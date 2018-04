Así han acabado estos 25 artistas que arrasaron con una única canción

Recordarás a Glenn Medeiros. O mejor dicho: te vendrán a la memoria momentos de intensos arrumacos con alguna de tus parejas al escuchar el baladón de Medeiros Nothing's gonna change my love for you. Medeiros es lo que se llama un one hit wonder, un cantante de un solo éxito, todo un género con miles de estusiastas de lo efímero. Medeiros tenía solo 17 años cuando se editó aquella canción y su rostro ocupó las portadas de todas las revista de adolescentes.

Hoy, el cantante tiene 47 años y es profesor de secundaria en un instituto de Hawai. Sigue cantando, pero cuando se lo piden en las reuniones de fin de curso.

La mayoría de los artistas aborrecen el término one hit wonder. No es ese el objetivo: se trata de perdurar en el tiempo. Otros, sin embargo, son más prácticos. Como Gotye, que tuvo un éxito masivo en 2011 con la adherente Somebody that I used to know. “Si tuviera que convertirme en un one hit wonder me parecería estupendo. Sentiría una especie de placer perverso si cierta parte del público piensa en mí como un one hit wonder”, ha declarado el artista belga.

Hay cientos de ejemplos de este tipo de músicos en la historia del pop. Nosotros hemos seleccionado 25 y hemos investigado dónde están hoy esos artista que tuvieron sus cuatro minutos de gloria...

- Vanilla Ice, 'Ice Ice baby' ( 1989 )

Historia de su éxito. En 1990 Robert Van Winkle (Texas, 1967), alias Vanilla Ice, era el rapero más famoso del mundo gracias al éxito de Ice Ice baby, el primer sencillo de hip hop en alcanzar el número 1 de ventas en Estados Unidos, una posición de liderazgo que repitió en Reino Unido y otros países. También fue pionero en el uso de sampleados: coger para tu canción trozos de otros temas que no son tuyos. Van Winkle usó sin permiso la base de Under pressure para su Ice Ice baby, por lo que tuvo que pagar a los autores robados, Queen y David Bowie. En la cima de su popularidad incluso Van Winkle salió durante ocho meses con Madonna, pero esto terminó siendo un punto de inflexión y de no retorno.

Qué pasó con él y dónde está ahora. Los amantes del hip hop comenzaron a darle la espalda al sentirle más como una celebridad pop que como un verdadero rapero. En 1991 ya empezó a tambalearse al protagonizar su propia película, Cool as ice, y aparecer en la segunda parte de Las Tortugas Ninja, donde además aportó su olvidable Ninja Rap. Las críticas negativas le lapidaron. Aunque ha seguido editando discos (y participando en realities), su imagen se ha quedado anclada en la de desfasado icono noventero objeto de cierta burla. Sus recurrentes actuaciones con MC Hammer tampoco han ayudado a cambiar esta percepción pública.

Escucha la canción pinchando aquí.

- Charles & Eddie, 'Would I lie to you?' (1992)

Historia de su éxito. Charles Pettigrew y Eddie Chacon arrasaron en 1992 con esta perfecta pieza de pop-soul para todos los públicos. Una de esas irresistibles canciones que provocan reacción inmediata y de cuya melodía resulta imposible desprenderse. Empastando sus voces en meloso crescendo, terminaron aupándose hasta el número 1 en varios países europeos.

Qué pasó con el grupo y dónde están ahora. El disco de debut de Charles & Eddie, Duophonic (1992), vendió muy bien gracias a Would I lie to you?, pero su segunda entrega, Chocolate milk (1995), resultó endeble y olvidable. Esto hizo que sus caminos se bifurcaran y cada cual se centrara en sus propios proyectos. Pettigrew murió de cáncer en 2001, mientras que Chacon, quien en los primeros ochenta tuvo un grupo con los duros (¿quién lo diría?) Cliff Burton, de Metallica, y Mike Bordin, de Faith No More, sigue en activo con el dúo electrónico The Polyamorous Affair.

Escucha la canción aquí.

