Honestidad brutal: 15 grupos que dijeron que se separaban para siempre y lo han cumplido

¿Qué tienen en común Queen, Red Hot Chilli Peppers, Extremoduro, Guns N' Roses, La Polla Records, Spice Girls o Backstreet Boys? Que todos anunciaron a bombo y platillo su separación, pero continúan subidos a un escenario en unas giras de despedida eternas, sin reparar en que no acabar de marcharse es casi tan cuestionable como irse a la francesa.

Para comprobar las dimensiones de un fenómeno que, obviamente, mueve mucho dinero, ahí está el caso reciente de Mötley Crüe. El grupo californiano anunció que la de 2014 sería su última gira. Y para demostrar que no era un farol, firmaron un documento ante notario por el que los miembros del grupo serían demandados en caso de volver a actuar. Pues bien, la banda ya tiene un montón de fechas para 2020. ¿La justificación? Habla el grupo: "En los últimos años hemos aumentado la popularidad y hemos conseguido una nueva legión de fans gracias, entre otras cosas, al estreno de la película de Netfix The Dirt”. Chicos, y de aquel documento, qué. "Romper cosas nunca ha sido un problema para Mötley Crüe”. Al menos le echan humor al asunto. Esta vez, por si acaso, no han firmado otro documento.



Todos esos artistas deberían aprender de aquellas bandas que dijeron que se iban, se fueron y no han vuelto, a pesar de la insistencia de sus fans y de las jugosas ofertas económicas recibidas para volver a tocar. Grupos como, por ejemplo...

– Leño

¿Cuándo se fueron? En octubre de1983, Leño dio su último concierto abierto al público. Fue en el madrileño parque del Oeste, con entrada gratuita para agradecer a sus seguidores todo su apoyo desde que comenzaron a tocar en 1978. La decisión fue tomada cuando la banda estaba en uno de sus mejores momentos de popularidad, pero también cuando sus miembros se dieron cuenta de que no tenían nada más que decir o aportar a la música. El 17 de febrero de 2010, con motivo de la presentación del disco homenaje Bajo la corteza (un montón de bandas interpretando temas del trío) en la sala Caracol, corrieron rumores de que el grupo se animaría a subir al escenario y volver a tocar. Así fue. Aunque solo se trató de cinco canciones, apenas veinte minutos de concierto, los periodistas y amigos –pues no se pusieron entradas a la venta– que estaban en la sala madrileña pudieron disfrutar por fin de Leño en directo. Los que no estuvieron, que fue la mayoría, pueden verlo en el archivo de RTVE, que grabó el acontecimiento.

¿Por qué no han vuelto? Durante años se especuló con la posible vuelta de Leño. Sin embargo, sus componentes, especialmente Rosendo Mercado, que había iniciado una sólida carrera en solitario en 1985 con Loco por incordiar, no pusieron demasiado interés en resucitar a la banda. “Si Leño está vivo es porque se dejó como se dejó”, declaró Mercado a EL PAÍS en 2006, mientras preparaba el disco Vivo 83, que rescataba un antiguo concierto de la banda. "Reunirnos de nuevo sería una equivocación. Las historias no se pueden repetir, y nosotros, aunque somos los mismos, no somos iguales a entonces. Si nos reuniéramos, que no lo hemos contemplado, solo podríamos hacerlo con otro nombre”, añadió. No obstante, cuando Rosendo cumplió los cuarenta años de carrera, decidió grabar un concierto en Las Ventas en el que participaron diferentes artistas y amigos. Entre los elegidos estaban Tony Urbano y Ramiro Pernas, sus compañeros en Leño, con los que iba a tocar Maneras de vivir. La inesperada muerte de Urbano en agosto de 2014 impidió ese esperado y breve reencuentro.

Leño en un concierto en contra de la entrada de España en la OTAN a principios de los ochenta. Rosendo Mercado y Tony Urbano. Detrás de este, el batería Ramiro Penas.

– Mano Negra

¿Cuándo se fueron? A principio de los años noventa, varios miembros de Mano Negra decidieron realizar un largo viaje por Colombia en tren y, de paso, tocar en algunas ciudades. A los quince días de viaje, todos salvo Manu Chao y otro compañero, decidieron regresar a Francia. A partir de entonces, la banda abrió un debate sobre cómo afrontar el futuro. Algunos de sus componentes defendían que Mano Negra debía ser un colectivo abierto del que entrasen y saliesen libremente los miembros que lo deseasen; otros, sin embargo, preferían que Mano Negra desapareciese. Se impuso esa última opción.

