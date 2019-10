¿Qué queda de los 600 millones de dólares invertidos para construir pueblos sin pobreza?

Planeta Futuro

Jeffrey Sachs, uno de los impulsores del proyecto Aldeas del Milenio defiende los resultados de la iniciativa. En un mail asegura que el programa "predijo correctamente que pequeñas cantidades de ayuda (aproximadamente 100 dólares per cápita en los precios actuales) pueden brindar beneficios significativos en múltiples áreas de necesidades vitales cruciales: salud, educación, infraestructura, agricultura y desarrollo comunitario".

Como muestra, adjunta la evaluación publicada en The Lancet. "El proyecto finalizó en 2015, cuando finalizó la financiación y nunca afirmamos que las aldeas serían autosuficientes a partir de ese año", explica Sachs. "El mundo de los donantes es un mundo muy cruel. El gobierno de los Estados Unidos no proporciona la ayuda necesaria, ni tampoco los superricos. Esta falta de fondos no es culpa del Proyecto de Aldeas del Milenio, que de hecho demostró los beneficios de innumerables intervenciones", continúa. El economista se muestra muy enérgico al destacar los resultados del proyecto: "No acepto la crítica de que los esfuerzos de desarrollo como el que supuso esta iniciativa fracasan. Culpo a los ricos y cómodos de este mundo a quienes les importa poco la difícil situación de los pobres".