- Meredith Brooks, 'Bitch' (1997)

Meredith Brooks triunfó con 'Bitch'. Esta canción fue también su condena. Getty

Historia de su éxito. La ruidosa irrupción de Sheryl Crow o Alanis Morissette propició que las discográficas se fijaran en las mujeres rockeras que, al mismo tiempo, ponían sobre la mesa pegadizas melodías pop. Así se abrieron las puertas para la estadounidense Meredith Brooks, quien en 1997 llegó hasta el segundo puesto en la lista de ventas estadounidense y al sexto en la británica con su Bitch, primer single de su álbum debut, Burning the edges. Incluso fue nominada para el premio Grammy a mejor intérprete femenina de rock.

Qué pasó con ella y dónde está ahora. Como en no pocas otras ocasiones, el triunfo meteórico de su debut terminó siendo el pedrusco en el camino que provocó su inevitable descarrilamiento. Porque después llegaron otros cuatro álbumes, cada uno de los cuales obtenía aún más indiferencia que el anterior, siendo el último de ellos de 2007. Se mantiene en activo, en cualquier caso. Pero solo para nostálgicos.

Escuchar la canción aquí.

- Chumbawamba, 'Tubthumping' (1997)

Historia de su éxito. La banda británica Chumbawamba tuvo que esperar nada menos que quince años y ocho discos para obtener la repercusión que seguramente ellos pensaban que merecían. Aunque es probable que, después de todo, incluso ellos se sorprendieran al ver en 1997 su Tubthumping en el número 2 de lo más vendido en el Reino Unido y en el 6 en Estados Unidos. Pegadiza y enérgica es pero, ¿para tanto? Eso ya da igual: su momento ya pasó, aunque la bailaron muchos. Muchísimos.

Qué pasó con el grupo y dónde están ahora. La aceptación popular hacia la banda tocó techo durante 1998, con su gran canción sonando incluso en los partidos del Mundial de Fútbol de Francia. No es que fuera un espejismo, sencillamente es que Chumbawamba no estaban destinados al éxito masivo, tal y como se comprobó en sus siguientes seis discos, que les permitieron seguir en activo con holgura, pero alejados de las listas de ventas. Y se separaron en 2012.

Escuchar la canción aquí.

- The Knack, 'My Sharona' (1979)

Historia de su éxito. Todos los aspirantes quieren ganar cuanto antes, sin tener en cuenta que eso puede ser letalmente nocivo. The Knack lo saben bien, pues arrasaron en 1979 con My Sharona, primer single de un debut en el que muchos veían a los sucesores de los Beatles. Nada más y nada menos. La canción lideró la lista estadounidense de ventas durante seis semanas y se convirtió en un clásico atemporal que aún hoy provoca instantáneos meneos de caderas.

Qué pasó con el grupo y dónde están ahora. La discográfica de The Knack, Capitol Records, se vino muy arriba y, aprovechando el aparentemente infinito tirón, publicó en 1980 y 1981 el segundo y el tercer álbum del grupo, llegando al puesto de ventas 15 y al 93 en Estados Unidos, respectivamente, en un clima de clara desesperación por mantener la puntería. Sin embargo, público y crítica no estaban por la labor y la banda se separó en 1982. Desde entonces han vuelto en varias ocasiones e incluso publicaron un álbum en 2001, pero el peso de My Sharona siempre fue y será demasiado.

Escuchar la canción aquí.

- Glenn Medeiros, 'Nothing's gonna change my love for you' (1987)

Historia de su éxito. Con apenas 16 años, Glenn Medeiros, hawaiano de ascendencia portuguesa, ganó un concurso local versionando esta canción grabada originalmente por George Benson dos años antes. Como parte del premio la grabó en 1986 con un pequeño sello. Y ahí habría quedado la historia de no ser por un ejecutivo radiofónico de Phoenix que la escuchó estando de vacaciones en Hawai. Al volver a Arizona comenzó a sonar en la emisora KZZP y se convirtió en un pelotazo global que en 1988 alcanzó el puesto 12 en Estados Unidos y el 1 en Reino Unido. En plena vorágine triunfal, incluso Glenn Medeiros grabó una versión en castellano, Nada cambiará mi amor por ti, que marcó a toda una generación de españoles.

Qué pasó con él y dónde está ahora. Aún tuvo Medeiros otros temas relativamente populares en forma de duetos con la francesa Elsa Lunghini (Un Roman d'amitié), con Bobby Brown (She ain't worth it) y con Ray Parker Jr (All I'm missing is you). Incluso aportó en 1992 una canción para Karate Kid III, película en la que hizo un cameo. Nunca ha dejado de hacer música, pero tras su disco de villancicos de 1993 se centró en su faceta como docente, llegando a ser doctor en Liderazgo Educacional por la Universidad de Southern California. En 2015 fue nombrado director de un instituto en Honolulu.