¿Por qué no ha vuelto? Aquellos que no querían que Mano Negra continuase se negaron a que aquellos que sí querían seguir con el proyecto actuasen utilizando la denominación de la banda. De hecho, los últimos conciertos de Mano Negra se hicieron con el nombre de Radio Bemba, grupo que acompañaría posteriormente a Manu Chao en su carrera en solitario. Además, eran tantos en ese grupo, que cualquiera los pone de acuerdo a todos para que se reúnan y vuelvan a los escenarios. Luego está, claro, el carácter inquieto y rupturista del líder del grupo, Manu Chao. Conociendo su trayectoria (va absolutamente a su bola, ignorando las reglas de la industria) es casi imposible soñar con una resurrección de Mano Negra.

Esta imagen está tomada en julio de 1980, dos meses antes de la muerte del batería John Bonham. Debido a sus problemas con el alcohol, Bonham tenía dificultades para estar a la altura en los conciertos. Por ello, Jimmy Page (guitarra, en el centro de la imagen) y Robert Plant (voz, derecha) contrataron a otro batería, que se puede ver a la izquierda. Foto: Getty

– Led Zeppelin

¿Cuándo se fueron? El 25 de septiembre de 1980, John Bonham falleció en The Old Mill House, la mansión de Jimmy Page en Windsor, Inglaterra. Durante una noche de fiesta, el baterista del grupo se emborrachó y fue llevado a otra estancia para que descansase. A la mañana siguiente, encontraron su cadáver después de que Bonham se ahogase en su propio vómito. El 4 de diciembre de 1980, la banda emitió un comunicado anunciando su separación definitiva.

¿Por qué no ha vuelto? Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones consideraron que no tenía sentido seguir tocando después de la muerte de Bonham, al que no quisieron sustituir por otro batería. De hecho, para cumplir con el contrato que tenían con Atlantic y no verse en la tesitura de grabar nuevas canciones sin él, decidieron que Coda (1982) estuviera compuesto de descartes, temas grabados en directo y otras rarezas que no habían sido publicadas con anterioridad. Desde entonces, la banda solo se ha reunido como tal en 1988, con motivo del 40 aniversario del sello Atlantic. Para ese concierto, Jason Bonham, hijo de John, tocó la batería en sustitución de su padre. Pero los fans sueñan todavía con una reunión. Según se puede leer entrelíneas en algunas declaraciones de Jimmy Page, él querría. El que se niega es Robert Plant. Y sin el vocalista, no hay resurrección.

- Talking Heads

¿Cuándo se fueron? A finales de los ochenta, las relaciones entre David Byrne, líder del grupo, y el resto de miembros de Talking Heads eran bastante tensas por los reiterados intentos del primero para controlar creativamente a la banda. Por ello, cuando en 1988 se publicó Naked, Talking Heads decidió tomarse un descanso que acabó siendo una ruptura cuando, en 1992, Byrne anunció en Los Angeles Times que abandonaba la banda. Como no habían sido informados previamente ni habían hablado del tema, los demás miembros consideraron que podían seguir con el grupo porque, al fin y al cabo, era Byrne el que la había abandonado. No obstante, Byrne no era de la misma opinión y demandó a sus compañeros, que siguieron grabando y actuando, pero con el nombre de The Heads.

¿Por qué no ha vuelto? Aunque tocaron juntos en 2002 con motivo de la ceremonia de entrada en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Cleveland (EEUU), es casi imposible que Talking Heads vuelvan a salir de gira. En diciembre de 2019, una cuenta de Twitter llamada TalkingHeadsOfficial anunció esa deseada reunión, pero todos los miembros del grupo salieron a desmentir la información y a aclarar que esa cuenta no tiene nada que ver con la banda. En el caso de Byrne la razón para no embarcarse en un proyecto como ese es que no tienen nada nuevo que decir, tampoco está interesado en los ejercicios de nostalgia y, todo sea dicho, los roces y la enemistad entre los miembros continúan.

David Byrne al frente de Talking Heads en una imagen de 1988. Foto: Getty

– Pink Floyd

¿Cuándo se fueron? En 1985, Roger Waters consideró que Pink Floyd no tenía nada nuevo que aportar y decidió separar a la banda. Sus compañeros David Gilmour y Nick Mason no eran de la misma opinión y decidieron seguir tocando con el nombre de Pink Floyd. Hasta que ellos también se dieron cuenta de que no tenían nada que aportar, publicaron algunos discos más como A momentary lapse of reason (1987) y The división bell (1994).

