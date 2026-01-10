El PP agita la bandera del agravio con la financiación autonómica y evita el enfrentamiento de modelos de sus barones

El Cataluña nos roba se escuchó este viernes desde distintos puntos de la geografía española por boca de los presidentes autonómicos del PP. Los barones populares también arremetieron contra Pedro Sánchez por las supuestas cesiones del jefe del Ejecutivo al independentismo en busca de su “supervivencia” en La Moncloa. Todo tras la presentación de la propuesta del nuevo modelo de financiación de las comunidades, caducado desde 2014, que supondría 21.000 millones adicionales, de los cuales el 70% se destinaría a territorios del PP al gobernar en la mayoría. El PP cargó en bloque y sin fisuras contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por las “formas” y el “fondo” empleados para plantear la nueva norma, un frente común con el agravio catalán como principal argumento que le permite al PP soslayar las diferencias entre sus barones, que tienen demandas distintas en función de las características de cada territorio.

El PP quiere evitar a toda costa abrir ese melón. Entre las 11 comunidades donde gobierna el PP (del total de 17) están constatadas las diferencias respecto a sus reclamaciones en materia de financiación autonómica debido a las especificidades de cada territorio. No es lo mismo lo que exige la Andalucía de Juan Manuel Moreno, que la Baleares de Marga Prohens o la Galicia de Alfonso Rueda. Hay quienes demandan que se ponga el foco en el mayor volumen de población, en la mayor aportación a la caja común y o en el envejecimiento de sus habitantes, entre diversos criterios.

La disparidad de demandas entre comunidades siempre ha existido. Pero en esta legislatura cobra un cariz especial, ya que afecta directamente a la unidad de un partido, el PP, con un fuerte poder territorial al gobernar en la mayoría de las autonomías. Las grietas se habían evidenciado ya en público y en privado en este mandato. Por ejemplo, en febrero pasado, los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, y de Aragón, Jorge Azcón, reactivaron el grupo de dirigentes territoriales que firmó la llamada Declaración de Santiago en 2021, en la que ocho comunidades de distinto signo político se unieron para reclamar que la distribución de recursos se calcule teniendo en cuenta principalmente la despoblación, la dispersión y el envejecimiento. Una iniciativa impulsada por el entonces presidente de la Xunta y hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Foto de familia en el marco de la Declaración de Santiago, en noviembre de 2011. De izquierda a derecha, los entonces presidentes de Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón y Castilla y León, este martes, en Santiago. ÓSCAR CORRAL

En otro grupo se situaban Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, las conocidas como infrafinanciadas, que apuntan a la población ajustada como pauta preferente. El socialista Emiliano García-Page ha ido de la mano junto a estas tres autonomías populares, como se vio reflejado hace ahora dos años en en la estampa captada en la Feria de Turismo de Madrid, en una fotografía conjunta con los populares Juan Manuel Moreno, Carlos Mazón y Fernando López Miras.

En el otro grupo estaban la Comunidad de Madrid y Baleares, que presionaban para dar mayor peso a lo que aporta su población y, en principio, también eran proclives a la ordinalidad, como Cataluña. Consciente de las disensiones, la ministra Montero había presionado al PP exigiéndoles que fuese el Partido Popular el que le presentase una propuesta común para actualizar el modelo, obsoleto desde hace una década. Pero los barones se lo reclamaban a la vicepresidenta primera de vuelta como titular de Hacienda.

La iniciativa ha llegado este viernes. Y se ha mantenido, al menos para Cataluña, el principio de ordinalidad que PSC y ERC habían consensuado. Montero matizó que “la construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad”, pero que su cumplimiento dependerá de la situación de cada autonomía, puesto que hay ajustes, en concreto la cláusula del statu quo, que chocan con este principio. “Ninguna comunidad va a recibir menos de lo que recibía con el anterior modelo de financiación”, ha insistido la ministra al exponer las condiciones de su propuesta. En cifras absolutas, Andalucía es la que más recibe seguida de Cataluña.

Sin embargo, en un año marcado por las elecciones autonómicas, las posiciones de Hacienda y el PP seguirán enfrentadas: es mucho más fuerte el interés político compartido por los populares, con el principal partido de la oposición torpedeando todo aquello que salga de La Moncloa y de un Gobierno que según Feijóo “agoniza”. Más en la antesala del carrusel de elecciones autonómicas y con Vox en auge. La reunión de Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en La Moncloa da pie al PP a poner a Cataluña como la ganadora del sistema por una negociación bilateral previa y por que se le aplique la ordinalidad. “No puedes negociar con uno lo que es de todos”, resumió el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Elías Bendodo, en rueda de prensa en A Coruña durante la presentación de la 28º reunión interparlamentaria del Partido Popular. “Los que más tienen siguen teniendo más, los principios de igualdad y solidaridad no se cumplen”, sentenció.