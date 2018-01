David Letterman, un mito que no se jubila

David Letterman regresa a la televisión estadounidense tras dos años de ausencia. Lo hace este viernes con el estreno de una serie de entrevistas para Netflix en la que el famoso presentador y humorista contará con el expresidente estadounidense Barack Obama como primer invitado. La plataforma de televisión en streaming suma así a uno de los grandes iconos del entretenimiento audiovisual, buscando elevar sus suscriptores con una fórmula que aún debe demostrar que funciona.

Letterman se dejó crecer una espesa barba nada más apartarse de las cámaras en julio de 2015, tras 22 años al frente de The Late Show en la CBS. Pareció una retirada definitiva, pero su retorno se anunció tras cerrar el pasado agosto un acuerdo con la plataforma. Entonces se pactó que la serie sería producida por RadicalMedia y Worldwide Pants.

Conserva esa densa barba en el último vídeo promocional del programa —en España se titula No necesitan presentación—, que se estrena con la primera entrevista televisada que concede Obama una semana antes de que se cumpla un año desde que dejase la Casa Blanca. La puesta en escena será íntima: solo dos sillas sobre el escenario y un fondo muy simple que contrasta con el recargado decorado de su antiguo programa, que realizaba en Nueva York.

“No os puedo decir lo fantástico que es salir de casa”, afirma en el anuncio del espacio, que contrasta con el “no quiero hacerlo más” de su despedida. Desde entonces, solo hizo un episodio de una serie documental para National Geographic sobre el cambio climático. “Estás viendo a un hombre que se ríe por fuera, pero que llora por dentro”, contó al también humorista Jimmy Kimmel, quien se quedó con parte de su equipo.

“Parezco una estatua de la Guerra de Secesión, pero no sé si me echaron o si me jubilé”, admite Letterman. Así mostró lo mucho que echaba de menos el plató. La última vez que entrevistó a Obama fue cuando estaba finalizando su programa en la CBS. Era la octava conversación entre ambos y los dos se preparaban para retirarse. Ahora vuelven juntos. “Soy una persona diferente; el gran reto en la vida es ser cada día mejor”, afirma.

A diferencia de su anterior programa, este se centrará en cada entrega en un único invitado y la entrevista se desarrollará tanto dentro como fuera del estudio. Letterman busca de esta manera “explorar” los campos que permitan al invitado “expresar su curiosidad” e indagar en asuntos más personales, según los productores.

El programa arranca con seis entregas, una por mes hasta concluir en junio. Además de a Obama, Letterman entrevistará al actor George Clooney, el rapero Jay-Z, la comediante Tina Fey, el presentador de radio Howard Stern y la activista Malala Yousafzai.

La figura del presentador, de 70 años, también ha estado rodeada de controversias. En 2009, reveló en directo que mantuvo relaciones sexuales con varias de sus empleadas cuando estaba casado con su actual esposa, Regina Lask. Admitió que podría haber sido una buena razón para despedirlo. Presentadoras como Ann Curry cuestionaron si su conducta perpetuaba un entorno sexista.

Letterman dirigió The Late Show entre 1993 y 2015. Cuando se despidió, su audiencia que rondaba los 14 millones de espectadores. Su carrera había despegado en 1983 en la NBC con Late Night. Los dos programas se emitían en cadenas tradicionales generalistas. Netflix es un modelo de distribución muy diferente, con 110 millones de abonados en más de 190 países.