¿Por qué no han vuelto? Tras disolver la banda, Waters consideró que nadie debía hacer uso del nombre de Pink Floyd y demandó a sus compañeros, que ganaron el litigio por la propiedad del nombre. La situación fue tan desagradable que, durante años, Rodgers y Gilmour no tuvieron contacto entre sí. Una situación que cambiaría en 2005 cuando, con motivo del concierto Live 8, se reunieron e interpretaron cuatro temas del repertorio de la banda. Desde entonces, no se han vuelto a juntar y no parece que tengan demasiadas ganas de hacerlo.

– Gabinete Caligari

¿Cuándo se fueron? Gracias a trabajos como Cuatro rosas, Al calor del amor en un bar o Camino Soria. Gabinete Caligari se convirtió en uno de los grupos españoles más populares. Sin embargo, el desgaste de su propuesta y la aparición de nuevos sonidos como el grunge en los años 90, provocó que sus trabajos dejasen de ser apreciados por su público. De esa época son sus discos Cien mil vueltas (1991) o Gabinetíssimo (1994), que tampoco consiguieron la repercusión esperada en los medios de comunicación. Ante esa situación y aunque aún hubo tiempo para un disco más –Subid la música (1998)–, Jaime Urrutia decidió poner fin al grupo e iniciar su carrera en solitario.

¿Por qué no ha vuelto? La decisión de Urrutia no fue consensuada con Edi Clavo (batería) y Ferni Presas (bajista), los otros dos miembros de Gabinete Caligari. En una entrevista para la revista Efeme publicada en 2016, Ferni reconocía que, aunque intentaron convencerle de no romper la banda, Urrutia lo tenía muy claro. De hecho, a la pregunta de si veía posible una reunión del grupo, Presas respondía: “Jaime ha creado una distancia que ahora parece insalvable, la ha creado y habrá que saber sus razones. Como decía Edi, a nosotros nos comunicó que quería dejarlo y ya está, quería dedicarse evidentemente a su propia carrera”.

Gabinete Caligari posando para EL PAÍS en 1998. Foto: Cristóbal Manuel

– The Smiths

¿Cuándo se fueron? En septiembre de 1987, The Smiths lanzaron Strangeways, Here We Come, disco que, en opinión de sus autores y parte de la crítica, es el mejor de la banda. Grabado en marzo de ese año, los implicados recuerdan el proceso con agrado y destacan el ambiente de camaradería que reinó en el estudio. Incluso las habituales rencillas entre Morrissey y Johnny Marr desaparecieron durante la grabación, aunque volvieron a aparecer nada más finalizar el trabajo. De hecho, cuando el disco se publicó en septiembre de 1987, Marr ya había abandonado la banda, decisión que provocaría la disolución del grupo meses después.

¿Por qué no ha vuelto? A finales de 2019 surgieron rumores de que la banda podría estar planeando su vuelta a los escenarios animados por la promotora Live Nation. La noticia de la reunión de la banda la dio Morrissey-Solo, un blog especializado en The Smiths, que la comunicó vía Twitter. Este mensaje fue respondido por el propio Johnny Marr desde su perfil, con un escueto tuit que ponía; “Nigel Farage on guitar”; es decir, que si vuelven The Smiths será con Nigel Farage (polémico líder ultranacionalista británico proBrexit) a la guitarra porque él no tiene intención de juntarse con Morrissey. Además, el comentario incluía una pequeña crítica a Morrissey pues Farage es un político afín a las ideas conservadoras de Morrissey. Un zasca en toda regla que hace pensar que ese regreso no está precisamente cerca.

Morrissey con los Smiths en Chicago en 1985. Foto: Getty

– Radio Futura

¿Cuándo se fueron? En mayo de 1992, Radio Futura emitió un comunicado en el que anunciaba su separación. En contra de lo que sucedió con otros grupos, en el caso de los madrileños no fueron las malas relaciones entre ellos, sino la necesidad de emprender otros proyectos musicales, como la investigación sobre música cubana de Santiago Auserón, y, muy especialmente, el crecimiento descontrolado que había experimentado el grupo, que les hizo perder el control del proyecto y quedar en manos de especuladores e interesados.

