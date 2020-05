Vive y deja morir: la camiseta con la que Guns N' Roses han cabreado a Trump"

Con más de un millón y medio de casos confirmados y camino de los 100.000 fallecidos, Estados Unidos es, en términos totales, el país más golpeado por la pandemia del coronavirus. La gestión del presidente Donald Trump, que decretó en marzo un confinamiento de carácter voluntario, está siendo objeto de fuertes críticas por su divulgación de prescripciones sin base científica (como la de inyectar desinfectante a los enfermos), por alimentar las teorías de la conspiración sobre el origen del virus, por la confrontación con autoridades sanitarias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) -a la que acusa de trabajar al servicio del gobierno comunista de China- o por recomendaciones como la de usar bufandas en lugar de mascarillas, más efectivas, según él, por estar tejidas con “un material más grueso”.

A pesar de este último consejo, el pasado 6 de mayo Trump visitó una fábrica de mascarillas en la ciudad de Phoenix (Arizona). El presidente, que no ha aparecido públicamente con la cara cubierta en ningún momento de la crisis y tampoco se protegió durante la visita, fue sorprendido a su entrada con la versión de Guns N’ Roses del tema Live and let die (“Vive y deja morir”), de Paul McCartney, atronando en los altavoces. Sin aclararse si fue una coincidencia altamente desafortunada o un boicot planeado por los trabajadores, la escena fue muy comentada por los medios estadounidenses y satirizada por cómicos como Jimmy Fallon, que la describió como “la mejor metáfora” de la situación en el país.

La nueva línea de camisetas lleva el mensaje “Live and let die with Covid-45” y se venden a 25 dólares (algo menos de 23 euros).

La banda aludida, por su parte, no ha perdido la ocasión de responder y ha puesto a la venta una nueva línea de camisetas con el mensaje “Live and let die with Covid-45”, en referencia explícita al líder republicano, que es el presidente nº 45 de la historia de Estados Unidos. Al precio de 25 dólares (algo menos de 23 euros), en su página afirman que los beneficios irán íntegramente destinados a MusiCares, la fundación de músicos sin ánimo de lucro que ayuda a pagar tratamientos y atención médica a personas necesitadas.

No se trata de la primera vez que Guns N’ Roses expresa su rechazo a Donald Trump. Si bien la banda nunca ha mostrado grandes inquietudes políticas (de hecho, sus letras han sido frecuentemente tildadas de misóginas y llegado a contener graves insultos contra las minorías sociales), tanto el vocalista Axl Rose como el guitarrista Slash son destacados simpatizantes del Partido Demócrata, al que han apoyado y financiado en campañas. En 2016, durante un concierto, el grupo invitó al público a subir al escenario a golpear una piñata con la forma de Trump.

El cantante, por su parte, ha cargado contra el presidente desde su cuenta de Twitter en multitud de ocasiones. En 2018 publicó una cadena de mensajes para mostrar su enfado por el uso de la música de Guns N’ Roses durante la campaña republicana para las elecciones de medio mandato. También comenzó 2020, año de elecciones presidenciales, con una foto de una gorra azul, el color demócrata, y el mensaje “Make the White House great again”, una parodia del eslogan del líder ultraconservador.

