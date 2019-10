Son más atacadas, pero progresan más que los hombres: este es el perfil de la africana en Europa

Quedarse en África significaba una de dos cosas: casarse demasiado pronto o quedar embarazada demasiado pronto. Ambos habrían destrozado mis sueños. No quería desperdiciar mi potencial, así que me dirigí a Europa a través de Libia. Pasé un año como limpiadora y sirvienta de una maravillosa familia española. Me trataron bien, como a su hija, pero el conflicto estalló y se fueron a España. Me pidieron que fuera con ellos, pero no tuve tiempo suficiente para obtener un pasaporte. Se fueron y prometieron mandarme una invitación para que me uniera a ellos.

No esperé, lo asumí y encontré mi camino a Italia. Llegué en 2014 y todavía estoy tratando de navegar. No tengo muchas quejas sobre estar aquí. A veces me siento aceptada y otras veces me siento extranjera. Los principales problemas que tengo son las barreras para integrarme en la sociedad, especialmente por las barreras idiomáticas si quieres estudiar o solicitar un trabajo. Afortunadamente, pude encontrar un trabajo como secretaria en una agencia gubernamental. También canto y escribo, así que soy voluntaria en un centro de refugiados como directora del coro y peino para ganar dinero extra.