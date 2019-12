Desplazados por el clima: son desconocidos, pero son millones

En estos días se celebra la Cumbre del Clima en Madrid (COP25) y en ella se va a abordar la cuestión de cómo apoyar a los países pobres más perjudicados debido a eventos climáticos y concluirá la primera revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y Daños. Pero aún no hay un consenso internacional para determinar de cuántas personas afectadas hablamos, dónde están y, sobre todo, cómo se les va a proteger. “El cambio climático es el último eslabón de una relación equivocada del hombre con la naturaleza, y fenómenos que hoy hacen que alguien emigre están causados por problemas medioambientales de hace 15 años, por políticas extractivas, por nuestro modelo productivo… Por eso, determinar quién es migrante climático es muy difícil”, explica Sergio de Otto, experto de la organización Ecología y Desarrollo (Ecodes).

En muchas ocasiones es imposible determinar dónde está la frontera entre el que migra tras resultar directamente afectado por un desastre y el que se marcha por razones económicas cuando estas vienen del cambio climático. Ocurre, por ejemplo, en el corredor seco de Guatemala, donde años de sequías prolongadas han destruido los cultivos. Un campesino dirá que se va a la ciudad porque cada vez cosecha menos y es más pobre. Pero la razón subyacente es medioambiental. “Siempre hay una dificultad a la hora de medir cuánto es por el cambio climático y cuánto por una situación de pobreza y vulnerabilidad anterior”, apunta de Otto.

Causas de los desplazamientos Conflictos (armados, políticos...) Terremotos Geofísicos Erupciones volcánicas Desastres Inundaciones Huracanes, ciclones... Sequías Relacionados con el clima Fuego incontrolado Corrimientos de tierra Temperaturas extremas Fuente: IDMC. EL PAÍS Causas de los desplazamientos Conflictos (armados, políticos...) Terremotos Geofísicos Erupciones volcánicas Desastres Inundaciones Huracanes, ciclones, tormentas... Sequías Relacionados con el clima Fuego incontrolado Corrimientos de tierra Temperaturas extremas Fuente: IDMC. EL PAÍS Conflictos (armados, políticos...) Terremotos Causas de los desplazamientos Geofísicos Erupciones volcánicas Desastres Inundaciones Huracanes, ciclones, tormentas... Sequías Relacionados con el clima Fuego incontrolado Corrimientos de tierra Fuente: IDMC. Temperaturas extremas EL PAÍS

Los recuentos más aproximados provienen del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), la fuente autorizada mundial de datos y análisis sobre este fenómeno. Desde 1988, el organismo recaba cifras de desplazados cada vez que se produce un movimiento de población por un desastre o por un conflicto, y publica informes anuales en los que disgrega esta información por país, causa, etc. Del IDMC sale la cifra de siete millones de desplazados por eventos climáticos en los seis primeros meses de 2019. De ellos, hay que restar aquellos cuya movilidad se produjo por eventos no relacionados con el clima, como un terremoto, pero son los menos. Por ejemplo, en 2018, únicamente 1,1 millones de los 17,2 millones de desplazados a raíz de una catástrofe fueron por una razón geofísica y no climática, como terremotos y erupciones volcánicas. Desde 2008, solo el 14%.

Desplazamientos por desastres (millones) Desastres geofísicos Desastres relacionados con el clima 50 40 30 20 10 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Fuente: IDMC. EL PAÍS Desplazamientos por desastres (millones) Desastres geofísicos Desastres relacionados con el clima 50 40 30 20 10 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Fuente: IDMC. EL PAÍS Desplazamientos por desastres (millones) Desastres geofísicos Desastres relacionados con el clima 20,8 38,4 31,7 14,7 17,4 20,3 23,5 18 16,1 15,8 15,3 13,9 4,5 4 1,8 1,7 1,1 1,5 1,1 0,7 0,7 0,8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente: IDMC. EL PAÍS

Además de la multiplicidad de factores que propician un desplazamiento y la dificultad de establecer un nexo entre clima y movilidad, hay otras razones por las que no existen cifras concretas del verdadero número de afectados, como la carencia de una metodología común y de estadísticas. Así lo cree la investigadora Beatriz Felipe. En su reciente trabajo Migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual, la experta compara publicaciones que oscilan entre cero desplazados por parte de quienes sostienen que no se emigra por el cambio climático sino por situaciones de pobreza, violencia o inestabilidad social, y las que pronostican cantidades desorbitadas: 200 millones para 2025 según se concluyó en la década de los noventa, mil millones para 2050 se contemplaba en 2007… Aunque la confianza del IPCC (el grupo de expertos de la ONU en la materia) en estas proyecciones es baja. Una de las más actuales y comentadas es la que hace el Banco Mundial: 140 millones para 2050. “Tampoco me parece que sean previsiones fiables porque la metodología no está muy clara, no explican bien cuál es. Los principales investigadores dicen que no se pueden dar cifras, y yo me quedo más ahí”, reflexiona Felipe.

