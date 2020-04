Últimas noticias del coronavirus en África | El continente supera los 500 muertos

lola huete

PERSONAJES. La situación de Regine Murengerantwari es el retrato robot de la inseguridad económica en África. "Para alimentar a mi familia, no debo comer", dice esta mujer de Ruanda, viuda, de 48 años, y madre de cuatro hijos, que no ha tenido ingresos desde que el Gobierno decidió el confinamiento el 21 de marzo. Con la imposibilidad de trabajar, el aumento de los precios y la presencia policial en las calles, la vida de los ruandeses se ha vuelto infinitamente más difícil. Los expertos advierten del riesgo de escasez de productos en este pequeño país sin litoral en la región de los Grandes Lagos. El encierro no les permite salir a mercadear salvo para obtener comida o ir al médico. Tiendas, escuelas y transporte estan cerrados hasta el 19 de abril. Regine, residente de los suburbios de Kigali, no sabe cómo sobrevivirá en este período oscuro. Tenía alquiladas dos espacios en su casa, a un peluquero y un mototaxi, pero sin actividad no pueden pagarle. "No tengo ningún ingreso y tampoco idea de lo que va a pasar en el futuro", dice. (Foto de Simon Wohlfahrt/AFP)