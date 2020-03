Últimas noticias del coronavirus en África | Sudáfrica tiene dos muertos y Zimbabue legaliza monedas extranjeras

Lola Hierro

Samb Sow, enviado especial de la OMS para la COVID-19 en África. Tanto Moeti como otros expertos africanos de la OMS y del Centro de Detección de Enfermedades (África CDC) coinciden en que las medidas de confinamiento, las más eficaces para parar la transmisión del virus, "no son tan sencillas" en África. "Confinar a una población que vive del día a día no es fácil", ha alegado Samb Sow. Para el experto, cualquier medida de ese tipo tiene que acompañarse con una potente campaña de comunicación y con medidas humanitarias para amortiguar los impactos económicos. "Cuando en una misma casa o lugar viven decenas de personas, no es lógico -ha explicado Sow- que se confinen todas si hay un infectado, sino que parece más sensato dejarlas salir que encerrarlas".

Los expertos han pedido una reflexión rápida sobre la aplicación de medidas que ya se imponen en el resto del mundo a un contexto como el africano, donde hay países con conflictos armados, poblaciones sin acceso al agua u hospitales y en zonas con gran número de desplazados o refugiados. Informa EFE