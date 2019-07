El chef Quique Dacosta arremete contra el alcalde de Valencia por un contenedor frente a su restaurante

Quique Dacosta, con tres estrellas Michelin, es uno de los chefs más importantes y populares de España. Su presencia en programas televisivos como Masterchef ha contribuido a proyectar su imagen fuera de los fogones. Es el creador del premiado restaurante El Poblet en Dénia y uno de los últimos locales que ha abierto se llama La llisa negra. Se encuentra en la céntrica calle de Pasqual y Genís de Valencia y cuenta con un amplio ventanal recayente a la travesía.

Desde hace unos días, sin embargo, la fachada del local no luce como debería por la colocación de un contenedor de obras justo enfrente del ventanal, en la misma acera de la entrada. Y eso ha provocado una encendida queja del chef en su cuenta de Twitter, en la que arremete contra el alcalde de Valencia, Joan Ribó, porque le explicó su problema y le respondió que él mismo no podía "encargar de esas cosas" . Dacosta abre un hilo en Twitter para contar su queja:

"Cuento esta historia como ciudadano y propietario de un restaurante, como cualquiera de mis vecinos de la ciudad de Valencia. Hablando de vecinos, el de la acera de enfrente ha iniciado una reforma. Maravilloso, pero me han plantado el contenedor enfrente del ventanal de mi restaurante Llisa negra. ¿Motivo? Su acera tiene bolardos y no se les ocurre buscar un lugar donde no obstaculice el funcionamiento de los negocios de la calle. Bien, hay varios lugares de la misma acera, la suya, donde podrían emplazar el contenedor de obra. Ojo, que además advertimos un problema de seguridad laboral para los obreros que trabajan en la reforma que deben cruzar la calle, sin paso de peatones enfrente. Respuesta: la normativa municipal no contempla los riesgos laborales".

1/ Cuento esta historia como ciudadano y propietario de un restaurante, como cualquiera de mis vecinos de la ciudad de #Valencia. Hablando de #vecinos, el de la acera de enfrente ha iniciado una reforma. Maravilloso, pero me han plantado el contenedor en frente... abro hilo pic.twitter.com/C2IdxpMgPB — Quique Dacosta (@QiqeDacosta) July 30, 2019

El hilo continúa: "(...)Creeréis que soy un quejica, pero es que llevo meses aguantando la mala gestión de las basuras de la calle y ya me cansé. Antes de quejarme públicamente he utilizado los medios debidos para que el municipio responda a mi queja y no he logrado nada. He intentado hablar con nuestro señor alcalde Joan Ribó. Su respuesta tras transmitirle directamente el problema (“no me puede encargar de esas cosas” dice el señor alcalde. Pero si no te encargas de los problemas de tus vecinos y además en este caso emblemas de tu ciudad, de qué te encargas). También una persona de su equipo me prometió una llamada para “explicarme” y nada. Mientras tanto veo como desde el día que han plantado el contenedor, mis clientes con razón no venen (parece que estamos cerrados con eso delante) (...)".

Tras la polémcia generada en la red social, el Ayuntamiento de Valencia ha señalado su disposición a solucionar el problema y a instar a la empresa a que traslade el contenedor de sitio. La mayor parte de usuarios de Twitter muestran su apoyo a Dacosta y comprenden su queja, si bien alguno le recuerda también que el alcalde no puede ocuparse directamente de esas cosas.