Dime cómo te llamas y te diré si puedo ayudarte

Algo tan simple como un nombre supone una dificultad añadida a la hora de determinar cómo dar protección a este colectivo. Se les llama de muchas maneras, desde las más simples: refugiados climáticos o por desastres naturales, desplazados ambientales… Hasta otras más creativas como eco-refugiados o climigrantes. No existe acuerdo internacional sobre la denominación y eso conlleva consecuencias grandes en cuanto a la protección que pueden recibir. “No podemos referirnos a ellos como refugiados climáticos porque la palabra refugiado es muy clara: es una persona que ha tenido que salir de su país huyendo de una persecución por razones que indica la Convención de Ginebra de 1951: raza, motivos políticos, grupo social, religión… En el derecho internacional no figura el concepto refugiado medioambiental”, aclara María Jesús Vega, portavoz en España de la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).

El matiz es pequeño, según Acnur: Las necesidades que pueden tener son las mismas en cuanto a alojamiento, manutención y documentación, pero en el caso de estas personas, su vida no corre peligro. “Una vez finalizado el tornado, los desplazados que hayan pasado a otro país podrían volver antes de quedarse en el de acogida. Cuando hablamos de una persecución por razones de orientación sexual, por una guerra o a una minoría, las causas son distintas y el retorno no es tan claro”, ilustra la experta. Sí existen, sin embargo, algunas legislaciones regionales en África, como la de Kampala de la Unión Africana, o la de Cartagena de Indias en Latinoamérica. Hay que recordar también que la mayoría de quienes emigran por razones medioambientales suelen moverse dentro de su propio país, y entonces están bajo la protección de su Gobierno.

En cualquier caso, la protección es fundamental, y más si se tiene en cuenta que las poblaciones empobrecidas son las más perjudicadas por el impacto de las crisis climáticas. Los habitantes de Somalia e India tienen cuatro veces más de posibilidades de verse desplazadas que los de países de renta alta como España y Estados Unidos, según ha analizado Oxfam Intermón en un reciente estudio. “Entre 2008 y 2019, los países de renta baja y media-baja vivieron 11 veces desplazamientos debido a fenómenos meteorológicos extremos que en los países de renta alta”, sostiene la organización.

Sí es posible que un desplazado obtenga la condición de refugiado cuando concurren motivos adicionales que sí figuran en la Convención de Ginebra. Por ejemplo, en Somalia hay sequía desde 2011, pero desde que en 1991 cayera el régimen de Siad Barré también es un Estado fallido en el que el grupo terrorista Al Shabaab amenaza a la población. “Obligan a los agricultores a pagar un impuesto sobre tierras y ganancias que no tienen porque la sequía no lo permite, y acaban saliendo. Sí cabría hablar de refugiados porque hay una interrelación muy clara entre conflicto, pobreza y persecución”, cita Vega.

Los casos más extremos en cuanto a desplazamiento forzado por eventos climáticos el de la desaparición de los llamados pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS por sus siglas en inglés) como las islas Maldivas, Kiribati o Tuvalu por el aumento del nivel del mar. El 1% de la población de este grupo de países ya se ha visto desplazada en los últimos diez años, el 95% lo hizo debido a ciclones tropicales y tormentas que cada vez más destructivas. Ellos no tendrán un hogar al que regresar. “Por eso, en el Pacto Mundial de Refugiados sí se menciona la apatridia como un capítulo especial en las consecuencias del desplazamiento por cuestiones medioambientales y están amparadas por dos convenciones de la ONU sobre la apatridia”, apunta la experta de Acnur.

En plena celebración de la COP 25, organizaciones como Oxfam piden mayor compromiso para proteger a esos millones de desconocidos desplazados y, en concreto, la creación de un servicio financiero para ayudarlos. “Hay que trabajar en ello”, reflexiona Vega. “A lo mejor no hay necesidad de inventar una nueva convención, porque la propia legislación que existe pueda ampararlos. Pero hay que desarrollar y adaptar marcos legales que ya haya para que se les pueda dar protección”.

