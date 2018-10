4

Quiste

Grasa queratinizada, blanca o amarilla que se manifiesta con pequeños abultamientos. No hay infección. También existen los micoquistes, que a veces no tienen relieve, por lo que resulta complicado verlo si no es a través de una lupa de aumento.

Cómo tratarlos: Una de las soluciones más habituales que los médicos prescriben para este tipo de enfermedad cutánea son los antibióticos. Los quistes sebáceos que no desaparecen por sí solos pueden requerir la intervención de un médico.