Escuchar la canción aquí.

- Undrop, 'Train' (1998)

Historia de su éxito. Dos hermanos suecos afincados en España, el vocalista y guitarrista Tomas y el batería Steffan Rundquist, se unieron al bajista abulense Antonio Crespo para fundar un grupo llamado Undrop, que editó en 1998 su primer disco con la discográfica independiente madrileña Subterfuge. El pop optimista del primer sencillo, Train, encandiló a Pepsi, que lo usó para una intensa campaña publicitaria que como daño colateral propició un inesperado y fulminante número 1 en Los 40 Principales. Vamos, que lo petaron.

Qué pasó con el grupo y dónde están ahora. Ficharon por la multinacional Columbia Records para su segundo disco, pero no cumplieron las expectativas. Volvieron a cambiar de sello para su tercera entrega, que pasó aún más desapercibida y se separaron en 2002, para volver fugazmente en 2008. Tomas Rundquist ha continuado su carrera musical como guitarrista de Amparanoia y Macaco, mientras que a su hermano Steffan se le ha visto tocando en la calle por el Casco Viejo de Bilbao. "Conservo un buen recuerdo de aquella época. La fama es como un caramelo. Viajas mucho, tienes dinero, no paras de dar conciertos, conoces gente increíblemente buena. También gente mala. Fue uno de los muchos capítulos de mi vida", dijo Steffan al diario vasco Deia en 2016.

Escuchar la canción aquí.

- The Primitives, 'Crash' (1988)

En los últimos años The Primitives se han convertido en asiduos de los festivales españoles. Sobre todo para escuchar su 'Crash'. Getty

Historia de su éxito. Formados en Coventry (Reino Unido) en 1985, The Primitives entraron por la vía rápida a las listas de éxitos con su primer disco, Lovely (1988), gracias principalmente a Crash, que a día de hoy sigue siendo su más reconocible enseña y que entonces fue número 5 en Reino Unido y 3 en Estados Unidos. Tuvieron otros temas que trascendieron un poco, pero su fulgurante carrera se acabó en 1992 debido al fracaso comercial de su tercera entrega. Ya se sabe que el tercer álbum es el de la consagración o el del desastre definitivo y, en su caso, a pesar de todo lo conseguido, fue la puntilla.

Qué pasó con ellos y dónde están ahora. La muerte en 2009, y a los 45 años, del bajista original, Steve Dullaghan, propició un baño de nostalgia y los restantes miembros decidieron regresar. Volvieron a los escenarios visitando recurrentemente España (Contempopránea 2010, QFestival Valencia 2011, Sonorama 2012, South Pop 2013, Festival Do Norte 2013, Lemon Pop 2013, Indyspensable 2017...) e incluso han publicado dos discos en 2012 y 2014. Vamos, que han vuelto con ganas en una segunda juventud. Y hay algo que siempre se ha mantenido inalterable en ambos períodos: la gente se vuelve loca con Crash.

Escuchar la canción aquí.

Su único álbum, 'Bigger, better, faster, more!', presagiaba una larga y ascendente trayectoria. Pero la banda se acabó y Linda Perry (líder del grupo) mutó en una de las compositoras de éxitos pop más respetadas de los últimos lustros. En la imagen, la banda llegando a una gala en Los Ángeles (1993). Getty

- 4 Non Blondes, 'What's up?' (1993)

Historia de su éxito. En pleno estallido grunge, en 1992 y desde San Francisco se presentaba una banda de corte clásico en la mejor tradición psicodélica de la ciudad. Su único álbum, Bigger, better, faster, more!, presagiaba una larga y ascendente trayectoria. Pero para la posteridad quedó como único legado ese estribillo que es más bien un grito de guerra y que se pregunta constantemente: What's going on? (Qué está pasando).

Qué pasó con el grupo y dónde están ahora. What's up? llegó al puesto 14 en la lista de los más vendidos en Estados Unidos y sonó profusamente en todo el mundo acompañado por un vídeo que daba a conocer a esa especie de Janis Joplin que tanto prometía, Linda Perry, la líder del grupo. Pero la banda se acabó y Perry mutó en una de las compositoras de éxitos pop más respetadas de los últimos lustros, con producciones con Pink, Christina Aguilera (suyo es su exitoso Beautiful), Gwen Stefani, Courtney Love, Miley Cyrus, Adele, Weezer...