¿Por qué no ha vuelto? Las carreras en solitario de los miembros de Radio Futura han sido lo suficientemente interesantes como para que ninguno de los tres tuviera necesidad de echar la vista atrás y recuperar el pasado, sencillamente porque estaban viviendo un buen presente. Santiago Auserón se convirtió en Juan Perro, Luis Auserón creó varios grupos, como o Klub, en el que también tocó Enrique Sierra después de dejar su proyecto en solitario llamado Enrique Sierra y Los Ventiladores. En la actualidad, la muerte de Sierra en 2012, hace imposible la reunificación de Radio Futura con la formación original. Ni siquiera se podría reunir a la primerísima formación con Herminio Molero porque recientemente también falleció Javier Furia.

– Mecano

¿Cuándo se fueron? “Ahora que no estoy puedo decir que es el grupo español más grande de todos los tiempos”. La frase la pronunció José María Cano instantes después de anunciaren mitad de la gala de los Premios Amigo 1998 que dejaba Mecano. Según el músico, que ese día recogía junto a Ana Torroja y Nacho Cano el premio a la trayectoria profesional de Mecano, ya no tenía edad para estar en un grupo de pop. Una excusa endeble, que pilló por sorpresa a sus dos compañeros y que, en el fondo, dejaba entrever los conflictos y mala relación que existía entre los hermanos Cano, que no había podido reconducirse ni tomándose un tiempo de descanso después de la gira que protagonizaron en 1992.

¿Por qué no ha vuelto? La vuelta de Mecano es uno de los regresos más deseados por gran parte del público hispano. A pesar del malestar que generó en su momento el anuncio de la separación realizado por José María Cano sin consultar a sus compañeros, el paso del tiempo ha calmado el dolor, pero no ha logrado cicatrizar las heridas. Según contaba el escritor Javier Adrados en su biografía del grupo publicada en 2019, aún "hay grandes diferencias entre ellos". A pesar de esa situación, en 2011 un importante banco español se ofreció a patrocinar y financiar una gira en España y América, pero el proyecto no llegó a concretarse.

José María Cano, Ana Toroja y Nacho Cano en 1990. Foto: Getty

– Tina Turner

¿Cuándo se fue? Tina Turner decidió retirarse de los escenarios en el año 2000, pero no debía de estar muy convencida de ello porque, durante los años posteriores, volvió a la escena pública en varias ocasiones y, en 2009, incluso se embarcó en una gira mundial.

¿Por qué no ha vuelto? Desde 2013, Tina Turner, con 80 años, vive retirada del mundo del espectáculo. La artista ha fijado su residencia en Zurich junto a su actual pareja, el productor musical alemán Erwin Bach, ha renunciado a la nacionalidad estadounidense por la suiza y se dedica a disfrutar de la vida porque, después de sus sinsabores con Ike Turner y su intensa trayectoria, se lo ha ganado.

– Oasis

¿Cuándo se fueron? Las relaciones de los hermanos Gallagher no eran precisamente idílicas. Rencillas familiares, envidias y algún que otro problema con bebidas de alta graduación de por medio hacían que, en cualquier momento, pudiera saltar la chispa que hiciera volar todo por los aires. Ese momento se produjo el 28 de agosto de 2009, cuando el grupo tuvo que anular su actuación en un festival francés minutos antes de salir al escenario porque Noel y Liam se habían liado a golpes entre bastidores.

¿Por qué no han vuelto? Desde la separación del grupo, hace ya más de diez años, los hermanos no han parado de mandarse mensajes ofensivos a través de los medios de comunicación que, evidentemente, dificultan la reconciliación. Sin embargo, hace unos días Liam Gallagher presentó el vídeo de su tema One of us, en el que aparecen referencias a su hermano y a Oasis, lo que ha hecho a muchos fans pensar en un posible regreso de la banda. Unas esperanzas que fueron alimentadas por el propio Liam, que afirmó que Oasis volvería a los escenarios en 2022. Noel, por su parte, ha desmentido a su hermano y ha afirmado: “Hasta que no lo escuchen de mí, no sucederá”.

R.E.M. actuando en unos premios MTV en Nueva York en 1995. Foto: Getty

– R.E.M.

