece a España como mediadora. “En las interlocuciones del ministro Albares con EE UU nos hemos mostrado dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos, con Delcy Rodríguez y con oposición para abrir paso a una transición pacífica hacia elecciones libres. El futuro de Venezuela deben decidirlo los venezolanos”, ha dicho. El primer ministro español también ha agradecido la labor en la sombra del expresidente Zapatero. “Tengo que reconocer el trabajo del expresidente Zapatero en la liberación de presos políticos, su buen hacer está haciendo posible que se vean la liberación en Venezuela. Ya hemos logrado liberar a los españoles para que vuelvan a casa con sus familias”, ha rematado.

Mientras, el Gobierno tiene un nuevo frente interno abierto, una vez más por la política de vivienda, pero Sánchez parece convencido de que encontrarán un punto de encuentro entre el PSOE y Sumar antes de llevar al Consejo de Ministros el decreto que ha anunciado hoy, con el que se abrirán incentivos fiscales del 100% para intentar que no suban los precios del alquiler de manera desorbitada en las decenas de miles de renovaciones que vienen en los próximos meses.

Según el presidente, 1,6 millones de hogares van a ver este año cómo se actualizan sus contratos de alquiler y si no se hace nada los aumentos serán descomunales en un mercado desbocado.

Sumar lleva semanas proponiendo una norma que congele por ley esos aumentos, como se hizo en pandemia, pero los socialistas insisten en que no es posible legalmente. Sánchez ha anunciado que lo quieren hacer a través de incentivos del 100% de lo que se paga en el IRPF por esa renta de los alquileres, y Sumar ha salido muy duro. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha dicho que “la prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros, tiene que ser un derecho de los inquilinos e inquilinas”.

Sánchez ha contestado desde La Moncloa con un tono conciliador y mostrándose abierto a una negociación para convencer a Sumar antes de que este decreto llegue al Consejo de Ministros “en las próximas semanas”. Sánchez ha explicado que hay que hacer este decreto porque muchas comunidades autónomas, todas las del PP, se niegan a aplicar la ley de vivienda que sí permitiría frenar esos aumentos de los alquileres.

“Por eso proponemos incentivar a los propietarios para no renovar al alza esos alquileres. Es un real decreto que vamos a trabajar con todos los socios, también con Sumar, pero necesitamos crear herramientas para contener esa revisión desmesurada. Pese al debate que hay, también dentro del Gobierno de coalición, estoy convencido de que los grupos aprobarán una medida que no enfrenta a propietarios e inquilinos”, ha rematado el presidente.

Sánchez también ha defendido por primera vez el nuevo modelo de financiación autonómica, que está generando un gran rechazo no solo del PP sino también del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, al que ha contestado de alguna manera. “Once años después de caducado el modelo anterior, el Gobierno presenta uno nuevo que respeta la solidaridad, en el que todas las autonomías ganan, con el que podemos garantizar una financiación extra porque España está creciendo de manera robusta”, ha explicado.

“Este Gobierno ha dado más recursos que nunca, un 47% más. Este modelo aumenta en 21.000 millones de euros. De donde sale, de la renuncia de la Administración del Estado a financiar otras políticas, porque queremos que vayan a robustecer sanidad, dependencia, educación, vivienda, servicios sociales. De eso estamos hablando. No hay mejor manera de unir a los españoles que reforzando los servicios públicos, eso es lo que cohesiona una sociedad. Pedimos a los presidentes que dejen de un lado la disputa ideológica y piensen en sus ciudadanos, en cómo financiar los servicios públicos. Vamos a dialogar con todos”, ha rematado.