Escuchar la canción pinchando aquí.

- Nick Kamen, 'I promise myself' (1990)

Historia de su éxito. Primero despuntó como modelo y dejó para la posteridad un anuncio de Levi's en el que se quitaba los pantalones y se quedaba en calzoncillos en una lavandería. Fuera por esto o por lo que fuera, Madonna ejerció como madrina de su consiguiente carrera musical, que se desarrolló con razonable éxito durante el segundo lustro de los ochenta hasta la explosión en 1990 con I promise myselft, número 1 en ocho países europeos que ha quedado como su más recordado legado.

Qué pasó con él y dónde está ahora. En la cresta de la ola, Kamen aún lanzó otro disco en 1992, pero con una repercusión sorprendentemente mínima teniendo en cuenta el sentido ascendente desde su debut en 1987 con un trabajo homónimo producido por Madonna, quien incluso le cedió Each time you broke my heart, un descarte de su True blue que funcionó como solvente carta de presentación. Pero en cinco años todo eso ya no estaba y el inglés desapareció del mapa para vivir en el anonimato, aunque relacionado con el mundo del arte, pintando y haciendo producciones de música independiente. No le gusta nada salir en medios.

Escuchar la canción aquí.

El elegante Nick Kamen en la promoción de su álbum 'Nick Kamen', en 1987. 'I promise myself' y su vídeo le convirtieron en un símbolo sexual. Getty

- The Buggles, 'Video killed the radio star' (1979)

Historia de su éxito. El 1 de agosto de 1981 la cadena MTV comenzaba su trayectoria emitiendo el vídeo de Video killed the radio star. Sin duda, toda una declaración de intenciones del canal televisivo que, de paso, reafirmó la condición de clásico contemporáneo de este primer single del grupo británico The Buggles. La canción sonó hasta la saciedad desde su publicación en 1979 hasta la disolución de la banda, en 1982. Y así hasta nuestros días, como testimonio de una época en la que convivían el tecno, el post punk y la incipiente nueva ola.

Qué pasó con el grupo y dónde están ahora. Mientras disfrutaban del frescor del reconocimiento popular, los líderes del grupo, Trevorn Horn y Geoff Downes, comenzaron a trabajar en su segundo álbum en un estudio contiguo al de Yes. No es un detalle menor, pues ambos terminaron en el famoso grupo de rock sinfónico durante 1980 y 1981. Para cuando esta fase fugaz terminó, la pareja planeó grabar un segundo álbum como The Buggles, pero Downes pasó a formar parte de Asia, otro tótem del género, dejando a Horn colgado y en solitario para facturar en 1982 un disco que no tuvo repercusión alguna y marcó el fin inevitable. La parte buena es que así Trevor Horn pudo dedicarse a su carrera como productor (ha trabajado con, entre otros, Paul McCartney, Tom Jones, Cher o Pet Shop Boys) que era lo que en realidad deseaba y con la que se ha labrado una gran reputación.

Escuchar la canción aquí.

- Billy Ray Cyrus, 'Achy breaky heart' (1992)

Historia de su éxito. Tras pasar las habituales penurias del aspirante en Los Ángeles, William Billy Ray Cyrus consiguió un contrato discográfico y publicar su disco de debut, Some gave all (1992). El tema estrella, Achy breaky heart, obra de Don Von Tress, fue una victoria instantánea: número 1 en Australia, 3 en Reino Unido y 4 en Estados Unidos. Tal popularidad hizo de esta pieza un estándar country apto para todos los públicos, algo no demasiado habitual con estos niveles de aceptación global de un tema country más allá de las fronteras estadounidenses. En España triunfo, además, su versión en español, No rompas mi corazón, del mexicano Coyote Dax, bailecito incluido.

Qué pasó con él y dónde está ahora. Algo pasó, sí, porque 25 años después Billy Ray es básicamente conocido por ser el padre de Miley Cyrus en la vida real y de Hannah Montana (que también era Miley) en la ficción. Y eso que durante este tiempo ha lanzado la nada despreciable cantidad de 15 discos (dos de ellos de música cristiana) y 44 singles. Pero, claro, ninguno con tanta repercusión como Achy breaky heart. Aunque mantiene cierta reputación en el universo del country, para el gran público es carne de reality e incluso un personaje recurrentemente parodiado.