¿Cuándo se fueron? El 21 de septiembre de 2011, R.E.M. hizo pública una nota de prensa en la que informaba de su disolución. La decisión se tomó durante la grabación de su último álbum, Collapse into now. Así lo relató el guitarrista del grupo, Peter Buck: “Michael [Stipe, cantante] dijo: ‘Creo que necesito estar lejos de todo esto una larga temporada’. Y yo dije: ‘¿Qué tal para siempre?’. Michael miró a Mike [Mills, bajista] y Mike dijo: 'Me parece bien”. Tras el comunicado, Michael Stipe declaró en la web del grupo: “Como dijo un sabio una vez: ‘El secreto de las fiestas es saber cuándo es el momento de irse'. Hemos construido algo extraordinario juntos. Hicimos esto. Y ahora vamos a alejarnos de ello (…). Espero que nuestro fans se den cuenta de que esta no fue una decisión fácil; pero todas las cosas deben terminar y queríamos hacerlo bien, a nuestra manera”.

¿Por qué no han vuelto? En marzo de 2016, el guitarrista de R.E.M., Peter Buck, declaró a Consecuence of Sound: "Habíamos llegado a un punto en el que queríamos seguir nuestros propios caminos. No queríamos seguir haciendo canciones de hace 20 años”. También reconoció que ninguno de los miembros del grupo tiene necesidad de estar expuesto mediáticamente, por lo que, en principio, no tienen intención de regresar.

– The Velvet Underground

¿Cuándo se fueron? En 1973 el bajista Doug Yule decidió darle carpetazo a The Velvet Underground después de que Nico, Lou Reed, Maureen Tucker y John Cale hubieran ido abandonando la banda y solo quedase él. Las razones para esa desbandada fueron, principalmente, el ego y el mal ambiente generado por Lou Reed.

¿Por qué no han vuelto? En 1993, y contra todo pronóstico, The Velvet Underground se volvió a juntar, realizó una gira, telonearon a U2 y grabaron el disco Live MCMXCIII. Sin embargo, el comportamiento de Lou Reed volvió a generar problemas de convivencia e hizo que todo se pudriese. En la actualidad, muertos ya Reed, Nico, Sterling Morrison y con Maureen Tucker metida en el Tea Party, reunir a la Velvet es una tarea imposible

– The Jam

Cuando se fueron. En octubre de 1982, Paul Weller, líder de The Jam, anunció la disolución del grupo una vez que cumplieran con las fechas de una pequeña gira que tenían en Reino Unido y que incluía cinco actuaciones en el Wembley Arena. La noticia pilló por sorpresa tanto a los fans como a sus compañeros de banda, que no entendieron por qué debían parar cuando estaban en lo más alto de su popularidad. “Quiero que terminemos con dignidad. Creo que ahora es el momento”, explicó el guitarrista que, posteriormente, comentaría que nunca hubiera soportado que él y sus compañeros de banda acabasen viejos y con tiranteces como otros tantos grupos. Lo primero lo logró, pero lo de las tiranteces, a partir de entonces, fue inevitable.

¿Por qué no han vuelto? En 2015 la cadena Sky produjo un documental sobre The Jam. Cuando, con motivo del estreno, los periodistas le preguntaron a Weller si habría posibilidades de reunir a la banda, el músico se mostró muy contundente: “Absolutamente, categóricamente, no. Eso iría en contra de todo lo que representamos. Además, cuanto más envejezco más curiosidad tengo por saber qué cosas puedo hacer y cómo de lejos puedo llegar. No sé dónde terminaré pero creo que es mi trabajo hacer eso”. Por su parte, el bajista Bruce Foxton y el batería Rick Buckler, que nunca estuvieron muy de acuerdo con la decisión de Weller, se juntaron de nuevo a principios del siglo XXI y montaron un grupo que, con el nombre From the Jam, tocaba únicamente el repertorio de The Jam. Después de varios años con esa formación, Buckler decidió abandonar en 2009 porque se sentía que, sin Weller, parecían una banda tributo formada por aficionados.

Rock Buckler, Paul Weller y Bruce Foxton, The Jam posando en Tokio en junio de 1982. Cuatro meses después, Weller rompió el grupo. Foto: Getty

– Los Rodríguez

¿Cuándo se fueron? En un artículo que habla de la honestidad brutal (así se llama su famoso disco), no podía faltar Andrés Calamaro o, al menos, el grupo en el que militó cuando llegó a España a principio de los 90: Los Rodríguez. Esta banda, fundada junto a Julián Infante y Ariel Rot se rompió cuando a Calamaro le tentaron con una carrera en solitario.

¿Por qué no han vuelto? Una de las razones principales es la muerte de Julián Infante en 2000, pero también ha sido importante la fructífera carrera en solitario de Andrés Calamaro o los proyectos personales de Ariel Rot, entre los que se cuentan el programa de televisión Un país para escucharlo o la gira de despedida de Tequila que le tiene ocupado dese hace varios años.

