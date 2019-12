Alejandro Sanz, en la Cumbre del Clima: “Todos somos culpables y parte de la solución”

El tramo de alto nivel de la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid ha comenzado este martes con el llamamiento de los ministros a favor de una mayor ambición que no defraude las expectativas de la sociedad y las evidencias científicas. "El mundo contiene el aliento; no le defrauden", ha advertido el artista español Alejandro Sanz, quien ha intervenido en la sesión inaugural del tramo ministerial de la cumbre, donde no ha querido ni acusar ni señalar a nadie; "todos somos culpables y todos somos parte de la solución".

Durante la sesión inaugural, la presidenta de la COP25 y ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, ha lanzado un mensaje claro a favor de una mayor ambición: "El mundo nos está mirando y espera soluciones concretas de nuestra parte, la crisis climática es una realidad y los ciudadanos del mundo entero lo saben, la están viviendo ahora, cada medida que tomemos es un paso de esperanza, el planeta nos necesita unidos y más comprometidos que nunca". Schmidt ha destacado la urgencia de entender que "solo juntos podemos hacer frente al mayor desafío común al que nos enfrentamos".

Por su parte, la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reivindicado también una mayor ambición frente a la crisis climática de cara a 2020 y la inminente entrada en vigor del Acuerdo de París: "No podemos permitirnos bajar la guardia, estamos comprometidos con dar respuestas".

Como "músico y ciudadano del mundo" se ha presentado Alejandro Sanz ante el plenario de la Conferencia, ante el que ha recitado unos versos de una de sus canciones más populares: "A veces sueño tu valentía con mi alegría; a veces sueña el planeta que le queremos". El cantante, quien se ha mostrado "aterrado" por la crisis y la emergencia climática, ha manifestado que la Humanidad se encuentra "al límite de llegar a un punto de no retorno". "Pero quiero creer que llegaremos a tiempo", ha dicho.

Ha eludido pronunciarse sobre lo que otros tienen que hacer, y ha ratificado cuál será su compromiso personal y profesional a partir de ahora: medir la huella de carbono de todos sus conciertos para minimizar al máximo las emisiones de dióxido de carbono, y se ha comprometido también en utilizar, en la medida de sus posibilidades, las energías renovables y vehículos de transporte sostenible.

Teresa Ribera ha subrayado la importancia del multilateralismo para afrontar la crisis y ha señalado que la conferencia "ha de dar un paso para entender cómo hacer realidad la llamada de los jóvenes". "La sociedad nos pide más", ha aseverado la ministra española, quien ha reclamado a las partes que acometan una acción más contundente "con equidad y justicia" de la mano siempre de la ciencia y de los activistas.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente de la Asamblea General de la ONU, el nigeriano Tijjani Muhammad Bande, ha recordado que el Acuerdo de París pide medidas para que la temperatura del planeta no suba por encima de 1,5 grados, pero ha alertado de que el aumento ya está en 1,1. Los compromisos nacionales actuales "no bastan", ha subrayado, y ha advertido de que al ritmo actual de emisiones, la temperatura media del planeta crecerá entre 3 y 4 grados, lo que provocará impactos "catastróficos".

El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, el finlandés Petteri Taalas, se ha referido a los efectos devastadores de los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, pero ha insistido en que el hombre tiene los medios para tratar de combatirlos "y los jóvenes nos exigen que lo hagamos hoy, no mañana".

El tramo de alto nivel que ha arrancado este martes tratará de coser los flecos todavía pendientes en la primera fase de la conferencia, entre ellos los referidos a los mercados de carbono. En ese sentido, la secretaria ejecutiva de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la mexicana Patricia Espinosa, ha urgido a la Conferencia a alcanzar un acuerdo para regular el mercado de los bonos de carbono, el mayor escollo al que se enfrentan los países. Lograr ese acuerdo es, según Espinosa, "esencial para responder" a la crisis climática, y ha recordado que este apartado es "el único" en el que el sector privado participa de manera directa.