Escuchar la canción aquí.

- Nena, '99 Luftballoons' (1983)

Historia de su éxito. Nena era el apodo de la alemana Gabriele Susanne Kerner, que de paso daba nombre a la banda que lideraba y que a principios de los ochenta luchaba por labrarse un porvenir. En 1983 llegó su primer disco, también llamado Nena y con letras en alemán. El triunfo de 99 Luftballoons en Alemania animó a la discográfica a grabar una versión en inglés que, efectivamente, amplió la fama del grupo. Tanto fue así que en Reino Unido fue número 1 la versión inglesa con la alemana en el 2, mientras que en Estados Unidos tuvieron que conformarse con la segunda posición de la relectura en inglés en 1984 solo por detrás de Jump, de Van Halen.

Qué pasó con el grupo y dónde están ahora. Aunque la banda consiguió mantener una pegada razonable en Alemania y algunos países limítrofes, su vida finalizó en 1987, con Gabriele siguiendo en solitario, aún llamándose igual, Nena. Desde entonces se mantiene en activo, publicando discos y dando un buen número de conciertos, principalmente en su país natal, Alemania. Lejos de los circuitos más comerciales, pero aún disfrutando de la música y recordando aquel 84 en el que 99 Luftballoons fue una de las canciones más cantadas y bailadas del planeta.

Escuchar la canción aquí.

La alemana Gabriele Susanne Kerner al frente del grupo Nena en una imagen de 1985. Todavia hoy se pincha su éxito '99 Luftballoons'. Getty

- Boomtown Rats, 'I don't like mondays' (1979)

Historia de su éxito. En 1975 nació en Irlanda este sexteto nuevaolero que, tras mudarse al Londres del punk consiguió buena aceptación con algunos temas, escalando en las listas hasta alcanzar un número 1 con el sencillo Rat trap. Fue en 1979, con su tercer disco, cuando pusieron sobre la mesa I don't like mondays, punto de inflexión y éxito en medio mundo salvo en Estados Unidos, debido a que hablaba sobre un tiroteo en una escuela californiana, lo cual derivó en un boicot en las emisoras de aquel país. La controversia, en cualquier caso, ayudó a su notoriedad.

Qué pasó con ellos y dónde están ahora. The Boomtown Rats aún siguieron siete años, con su líder, Bob Geldof, ya convertido en una celebridad gracias a la música, a su papel en la película The Wall, de Pink Floyd en 1982, y a la organización en 1985 del célebre macroconcierto por África Live Aid. Demasiada dispersión, con el grupo sumido en cierta inercia hacia la nada hasta el fin en 1986. Aunque nunca dejó la música, Geldof se centró en su faceta solidaria. En 2013 la banda volvió a reunirse y siguen dando conciertos en la actualidad, aunque sin material nuevo. Y sí, con Sir Bob al frente.

Escuchar la canción aquí.

- Las Ketchup, 'Aserejé' (2002)

Historia de su éxito. Flamenco-pop extremadamente pegajoso para conquistar medio mundo: Aserejé fue número 1 en España y en otros 31 países. Un fenómeno social casi como La Macarena. Las cuatro hermanas Muñoz disfrutaron durante 2002 de un estrellato sin parangón gracias a este dichoso estribillo, a una de esas coreografías infantiles que de vez en cuando triunfan y a una ligera polémica por las similitudes con el clásico iniciático del hip hop Rapper's delight, de los estadounidenses The Sugarhill Gang.

Qué pasó con ellas y dónde están ahora. Mientras vivían su etapa de máxima popularidad ya más o menos todo el mundo sabía que eso no iba a tener continuidad real. Fue en 2006 cuando lanzaron un segundo disco, que fue ninguneado e ignorado, a pesar de lo cual llegaron a representar a España en el festival de Eurovisión de aquel mismo año. La triste cosecha de 16 puntos fue el descabello que la carrera musical de las cordobesas estaba reclamando. Y fin, aunque en México reaparecieron en 2017 para una actuación en Monterrey.

Escuchar la canción aquí.

