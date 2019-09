Táperes, bolsas y otros artículos para llevarte la comida de casa al trabajo

En gran medida, los empleados no tienen tiempo para regresar a casa a mediodía para comer. Eso quiere decir que deben buscar alternativas en su entorno de trabajo para el almuerzo y la mayoría prefiere acudir a un restaurante para nutrirse con un plato caliente, de acuerdo con los datos el programa FOOD de la Unión Europea. Sin embargo, casi un tercio de ellos opta por llevarse los alimentos de casa, una tendencia al alza y a la que se están sumando personas que tienen muy en cuenta su dieta y quieren llevar hábitos saludables.

En EL PAÍS Escaparate hemos elaborado una lista pensada especialmente para los que de noche o durante el fin de semana dedican tiempo para llenar los táperes que se llevarán a su puesto de trabajo. En esta selección de artículos de grandes tiendas online como Amazon o eBay podrás escoger entre distintos modelos de bolsas y fiambreras, de manera que puedas encontrar la que más se adapte a tus necesidades. Y aunque dispongas de estos básicos también hemos incluido otros productos más curiosos como una bolsa de comida que se calienta al conectarse con USB al ordenador o una taza de café plegable.

TÁPERES

Set de táperes herméticos de vidrio

Nos encontramos quizá ante la opción más completa y más segura para almacenar y transportar la comida al trabajo. Este paquete incluye nueve contenedores de distintos tamaños y hechos con vidrio de borosilicato de alta durabilidad y tapa de polipropileno transparente. Cada uno dispone de cuatro pestillos para un sellado a prueba de fugas, hermético e impermeable. Según el fabricante, este producto es apto para el horno (hasta 400 ℃) y para el microondas, donde el vidrio se convierte en el elemento más sano para calentar alimentos. También es seguro para el congelador, además de fácil de limpiar tanto en lavavajillas como a mano. En Amazon, siete de cada diez compradores le ha dado la máxima puntuación al artículo.

Táperes con diseños curiosos

A los que tengan menos pudor y les guste lucir diseño incluso en los táperes que llevan a la oficina, les ofrecemos algunas alternativas graciosas. El primero, más indicado para los nostálgicos de los noventa y amantes de lo retro, tiene forma de Game Boy, la popular consola portátil (disponible por 16,20 euros en Amazon). La misma marca, Mustard, oferta otra alternativa más costumbrista: una nevera rojo chillón para mostrar que llevas a buen recaudo tu almuerzo (disponible por 21,60 euros en Amazon). Ambas piezas incluyen cubiertos de plástico y tienen distintos compartimentos.

Fiambrera eléctrica

A los que no disponen de microondas en el trabajo o simplemente se quieren ahorrar tiempo calentando la comida, disponer de una fiambrera eléctrica puede ser una buena opción. Este modelo dispone de dos compartimentos, uno grande y otro extraíble, para que puedas separar los alimentos que consideres o llevar el postre. El asa superior de que dispone hace más sencillo su transporte y, de acuerdo con el fabricante, el artículo es fácilmente lavable. Es el artículo más vendido en Amazon dentro de su categoría y atesora una buena calificación, de 4,2 sobre 5 estrellas.

Táper ecológico de bambú

Una alternativa más ecológica que la de recurrir a los táperes de plástico desechables es la que ofrece esta caja reutilizable con tapa 100% de fibra de bambú y recipiente fabricado al 45% con este mismo material. De acuerdo con el fabricante, este artículo de diseño minimalista está libre de BPA, ftalatos o plomo, y presenta un sello hermético que ofrece sujeción y se completa con una banda elástica. Para los que necesiten tápers redondos pueden encontrar una buena alternativa en este paquete de tres piezas también fabricado con productos orgánicos como fibras de bambú, almidón de maíz, fibras de madera o resina de la melamina (disponible por 15,30 euros en Amazon).

Contenedores con compartimentos

Por último, otra opción diferente respecto a los táperes tradicionales la encontramos en estos contenedores con compartimentos, similares a los de establecimientos de comida para llevar. Tienen la ventaja de que puedes separar los distintos platos de forma sencilla y, gracias a sus dimensiones de 19,5 x 25 x 5,5 centímetros, los podrás llevar en una bolsa o mochila sin problemas. El fabricante recomienda lavar el producto antes antes del primer uso, no cerrar la tapa al calentar en el microondas y recuerda que está diseñado para alimentos y no para líquidos.

BOLSAS

Bolsa térmica Tatay con tapers

Es la más clásica en cuanto a diseño y más portable por tamaño. La marca Tatay se ha convertido en una referencia en bolsas de calidad para llevar alimentos a la oficina y, como en este caso, ofrece distintos diseños para escoger. Este artículo de 22,5 x 10 x 22 centímetros está hecho con material textil semi-rígido para proteger el contenido de impactos y cuenta con un interior que aísla tanto del frío como del calor para asegurar una mejor conservación de los alimentos. Además, a diferencia de otras bolsas, incluye cuatro recipientes donde almacenar comida. Una alternativa a este modelo pueden ser estas fiambreras apilables, que se llevan cómodamente como si de un termo se tratara con un coqueto lazo en el asa (disponible por 29,99 euros en Amazon).

