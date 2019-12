¿Dónde está África en la COP25?

Una delegación de científicos y técnicos venidos desde Ghana se fotografiaba junto a las letras verdes COP25 que sirven de photocall improvisado para muchos visitantes, en el pabellón número cuatro de Ifema, donde estos días se está celebrando la Cumbre del Clima (COP25). Muchos de ellos acudían a tres mesas redondas dedicadas al continente africano, que celebraba este martes 10 el día de África, una jornada también dedicada a la Equidad y Género.

De manera simultánea, al otro lado del recinto, Alejandro Sanz hacía un discurso que inauguraba la fase ministerial del encuentro climático, entre revuelo mediático y muchos curiosos. Por la tarde los flashes y la mirada de los curiosos volvían a centrarse en otro famoso: en el actor Harrison Ford, que participaba en una charla junto al ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, en un acto en la delegación estadounidense. A pocos metros de su sede, en la de oficina de Costa de Marfil, un reducido grupo de personas asistía a la presentación Una visión panafricana de la acción climática de la ONG Page Verte, que trabaja en la educación medioambiental y ecológica en países como Chad, Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Guinea y Benín.

Una representación de Ghana se fotografía en las letras verdes de la COP25. B. H.

África es el continente que menos contribuye al calentamiento global, con el 4% de las emisiones mundiales, según la ONU, pero es el que más sufre las consecuencias del cambio climático con graves periodos de sequía que asolan regiones como el Sahel o devastadores ciclones, como Idai, que arrasó y dejó casi 1.000 muertos a su paso por Madagascar, Malaui, Zimbabue y Mozambique.

La última y más reciente imagen dramática de las consecuencias del cambio climático ha sido la reducción en el caudal de las cataratas Victoria a un hilo de agua. "África también requiere que la conferencia de Madrid reconozca las necesidades y circunstancias especiales de los países africanos", ha asegurado este lunes Bárbara Creecy, ministra de medioambiente, agricultura y pesca de Sudáfrica y también presidenta de la conferencia de ministros africanos de medioambiente (AMCEN, en sus siglas en inglés).

A pesar de su invisibilidad, el discurso de la necesidad de poner a África en el centro de las negociaciones es continuo: el pasado sábado, el jefe del Grupo Africano de Negociadores, el egipcio Mohamed Nasr, pedía que se reconociera más claramente las especiales circunstancias del continente frente al cambio climático dentro del Acuerdo de París (2015). "Queremos que se permita a África ir hacia un modelo de desarrollo sostenible", aseguraba Nasr. De los 10 países del mundo más amenazados por la crisis climática, siete son africanos: Sierra Leona, Sudán del Sur, Nigeria, Chad, Etiopía, la República Centroafricana y Eritrea; todos ellos sacudidos por episodios recientes de sequía, hambre, desertificación o inundaciones, según datos del Banco de Desarrollo Africano (AfDB).

Este martes, en el día que África compartía protagonismo con las charlas de Equidad y Género, de nuevo los líderes del continente negro sellaban su compromiso de unir sus voces en una sola contra el cambio climático, en un acto conjunto con representantes de países como Namibia, Uganda, entre otros, junto a organizaciones como el Banco de Desarrollo Africano (AfDB), la Comisión por África de Naciones Unidas (Uneca, en sus siglas en inglés), entre otros.

Las sinergias entre los países africanos y los actores civiles

"Esta cumbre es un lugar excelente donde hacer conexiones profesionales que de otra manera no podríamos hacer", cuenta María Uma, representante de Child and Youth Finance Internacional en Uganda, y que estará en Madrid las dos semana que dura la cumbre. La especialista en recaudación de fondos asegura que ha asistido a múltiples eventos en los pabellones de Sudáfrica, Francia y Costa de Marfil sobre financiación e innovación en el continente africano. "La solución para que África avance pasa porque los gobiernos de cada país encuentren vías para financiar los recursos de los que se dispone y no depender de la ayuda exterior", opina Uma.

"Nos han venido a visitar personas de todo el mundo interesándose por nuestro proyecto", explica Sylvia Kawera, en el pabellón de Rwanda Green Fund, cercano al pequeño espacio que tiene Senegal en este encuentro del clima. Un grupo de jóvenes estudiantes de una organización de Chad llamada Espaces Verts Du Sahel presenta su trabajo sobre biodiversidad a un nutrido grupo de asistentes.

A pocos metros de estos dos espacios, la activista Vanessa Nakate, cumple con su compromiso de huelga climática en el pasillo entre el pabellón de China y la Unión Europea. Pero no es la única joven del continente africano que se ha dejado ver en la Cumbre del Clima con sus reivindicaciones. "Vosotros tenéis sueños, pero nosotros también tenemos sueños. Las negociaciones de los líderes mundiales se están realizando sin nuestro punto de vista", criticaba Nakabuye Hilda Flavia, una joven ugandesa de 22 años, que vio cómo su familia tuvo vender sus tierras y ganado a causa de la sequía, y que acompañó a Greta Thunberg en un acto con indígenas y otros jóvenes activistas.