El mapa de las migraciones climáticas en tres países

Es imposible obtener un mapa mundial de las migraciones climáticas por todas las razones anteriormente expuestas, pero sí es posible estimar cómo el empeoramiento de fenómenos extremos de la naturaleza mueve a la población en algunos lugares del mundo donde por el impacto y la abundancia de estos se han realizado investigaciones más precisas. México, Etiopía y Bangladés son tres ejemplos de ello. Para obtener esta información se han cruzado los datos del Centro de Monitoreo de Desplazados con la información sobre desastres naturales recogida por ReliefWeb. Con más de 720.000 informes, este portal de información humanitaria dependiente de la ONU es el más grande del mundo.

BANGLADÉS:

Bangladés es uno de los países más propensos a desastres debido a su ubicación y densidad de población, lo que resulta en altos niveles de exposición y vulnerabilidad. Las tormentas tropicales y los ciclones inundan regularmente las zonas costeras y afectan a gran parte del país. Estos fenómenos provocan miles de desplazamientos cada año, a menudo en forma de evacuaciones preventivas que salvan vidas. En la primera mitad de 2019, se registraron alrededor de 1.671.000 desplazados asociados con desastres y se estima que para 2050, una de cada siete personas haya sido desplazada por el cambio climático.

Principales movimientos de desplazados por desastres climáticos en Bangladés Sequía Lluvias / inundaciones Huracán / Ciclón 2.500.000 2.106.918 2.000.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000 500.000 500.000 0 J 11 A 14 J 15 M 16 M 17 A M 19 J A O N 1 2 3 BANGLADÉS Daca 1 2 3 0 150 km 21 de mayo de 2016 Ciclón Roanu Afectó a los distritos de Chittagong, Cox’s Bazar, Bhola, Barguna, Lakshmipur, Noakhali y Patuakhali • 500.000 afectados • 27 muertos • 500.000 desplazados 1 27 de abril a 3 de mayo de 2019 Ciclón Fani 14 distritos afectados, entre India y Bangladesh • 15.000.000 afectados • 41 muertos • 1.200.000 desplazados 2 9 y 10 de noviembre de 2019 Ciclón Bulbul Afectó a Mongla, Payra, Chattogram y Cox’s Bazar • 2.106.918 desplazados 3 Fuente: ReliefWeb, IDMC. EL PAÍS Principales movimientos de desplazados por desastres climáticos en Bangladés Sequía Lluvias / inundaciones Huracán / Ciclón 2.500.000 2.106.918 2.000.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000 500.000 500.000 0 J 11 A 14 J 15 M 16 M 17 A M 19 J A O N 1 2 3 BANGLADÉS Daca 1 2 3 0 150 km 21 de mayo de 2016 Ciclón Roanu Afectó a los distritos de Chittagong, Cox’s Bazar, Bhola, Barguna, Lakshmipur, Noakhali y Patuakhali • 500.000 afectados • 27 muertos • 500.000 desplazados 1 27 de abril a 3 de mayo de 2019 Ciclón Fani 14 distritos afectados, entre India y Bangladesh • 15.000.000 afectados • 41 muertos • 1.200.000 desplazados 2 9 y 10 de noviembre de 2019 Ciclón Bulbul Afectó a Mongla, Payra, Chattogram y Cox’s Bazar • 2.106.918 desplazados 3 Fuente: ReliefWeb, IDMC. EL PAÍS Principales movimientos de desplazados por desastres climáticos en Bangladés Sequía Lluvias / inundaciones Huracán / Ciclón 2.500.000 2.106.918 2.000.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000 500.000 500.000 0 J11 A14 J15 M16 M17 A M19 J A O N 1 2 3 21 de mayo de 2016 Ciclón Roanu Afectó a los distritos de Chittagong, Cox’s Bazar, Bhola, Barguna, Lakshmipur, Noakhali y Patuakhali • 500.000 afectados • 27 muertos • 500.000 desplazados 1 BANGLADÉS 27 de abril a 3 de mayo de 2019 Ciclón Fani 14 distritos afectados, entre India y Bangladesh • 15.000.000 afectados • 41 muertos • 1.200.000 desplazados 2 Daca 1 2 3 9 y 10 de noviembre de 2019 Ciclón Bulbul Afectó a Mongla, Payra, Chattogram y Cox’s Bazar • 2.106.918 desplazados 3 0 150 km Fuente: ReliefWeb, IDMC. EL PAÍS