Las Ketchup, tan felices con su 'Aserejé', durante los Premios MTV en 2002 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Getty

- Jennifer Rush, 'The power of love' (1985)

Historia de su éxito. "Si tu eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés amor, contigo estaré". Estos versos entregados sonaron sin cesar en el verano de 1985 con la versión en español (Si tú eres mi hombre) del éxito global The power of love, un Guinness certificado como sencillo de solista femenina más vendido de la historia hasta que llegó Whitney Houston en 1992 con I will always love you. Lo que viene siendo un pedazo de pelotazo traducido a diversos idiomas, que es la prueba del algodón definitiva para la máquina de hacer dinero.

Qué pasó con ella y dónde está ahora. Siguieron después duetos de Jennifer Rush con Michael Bolton y Plácido Domingo y una colaboración con Brian May, pero su declive fue tan paulatino como incontenible. Rush continuó publicando discos con cierto éxito en Alemania, país en el que se instaló (aunque nació en Nueva York en 1960) en su juventud y que fue epicentro necesario de su actividad, pero se evaporó en 1997. Trece años después reaparecía con un nuevo disco que pasó sin pena ni gloria. Y hasta hoy.

Escuchar la canción aquí.

- Desireless, 'Voyage Voyage' (1986)

Historia de su éxito. Toda una generación de no-ya-tan-chavales estuvo marcada por el "Voyage Voyage, que no hace falta equipaje", de Desireless (Claudie Fritsch-Mentrop, París, 1952). Estamos ante un clásico del europop ochentero, obra de Jean-Michel Rivat, que arrasó entre 1986 y 1988, copando los puestos más altos de las listas del viejo continente y algunos lugares tan dispares como Bolivia o Tailandia. Dos años de triunfo, porque su ímpetu no es que lo pareciera, es que era irrefrenable. Aunque no infinito.

Qué pasó con él y dónde está ahora. Su primer álbum, François (1989), aún gozó de cierta relevancia, pero después Claudie se alejó de los focos para disfrutar de su recién estrenada maternidad. Regresó en 1994, pero un lustro es definitivamente demasiado tiempo de silencio en el mundo del espectáculo. Su nula repercusión le llevó de nuevo a un ostracismo del que sale de vez en cuando con actuaciones revival acompañadas de algún lanzamiento esporádico. Pero el público siempre le pide Voyage Voyage. Siempre.

Escuchar la canción aquí.

- Jet, 'Are you gonna be my girl' (2003)

Historia de su éxito. Señalados nada menos que como sucesores de AC/DC por su origen australiano, Jet sustentaban su propuesta en una mezcla de acordes de guitarra de alto voltaje y épicas baladas a lo beatle (o quizás sería más propio decir Oasis). Sea como fuere, su primer disco, Get born (2003), estalló definitivamente cuando el single Are you gonna be my girl? fue escogido para una campaña a gran escala de Vodafone.

Qué pasó con ellos y dónde están ahora. Convertidos en algo así como la gran esperanza blanca del rock and roll, regresaron en 2006 con Shine on, un segundo álbum que ya evidenció cierto estancamiento, tanto creativo como de ventas, luego refrendado en 2009 con el tercero, Shaka rock. La banda terminaba separándose en 2012, aunque en 2016 anunciaron un regreso y en 2017 telonearon a Bruce Springsteen & The E Street Band en Australia. Hubo alguna actuación más, pero los fans siguen esperando a que esta vuelta se concrete en algo más, como por ejemplo un disco que sea la excusa para una nueva gira en la que escuchar Are you gonna be my girl? Porque esa siempre será su canción bandera, muy por encima del resto. Por cierto: en julio visitarán España para actuar en el Mad Cool Festival.

Escuchar la canción aquí.

- Babylon Zoo, 'Spaceman' (1996)

Historia de su éxito. Durante un breve lapso de tiempo, parecía que el advenimiento del británico de ascendencia india Jas Mann se había producido para salvar a la música del fin del siglo XX. El rock futurista de su primer single, Spaceman, puso en 1996 banda sonora a un anuncio de Levi's y el resto es una historia de viralidad prematura y orgánica mucho antes de la aparición de las redes sociales. Alcanzó el número 1 en 23 países, despachando más de 400.000 unidades en su primera semana solo en su país natal, Reino Unido.