Bolsa térmica que se calienta con USB

Si de sistemas para hacer el mínimo esfuerzo se trata, este modelo se llevaría el primer premio. Para calentar la comida con esta bolsa no hacer falta que te levantes de tu silla en la oficina; con que la conectes al ordenador mediante un puerto USB bastará. El artículo presenta un diseño moderno y funcional, cuenta con un interior revestido de material aislante térmico y un tejido exterior resistente y tiene unas dimensiones de 21 x 9 x 13 centímetros. El envío es gratuito.

Bolsa térmica tipo bandolera

Una de las grandes ventajas de llevar una bolsa térmica tipo bandolera es que se maximiza su capacidad para almacenar alimentos. Es el caso de este producto de la marca PuTwo que tiene una capacidad de 8 litros. Fabricada con materiales de calidad que garantizan la buena conservación de los alimentos y con un diseño más robusto a prueba de golpes, este artículo disponible en distintos colores cuenta con la aprobación de 230 clientes de Amazon, que con sus reseñas le han dado una puntuación de 4,5 sobre 5 estrellas.

Bolsa térmica de mano

A las personas que prefieran llevar en la mano la bolsa de la comida antes que colgársela al cuello lo mejor que le podemos recomendar es este tipo de producto. Las funcionalidades son las mismas, ya que este tipo de artículos están hechos con materiales aislantes que facilitan la conservación de los alimentos. Te recomendamos dos alternativas con diseños atractivos: una de la marca Slosh con un flamenco estampado, que cuenta con dos unidades con una capacidad de 21 × 17 × 15 centímetros cada una y otra más casual en dos colores (gris y azul) y unas dimensiones de 23 x 14 x 20 centímetros (disponible por 7,99 euros).

RECIPIENTES PARA BEBIDAS Y OTROS COMPLEMENTOS

Taza de café plegable

¿Quién no necesita del café para seguir adelante con energía durante las jornadas laborales? Con este modelo lo tendrás más sencillo para prepararte una buena cafetera para pasar el día, destacando su capacidad para reducir su tamaño. El fabricante de este producto, hecho de silicona, recomienda limpiar con agua hirviendo su interior antes de usarlo por primera vez. Puede albergar hasta 350 ml de líquido.

Botella térmica

Para evitar roturas y el desgaste del producto, lo mejor es optar por el acero inoxidable a la hora de escoger la botella térmica que usamos en el trabajo. Pensada para guardar todo tipo líquidos, este producto indicado para todas las estaciones del año puede mantener caliente una bebida hasta 12 horas y conservar el frío durante 24 horas, de acuerdo con el fabricante. Este modelo, precisamente, está disponible en una gran variedad de colores y cuenta con dos tapas resistentes a las fugas

Libro con recetas para táper

Para los que anden escasos de ideas, la cocinera Ada Parellada, dueña de varios restaurantes en Barcelona y distinguida con la Cruz de Sant Jordi, eleva la cocina de táper a categoría gastronómica y propone platos variados, sabrosos y saludables, ideales para llevarse al trabajo en este libro de recetas. Entre ellas podrás encontrar fórmulas sencillas para los días en los que sólo se tienen diez minutos para cocinar además de otras opciones para lucirse cuando hay tiempo para preparar durante el fin de semana, congelar y disfrutarlos cuando queramos.

Cepillo de dientes eléctrico portable con estuche



A menudo pensamos en que nos tenemos que llevar comida al trabajo, pero olvidamos lo que viene después: la limpieza bucal. Para subsanar este problema, una buena opción es hacerte con un modelo como este de Oral-B, que viene con un práctico estuche de viaje para transportalo donde quieras y además cuenta con una rebaja de más del 50%. De acuerdo con el fabricante, gracias al cabezal redondeado podrás lograr unas encías más sanas en solo 30 días de uso continuado.

Recipientes para aceite o vinagre

Cuando comes una ensalada, por ejemplo, no es posible transportar todos los productos con los que la vamos a condimentar. Por este motivo, no está de más tener en nuestro puesto de trabajo unos recipientes como estos, que te permite poner el aceite y el vinagre que quieras. Este producto está hecho de polipropileno y tiene una capacidad 350 mililitros.

Cubiertos con funda portable

A veces cuando compramos un táper no vienen incluidos los cubiertos y otras tampoco queremos llevar los de casa por ser demasiado pesados o voluminosos. Para casos como este, lo más indicado es comprar un paquete como el que vende Amazon de cuatro piezas —dos tenedores (uno de ellos para utilizar con la fruta), dos cucharas, un cuchillo y un abrebotella—. El artículo lleva una funda de color azul para facilitar su transporte.

