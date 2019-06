'BDW Summit 2019': ideas desde el diseño para conseguir un mayor bienestar social

Los primeros días de la Barcelona Design Week (BDW) dedicados al Summit han servido para abordar la cuestión que plantea su lema "Replanteando el bienestar" (Rethinking Well-being), y cómo se aplica en nuestras vidas. Así lo ve Meagan Durlak, directora de diseño en IDEO.org y una de las ponentes de esta edición: "Las transiciones se sienten siempre como un momento increíble para animar cambios y el empoderamiento individual". Y en la época actual de incertidumbre y transformación que vivimos, platearnos un futuro de nuevas posibilidades es un paso lógico y necesario.

"VUCA [volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad] es ya el mundo real, y cada vez lo será más", aseguraba en 2016 Juan Carlos Cubeiro, responsable de Talento de ManpowerGroup, en un artículo de El País. En pleno 2019, el entorno VUCA ­está más que instalado en nuestra sociedad y, sin duda, perfila un cambio de paradigma que se traslada también a las organizaciones. Se acaba una época en la que se buscaba solo el crecimiento económico para iniciar otra en la que el crecimiento se redefine como el bienestar colectivo, el empoderamiento y la participación. Es la conquista de nuevos valores sociales, los de la confianza, las relaciones y la colaboración.

En este escenario, cada vez más empresas buscan la innovación centrada en la sociedad para alcanzar un desarrollo sostenible. Así lo han mostrado con sus ejemplos y experiencias en BDW Summit 2019 compañías como IDEO.org, Philips Design, Greater Good Studio o billionBricks, que piensan en el diseño como la mejor herramienta para configurar este nuevo mundo.

Empatía y bondad colectiva como alimento para el nuevo diseño

Trabajar la empatía es, para Meagan Durlak, directora de Diseño de IDEO.org, el paso que debemos dar para generar más bienestar social. | Barcelona Design Week

En los últimos ocho años, IDEO.org —una organización sin ánimo de lucro nacida de la firma de diseño e innovación IDEO— ha llegado a seis millones de habitantes en más de 30 países. Y lo ha hecho gracias a un diseño centrado en las personas, imaginando productos, servicios y experiencias: desde una linterna solar ultraasequible que se vende en la India y África oriental, hasta un servicio de salud en Etiopía que ayuda a las parejas jóvenes a planificar su futuro.

Su directora de diseño, Meagan Durlak, que ha participado en esta Summit, se posiciona en el optimismo frente a la incertidumbre del momento y apuesta por la empatía como mejor solución. "En los tiempos que vivimos, necesita usarse la empatía y amplificarse para lo que realmente es: un medio para un fin mucho mayor. Cuanto más empaticemos unos con otros, y generemos puntos de conexión emocional en medio de estas grandes divisiones, más probable será que podamos comenzar a construir los caminos que aumenten no solo nuestro bienestar, sino también nuestro sentido de bondad colectiva".

Recientemente, han abierto un estudio en Naorobi, con lo que cuentan con tres oficinas en todo el mundo —las otras dos están en San Francisco y Nueva York—, y desde cada una se enfrentan a diferentes desafíos: desde diseñar servicios financieros digitales más inclusivos en cuestión de género, hasta reimaginar la forma en que los estadounidenses con bajos ingresos acceden a los servicios sociales.

El diseño de lo invisible

Otras empresas, organizaciones y escuelas que han participado en la cumbre, están suscitando cambios notables llevando el diseño a lo intangible. Desde Philips Design, su vicepresidente Paul Gardien, es responsable del programa de Investigación e Innovación de Diseño, que aplica el design thinking para aportar soluciones en la atención médica. Aquí hay un gran desafío consecuencia del aumento de los costes, las enfermedades crónicas o la creciente población anciana.

Dan Newby, de School of Emotion, se centra en la importancia de las emociones y en cómo nos mueven. Asume que todos sabemos que las emociones impulsan los hábitos del consumidor o tienen un papel importante en el trabajo creativo en equipo, se pregunta, sin embargo, ¿sabemos realmente qué son los estados de ánimo y las emociones, de dónde vienen y cuál es su propósito?

Por último, la directora de Diseño Transdisciplinario en Parsons School of Design, Lara Penin —también cofundadora de Parsons DESIS Lab, un laboratorio de investigación del diseño de servicios— resalta la innovación social y las prácticas sostenibles. En su libro An Introduction to Service-Design: Designing the Invisible ("una introducción al diseño de servicios: diseñando lo invisible"), presenta una serie de proyectos donde aplica este rama del diseño para responder a cuestiones políticas, ambientales, culturales y económicas. Quizá la panacea a este complejo mundo sea el diseño de servicios, y, si no, estas aportaciones al menos plantean un futuro más optimista.