Qué pasó con él y dónde está ahora. Con el empuje de Spaceman, el primer disco del grupo, The boy with the x-ray eyes, llegó al número 6 de los más vendidos en el Reino Unido y más arriba en otros países europeos. Los singles posteriores mantuvieron el tipo, mas no así el propio Jas Mann, quien evidenció una excentricidad que fue ridiculizada por crítica y público, sobre todo después de afirmar en el Channel 4 que iba a ser un genio y que "seguramente tenía más genes que el resto de humanos" (tal cual lo dijo). Su estrella se apagó tan rápido como se había encendido tras una más que tibia acogida de su segunda entrega en 1998. Fue un tiempo cooperante en la India y después mutó en ejecutivo cinematográfico.

Escuchar la canción aquí.

- Icona Pop, 'I love it' (2012)

Historia de su éxito. Icona Pop es un dúo sueco integrado por Aino Jawo y Caroline Hjelt. Consiguió cierta fama desde su formación en 2010 con algunos singles resultones. Ese fue el preludio de I love it, en el que también participa Charli XCX y que llegó al 7 en Estados Unidos y al 1 en Reino Unido como principal reclamo de su disco de debut homónimo de 2012.

Qué pasó con ellas y dónde están ahora. Gozaron de las mieles del éxito y fueron teloneros entre 2014 y 2015 en giras de Katy Perry, Miley Cyrus y One Direction. Obtuvieron cierto éxito en 2015 con Emergency, que colaron en la banda sonora del videojuego Fifa 2016. Ya han pasado algunos años de su segundo álbum, que fue un pequeño fiasco comparado con su fulgurante estreno. Se mantienen en activo, pero que consiguieran un pelotazo similar a I love it sería una sorpresa absoluta.

Escuchar la canción aquí.

Caroline Hjelt y Aino Jawo, de Icona Pop, en 2011 en Londres. ¿Alguien conoce alguna otra canción de ellas que no sea 'I love it'? Getty

- Catatonia, 'Mulder and Scully' (1998)

Historia de su éxito. Realmente hubo un período de tiempo durante el cual el pop elegante de Catatonia parecía abrir una nueva vía mientras aún humeaban los rescoldos del britpop. Su segundo álbum, International velvet (1998), alcanzó el número 1 en Reino Unido despachando nada menos que 900.000 unidades. La culpa de semejante pujanza fue Mulder & Scully, la canción por la que siempre serán recordados, con la que tuvieron la inteligencia de apropiarse de alguna manera de la pareja de detectives de Expediente X.

Qué pasó con ellos y dónde están ahora. Aún tuvieron otro álbum número 1 con Equally cursed and blessed en 1999, un año en el que actuaron en la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo de Rugby en el Millennium Stadium de su Cardiff natal. Sin embargo, el fin estaba a la vuelta de la esquina, con la vocalista Cerys Matthews entrando a rehabilitación por abuso del alcohol en 2001, lo cual obligó a cancelar la grabación de su cuarto disco. Semanas después se anunciaba oficialmente el abrupto final de la banda. Años después, Matthews llegó a meterse en un reality, I'm a celebrity. En la actualidad presenta un programa de música en la BBC.

Escuchar la canción aquí.

- James Blunt, 'You're beautiful' (2004)

Historia de su éxito. You're beautiful lideró las listas de éxitos de medio mundo, pero también aparece recurrentemente en los ranking de las peores canciones (o las más plastas, las más melosas, las más quemadas...), algo sin duda motivado por la omnipresencia de James Blunt durante aquel 2004 en el que apareció con su disco de debut, Back to bedlam. You're beautiful fue número 1 en Estados Unidos y Reino Unido, los dos mercados musicales más importantes.... y en muchos otros, gracias también a su vídeo.

Qué pasó con él y dónde está ahora. El exmilitar James Blunt sigue en activo con razonable éxito. Publicó en 2017 su quinto álbum, The afterlove. Sin embargo, todo lo que hace es automáticamente comparado con You're beautiful, centenares de veces parodiado. Y ese es el principal problema del músico inglés, pues son demasiados los que se niegan a tomarle en serio. "Si escribiera canciones sobre mi propia vida, serían más aburridas que James Blunt. En caso de que eso fuera posible, porque todos sabemos, por supuesto, que no lo es", declaró Noel Gallagher a la BBC Radio 2 en 2015, a lo que el propio James Blunt respondió en Twitter: "Por una vez, estoy de acuerdo con él".

Escuchar la canción aquí.

