Las penas con tocino son menos: la teoría alemana para afrontar el desamor, confirmada

Cuando se trata de superar una ruptura sentimental, hay que admitir que los duelos con pan son menos. Y es que, por mucho que lo más normal sea que el estómago se nos cierre, también es cierto que una sabrosa tableta de chocolate o un abundante y cremoso helado son analgésicos sentimentales sin competencia. Hincharse a dulces es casi un rito obligado que los alemanes llaman kummerspeck, un término que se traduce como pena del tocino. La buena noticia es que estos atracones no engordan, la mala, que a dosis muy altas puede enganchar a algunas personas.

La expresión kummerspeck alude a la pérdida de peso cuando alguien nos parte el corazón; lo del tocino viene a cuento porque el beicon es precisamente uno de esos alimentos preferidos universalmente cuando, en nuestra desolación, buscamos el abrazo de la nevera. Ya consista en hincharse de tocino o de helado, este ritual posruptura se ha convertido en una cuestión cultural por una razón muy simple: el ser humano es el único animal que ha logrado darle un valor añadido al acto de comer. "Lo ha racionalizado y ha hecho que se convierta en algo más que una simple acción para satisfacer la necesidad fisiológica de nuestro cuerpo. Es decir, es una conducta y, como tal, en ella están involucrados muchos aspectos psicológicos", explica Adriana Oroz, dietista-nutricionista de la clínica Alimmenta. Algunos de ellos pueden ser aliados en el kummerspeck pero traidores una vez pasado el duelo.

John Milton, en El abogado del diablo, tiene una frase muy apropiada cuando le preguntan qué hay del amor: "Muy sobreestimado -responde. Bioquímicamente, nada distinto de comer grandes cantidades de chocolate". Y la ciencia ha dedicado a este asunto muchas horas. "Además de nutrientes y energía, comer nos da placer. Buscamos cosas que nos gustan, que están ricas y sabrosas. Y, por desgracia, tenemos a nuestro alcance gran cantidad de productos que cumplen estos requisitos que no son saludables y, por ello, se consumen con demasiada frecuencia", corrobora Oroz.

Un estudio reciente de la institución universitaria estadounidense Penn State Harrisburg ha analizado la existencia de la pena del tocino y ha confirmado que es habitual. Además, no suele engordar. Primero, los investigadores preguntaron a 581 voluntarios sobre su comportamiento después de una ruptura amorosa y, contra todo pronóstico, el 62,5% aseguró que no había engordado (si la pregunta hubiera versado sobre una nueva relación, probablemente habría pasado lo contrario). En una segunda fase, el estudio, publicado en la revista Journal of the Evolutionary Studies Consortium, contó con una muestra más amplia y el porcentaje subió al 65%. Tampoco se tradujo en un aumento de peso, pero los voluntarios confesaron que sintieron un inevitable impulso de buscar alivio para su desconsuelo en alimentos como el helado, al menos durante un par de días.

Según la investigación, las mujeres que antes de la separación ya tienen propensión a desvalijar la despensa en momentos de intranquilidad o tristeza son especialmente vulnerables al kummerspeck. De acuerdo con Oroz, quien dice que también ve el fenómeno en los hombres, y cada vez más, hay varios condicionantes psicológicos que desencadenan la conducta, desde la presión por ser perfecto y cumplir unas expectativas irreales hasta una necesidad de tranquilizarse después de una jornada de trabajo dura o una discusión. "También la tristeza u otros sentimientos, como la soledad, falta de afecto o inseguridad en uno mismo llevan a utilizar la comida como calmante", añade.

Entre el atracón permitido y el banquete prohibido

Estamos genéticamente programados para sentirnos satisfechos comiendo lo indispensable, según el genetista Marcelo Rubinstein, experto en obesidad del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular del CONICET, en Argentina. De hecho, el hambre, como necesidad fisiológica, es poco exigente; cualquier comida le convence. El apetito, que es puro impulso instintivo, no. Ni se sacia ni se conforma con cualquier alimento, lo que nos lleva a devorar auténticas bombas calóricas como si no hubiera un mañana.

Oroz explica que aquí entra en juego la llamada recompensa cerebral: "Los alimentos que nos aportan placer activan este circuito de recompensa. Generalmente son aquellos con mucho sabor, caracterizados por ser más ricos en sal, azúcar, grasas y carbohidratos refinados. Por tanto, más calóricos". Recurrir al kummerspeck de vez en cuando como algo reconfortante, para tranquilizarnos, para calmar nuestra tristeza, no es negativo, pero Oroz añade un matiz: siempre que se haga desde la aceptación, tranquilidad y disfrute del mismo. "Lo malo es cuando comer es el principal mecanismo de afrontamiento que tiene una persona para calmar su tristeza, entrando en un circuito no saludable, con ingestas muy elevadas y compulsivas de mucha frecuencia. Además de problemas intestinales, ocasiona trastornos emocionales con sentimientos de mucha culpa. Ni se logra disfrutar de la comida ni, mucho menos, desaparece la pena".

En el nuevo estudio, este impulso duró un par de días, pero cuando se mantiene durante un largo periodo el consumo habitual de comidas sabrosas, que activan mucho nuestro circuito de recompensa, el cerebro se acaba acostumbrando y los exige a diario. Además, los productos frescos y más naturales pierden su atractivo y se vuelven poco deseables.

Oroz asegura que el problema aparece cuando esta relación con la comida se automatiza y se instaura dentro del hábito de pensamiento de la persona, hasta el punto de que se hace de manera inconsciente, sin control y sin lograr disfrutar. "Muchos científicos -dice- llaman al intestino el segundo cerebro, ya que en él existen multitud de terminaciones nerviosas que hacen que este órgano pueda sentir frente a una emoción concreta". Sería algo similar a las mariposas en el estómago que relata el enamorado o una persona que está triste o nerviosa, aunque la respuesta es diferente en cada individuo. "Frente a una misma emoción, a unos se les cierra el estómago y otros sufren el conocido atracón emocional".

La dietista-nutricionista aconseja valorar cómo es ese atracón, qué cantidad se consume, con qué frecuencia o a qué velocidad. "El peligro mayor para la salud es la desorganización en la alimentación, que incluye comportamientos como saltarse comidas, picar entre horas o seguir a la ligera eso de 'yo como cualquier cosa'. Son formas de relacionarse con la comida que hacen difícil mantener una dieta equilibrada y saludable".