ETIOPÍA

La rápida expansión urbana, los conflictos sobre la propiedad de la tierra y los recursos, y los periodos prolongados de sequías e inundaciones estacionales continúan provocando numerosos nuevos desplazamientos cada año en Etiopía. Los desastres naturales provocaron 233.000 nuevos desplazamientos en la primera mitad de 2019, la mayoría de ellos asociados con inundaciones y sequías en la región somalí. Entre 2011 y 2017, una media anual de 5,3 millones de personas requirieron asistencia alimentaria de emergencia debido a las sequías recurrentes. En la actualidad, 6,7 millones de personas (24% de la población) requieren asistencia humanitaria urgente.

Principales movimientos de desplazados por desastres climáticos en Etiopía Sequía Lluvias / inundaciones Huracán / Ciclón 1.000.000 870.000 800.000 600.000 370.191 400.000 236.890 202.202 200.000 0 A 12 A 13 D 14 O 15 A 16 D S 17 D M 18 D M 19 S O 1 2 3 4 1 ETIOPÍA Adís Abeba 3 2 4 0 200 km Septiembre-diciembre de 2014 Inundaciones Afectó a las regiones de Afar y Amhara • 370.191 desplazados 1 Marzo y abril de 2016 Inundaciones Afectó a las regiones Somalí, Oromia, Pueblos del Sur (SNNP), Afar, Amhara y Harari • 100 muertos • 236.890 desplazados 2 2017 Sequía Afectó a las regiones de Afar y Somalí • 870.000 desplazados 3 1 a 22 de octubre de 2019 Inundaciones Afar, Somalí, Oromía, Gambella y Pueblos del Sur (SNNP) • 22 muertos • 202.202 desplazados 4 Fuente: ReliefWeb, IDMC. EL PAÍS Principales movimientos de desplazados por desastres climáticos en Etiopía Sequía Lluvias / inundaciones Huracán / Ciclón 1.000.000 870.000 800.000 600.000 370.191 400.000 236.890 202.202 200.000 0 A 12 A 13 D 14 O 15 A 16 D S 17 D M 18 D M 19 S O 1 2 3 4 1 ETIOPÍA Adís Abeba 3 2 4 0 200 km Septiembre-diciembre de 2014 Inundaciones Afectó a las regiones de Afar y Amhara • 370.191 desplazados 1 Marzo y abril de 2016 Inundaciones Afectó a las regiones Somalí, Oromia, Pueblos del Sur (SNNP), Afar, Amhara y Harari • 100 muertos • 236.890 desplazados 2 2017 Sequía Afectó a las regiones de Afar y Somalí • 870.000 desplazados 3 1 a 22 de octubre de 2019 Inundaciones Afar, Somalí, Oromía, Gambella y Naciones y Pueblos del Sur • 22 muertos • 202.202 desplazados 4 Fuente: ReliefWeb, IDMC. EL PAÍS Principales movimientos de desplazados por desastres climáticos en Etiopía Sequía Lluvias / inundaciones Huracán / Ciclón 1.000.000 870.000 800.000 600.000 370.191 400.000 236.890 202.202 200.000 0 A12 A13 D14 O15 A16 D S17 D M18 D M19 S O 1 2 3 4 Septiembre-diciembre de 2014 Inundaciones Afectó a las regiones de Afar y Amhara • 370.191 desplazados 1 Marzo y abril de 2016 Inundaciones Afectó a las regiones Somalí, Oromia, Pueblos del Sur (SNNP), Afar, Amhara y Harari • 100 muertos • 236.890 desplazados 2 1 ETIOPÍA Adís Abeba 3 2 4 2017 Sequía Afectó a las regiones de Afar y Somalí • 870.000 desplazados 3 1 a 22 de octubre de 2019 Inundaciones Afar, Somalí, Oromía, Gambella y Naciones y Pueblos del Sur • 22 muertos • 202.202 desplazados 4 0 200 km Fuente: ReliefWeb, IDMC. EL PAÍS

MÉXICO

México ha estado históricamente expuesto a eventos extremos como huracanes, inundaciones y sequías. Entre 1900 y 2016, los ciclones tropicales fueron el desastre relacionado con el clima más frecuente. En 2018 hubo 20.000 nuevos desplazados por eventos como el huracán Willa, que afectó a seis Estados. En el peor de los escenarios, el Banco Mundial estima que en 2050 alrededor de 1,7 millones de personas se moverán como resultado de los impactos climáticos en este país.