- Gnarls Barkley, 'Crazy' (2006)

Historia de su éxito. El cantante y compositor CeeLo Green y el productor Danger Mouse comenzaron su colaboración de manera natural y por pura diversión. El segundo le mandaba bases musicales al primero y éste le ponía voz y letra. De esa manera tan espontánea crearon Crazy, tema estrella de su primer disco, con CeeLo. En 2006 se coló en nuestras vidas para siempre, liderando listas de medio planeta y convirtiéndose, además, en la primera canción que llegó al número 1 en el Reino Unido gracias exclusivamente a sus ventas por descargas, pues fue editado en digital una semana antes que en formato físico.

Qué pasó con ellos y dónde están ahora. Teniendo en cuenta la frescura del proyecto, no sorprende que no haya tenido una continuidad en el tiempo. Publicaron un segundo álbum, eso sí, The odd couple (2008), que ni de lejos igualó la repercusión de su debut. Aunque ambos prometieron que habría un tercero, una década después aún no ha llegado. CeeLo Green ha continuado su carrera en solitario, mientras que Danger Mouse se ha convertido en productor de moda, incluyendo trabajos con Red Hot Chili Peppers o U2.

Escuchar la canción aquí.

Meg White y Jack White, de The White Stripes, en Ámsterdam en 2003. Su 'Seven nation army' es coreado cada vez que hay un gol en muchos estadios del mundo. Getty

- The White Stripes, 'Seven nation army' (2003)

Historia de su éxito. Considerar a The White Stripes un grupo de un solo éxito es osado o, directamente, una temeridad. Lo reconocemos. Para los parroquianos del rock, The White Stripes tienen al menos un par de álbumes memorables, pero para el común de los mortales no son más que un recuerdo lejano. De hecho, un altísimo porcentaje se sorprende al enterarse de que ese coro infeccioso y miliciano que tanto se canta en los estadios de fútbol (y que sirve también para celebrar victorias en otros deportes masivos) es Seven nation army, la canción más popular del dúo integrado por Jack y Meg White, lanzada en 2003 como primer single de su cuarto disco, Elephant. De hecho, el grupo ganó dos Grammy como Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción de Rock.

Qué pasó con ellos y dónde están ahora. Al mismo tiempo que Seven nation army se viralizaba como cántico deportivo sin saber muy bien por qué, Jack jugaba aquí y allá con bandas paralelas como The Raconteours y The Dead Weather. Por su parte, Meg prefería mantenerse lejos del foco público, en una situación que derivó en la separación de sus caminos en febrero de 2011. En abril de 2012 Jack debutaba con su primer disco en solitario y hoy es uno de los rockeros jóvenes más codiciados por los festivales. En 2009, Meg se casó con el hijo de Patti Smith, Jackson, también músico. Se divorciaron en 2013. Ella vive en Detroit y no quiere saber nada de su antiguo compañero de banda, Jack White. Mientras, Seven nation army se sigue escuchando después de cada gol en muchos campos repartidos por el mundo. Seven nation army no es una canción, es un fenómeno social. Y ha hecho multimillonario a su autor, Jack White.

Escuchar la canción aquí.

- Stiltskin, 'Inside' (1994)

Historia de su éxito. Esta banda escocesa, Stiltskin, triunfó en 1994 gracias a Inside, un sencillo que ponía banda sonora a un anuncio de Levi's programado en bucle en todas las televisiones. De esta manera consiguieron auparse hasta el primer puesto de la lista británica y conseguir gran difusión por toda Europa (en Estados Unidos la incursión se quedó a medias). Además, Inside fue usada en Sky Sports como música para la cobertura de la Scottish Premier League de fútbol desde 1998 hasta 2002.

Qué pasó con el grupo y dónde están ahora. La vida del grupo terminó oficialmente en 1996 mientras preparaban su segundo disco, continuación de The Mind's Eye. Hubo desbandada general y el vocalista, Ray Wilson, fichó por Genesis para grabar el álbum Calling all stations, de 1997, que no funcionó todo lo bien que Mike Rutherford y Tony Banks (jefes de Genesis en aquella época) esperaban, por lo que cerraron etapa tras la gira de 1998. Luego Ray probó en solitario, pero acabó reflotando Stiltskin como único miembro original en 2005, siempre a años luz de la repercusión masiva.

Escuchar la canción aquí.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.