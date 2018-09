Por qué hay una página en Wikipedia que se titula: “Paul McCartney está muerto”

Paul McCartney (Liverpool, 1942) es esta semana número uno en ventas por primera vez en 36 años. Lo hace con su nuevo disco, Egypt station, y lo consigue en Estados Unidos, el mercado más importante. Y el caso es que Paul McCartney está muerto. Un momento, un momento: qué ha dicho este insensato. Vale: estamos hablando de la trola más monumental de la historia del pop. O no, porque hay gente que afirma disponer de pruebas. Fehacientes. La leyenda urbana está tan extendida que hay incluso una página de Wikipedia que se llama así: "Paul está muerto" ('Paul is dead' en la versión inglesa).

Algún periodista, tan importante como David Letterman, ha llegado a preguntar en su show al protagonista por el asunto. Una pregunta un poco incómoda, obviamente: "¿Oye, por cierto, eres Paul McCartney, o eres su doble?". Paul respondió: "Sí, es un rumor muy grande. Pero, ya sabes, es debido a la fama y la locura que produce. Lo que hice cuando lo escuché fue reírme. Pero es muy extraño porque la gente se queda mirándome fijamente en plan: ¿es él, o es un doble muy bueno?".

Recorte del 'Michigan Today' donde aseguraban que Paul había muerto. El titular dice: "McCartney muerto. Nuevas evidencias salen a la luz". Michigan Today

El episodio tiene su enjundia. Hay ediciones de periódicos y programas de radio que abrieron con la noticia: "Paul McCartney murió en un accidente de tráfico el 9 de noviembre 1966". Y libros de más de 300 páginas aportando datos, algunos absurdos y otros que te hacen parar a reconsiderar esta locura.

Para conocer cómo empezó todo hay que retrotraerse al 12 de octubre de 1969 cuando un tipo que se identificó como Tom y dijo ser estudiante de una universidad de Michigan llamó a la emisora de radio WKNR. Fue al programa de Russ Gibb, de gran alcance. El tal Tom soltó: "Me consta que Paul McCartney ha muerto". Y el comentario corrió por todos los rincones. Y sin internet, que era 1969.

En qué se basan los informes que dan credibilidad a la historia. Lo primero que hay que decir es que los Beatles decidieron seguir. Lo reemplazaron por un doble de nombre William Campbell. Este tipo participó en los discos de los Beatles desde 1966, entre ellos obras maestras como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band o el Álbum Blanco. Se supone que Campbell se está paseando estos días por los platós de los mejores programas estadounidenses ofreciendo deliciosos espectáculos, como los que protagonizó con James Corden o con Jimmy Fallon.

La portada del disco 'Abbey Road', en la imagen, sirvió para reforzar la teoría de que Paul estaba muerto y le habían sustituido con por un doble. En ella, Paul es el único de los cuatro que cambia el paso, lleva un cigarro en la mano derecha cuando es zurdo y camina con los ojos cerrados.

Vamos con las pruebas que aportan los crédulos. Las hay a decenas, todas referentes a los supuestos mensajes que George Harrison, John Lennon y Ringo Starr se encargaron de introducir en su obra recordando a su amigo desaparecido. La mayoría sutiles, claro, porque el objetivo era que nadie descubriera al sustituto, el amigo Campbell. Veamos algunos de estos mensajes:

- En la famosa portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sobre la cabeza de McCartney aparece una mano abierta, símbolo de la muerte en algunos ritos religiosos orientales.

- Un estudio realizado por la Universidad de Miami asegura que la voz de dos de las canciones estrellas de Paul, Yesterday (grabada en 1965, antes del suceso) y Hey Jude (editada después del accidente, en 1968), no es la misma.

- En la canción Good morning, incluida en Sgt. Pepper's, algunos ven la descripción del accidente: “Nada que hacer para salvar su vida. / Y ahora estás solo, estás en la calle./ Gente corriendo alrededor. / Son las 5”.

Los rumores sobre el fallecimiento fueron tan numerosos que la prestigiosa revista 'Life' realizó esta portada en 1969: "Paul todavía sigue con nosotros". En la imagen, el 'exbeatle' posa con su pareja de entonces, Linda, y con dos de sus hijos. Life

- En dos documentados artículos escritos para revista Efeeme, Héctor Sánchez apunta alguno de estos, a veces inquietantes, mensajes. Así describe algunos que aparecen en la contraportada de Sgt. Pepper's: "Que Paul McCartney esté de espaldas demuestra que es un impostor, no es quien debería ser. Encima de su cabeza están las palabras 'without you ('sin ti'). George Harrison está señalando el verso que dice 'wednesday morning at five o’clock' ('miércoles por la mañana a las 5'); es la hora de la colisión del automóvil. Además, el 9 de noviembre de 1966 fue miércoles. Si esto no es suficiente, en la foto del interior al desplegar la cubierta, el bajista lleva una insignia con las letras “O.P.D.”, es decir, 'Officially Pronounced Dead' ('Declarado Oficialmente Muerto')".

- Pero sin duda la preferida de los defensores de la muerte de Paul es la de la portada del disco Abbey Road. Por todos es conocida esta foto: los cuatro beatle caminando por un paso de cebra. ¿Qué pasa con Paul? Que es el único de los cuatro que cambia el paso, lleva un cigarro en la mano derecha cuando es zurdo (¡lo veis: es el sustituto, William Campbell!) y camina con los ojos cerrados. Más de esta imagen: Lennon va el primero, vestido de blanco, como abriendo el cortejo fúnebre. Y el último: en la matrícula del Volkswagen blanco que se ve a la izquierda se puede leer: "28 If" ("28 si..."). McCartney hubiese tenido 28 años en esa foto... porque todos sabemos que él no es el que cruza el paso de cebra sino el doble.



¿Y qué dice Ringo Starr de todo esto? Pues no se ha pronunciado, pero, como único beatle con vida en 2018, muchos exigen que convoque una rueda de prensa pero ya...

