15 utensilios de cocina curiosos que te harán la vida más fácil

En algunos casos la cocina es ese territorio inexplorado de la casa que se utiliza en contadas ocasiones para preparar el desayuno y poco más. Si para ti cocinar es cocer un huevo duro y hacer un filete a la plancha es una ardua labor en la que necesitas armadura y escudo contra el aceite, tenemos buenas noticias para ti. La tecnología y el diseño se alían para ponerte las cosas más fácil en la cocina.

La gran variedad que ofrece Internet en estos gadgets curiosos resulta abrumadora. Por eso en EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado algunos artículos muy interesantes por la variedad de funciones que aportan o por la facilidad que ofrecen para hacer diferentes comidas como croquetas, sushi o dumplings. ¿Tienes fervor por el aguacate? Esta lista también te interesa.

Para hacer croquetas (y albóndigas)

Que sí, a las de madre (muy) pocas pueden hacerle sombra, pero como es hora de independizarse un poco ‘croquetamente’ hablando, estas tijeras pueden ayudar a las manos más principiantes. Incluyen varios moldes acoplables con distintas formas: dos redondos para bolas de arroz o albóndigas y dos rectangulares para croquetas o sushi. Tú solo tienes que poner la masa y prensar ambos lados. Saldrán con la misma forma siempre. Además, incluye bandejas para congelar.

Compra por 15,99€ en Carrefour

Cuchillo que calienta la mantequilla

¿Cuántas veces te ha pasado que vas a servirte mantequilla sobre esa tostada caliente y recién horneada, y no puedes porque está demasiado fría? Para solucionarlo, varias plataformas en Internet incluyen un cuchillo como éste, que no requiere ni electricidad ni baterías. Compuesto por materiales semiconductores, transmiten el calor para que sea fácil enrollar y suavizar la mantequilla fría. Apto tanto para diestros como para zurdos.

Compra por 28,14€ en eBay

Pela aguacates

Si quieres evitar la temida mano de aguacate que ha sufrido hasta la actriz Meryl Streep (se cortó con el cuchillo pelando uno de estos manjares), este gadget puede ser de gran utilidad. Es un tres en uno que ayuda a cortarlo, quitar fácilmente el hueso y extraer su relleno sin riesgo alguno.

Compra por 13,35€ en eBay

Para hacer dumplings en casa

¿Te apetecen dumplings para cenar? ¿O para comer mañana? Puedes hacerlos tú mismo en casa con este molde con espacio para cuatro unidades perfecto hasta para las manos más torpes.. Solo tienes que poner la masa, rellenarlo y prensar: ya está hecho. “Vamos a hacer que los dumplings molen”, es la prerrogativa de los creadores de este curioso utensilio.

Compra por 19,76€ en Amazon

Tabla de cortar con colador

Perfecta para fregaderos medianos y pequeños, esta tabla te permitirá cortar todo tipo de frutas y verduras cómodamente sin tener que formar un trajín con las mondas, que se quedan abajo. Incluye una base antideslizante para que no se mueva mientras estás cortando. Fácil de limpiar con agua, después no ocupa casi espacio.

Compra por 9,56€ en eBay

Para hacer zoodles de verdura

¿Zoo-que? Que el nombre no te suene a chino: se trata de hacer espaguetis (y otro tipo de pasta) de verdura. Hay multitud de utensilios en el mercado para elaborarlos, como este modelo. Cuenta con tres cuchillas de acero inoxidable para crear espaguetis, otro de corte para fettuccine, y otro para fideos. Tú solamente tendrás que poner la verdura en el soporte y darle a la manivela. No hay excusa para no comer sano.

Compra por 49,95€ en Amazon

Descorazonador de manzanas

Con un diseño ergonómico, este artículo de cocina está pensado para quitar fácilmente el corazón a las manzanas cuando no quieres cortarlas. Es muy preciso gracias a sus dientes, y deja la superficie lisa. Su cabezal es extraíble, para facilitar su limpieza. En Amazon también encontrarás otros dispositivos como este set con varios descorazonadores.

Compra por 6,99€ en Amazon

Corta pizzas con espátula

Se acabó eso de quemarse a la hora de coger tu trozo de pizza. También los cartones con los que suelen venir las que pides a domicilio. Estas curiosas tijeras incorporan una espátula de acero inoxidable que cogen la porción tras cortarla para ponerla directamente sobre le plato. Además, se puede quitar.

Compra por 7,38€ en Gearbest

Abridor múltiple

Elaborado en acero inoxidable con un diseño ergonómico, este seis en uno puede abrir diferentes recipientes sin esfuerzo: desde tapones de botellas, a latas, pasando por lengüetas de extracción o tapas de tarros. También sirve como cierre de bolsas.

Compra por 13,54€ en eBay

Pela mazorcas y rallador

Un utensilio que puede sernos muy útil a la hora de desgranar mazorcas y también para pelar la piel de las patatas. Incluye un cuenco para medir el peso de los granos y un rallador que puede usarse con diferentes ingredientes como las manzanas, las zanahorias, el jengibre, el queso o el chocolate. Su anillo de silicona antideslizante en la base mantiene el cuenco en su lugar. Además, se puede meter todo el juego en el lavavajillas.

Compra por 15,99€ en Amazon

Tapas de silicona para táperes y fruta

Toca decir adiós al papel fill. Podemos ahorrarle bastante plástico al planeta utilizando estas tapas hechas de silicona compatibles con envases de diferentes tamaños. Funcionan también a altas temperaturas y pueden meterse al congelador. Este set incluye seis tapas de 6,5 cm, 9,5 cm; 11,5 cm; 14,5; 16,5 cm y 21 cm.

Compra por 7,57€ en Gearbest

Prensador de hamburguesas

“Muy satisfecha con este producto, es mejor comprar la carne picada, procurando que el carnicero lo haga delante de ti, los trozos que quieras, etc. Yo suelo pedir mitad ternera, mitad cerdo, salen más jugosas. Dejo reposar media hora esta mezcla y luego la pongo en el molde, es el tamaño adecuado, queda muy bien prensada” comenta la usuaria Zara en la ficha de este producto en Amazon.

Compra por 10,99€ en Amazon

Recipientes de cocina multiusos

Este set tan colorido alberga en su interior varias posibilidades que te van a ahorrar tiempo y esfuerzo en la cocina. Está equipado con diez herramientas diferentes: el corta manzanas, la cuchara para extraer la carne del aguacate, el exprimidor de fruta, el bol o el rallador son algunos de ellos. Ya no tendrás que comprarlos por separado nunca más.

Compra por 6,81€ en eBay

Mandolina de verduras

Este recipiente es un cortador múltiple de verdura para diferentes resultados en función del cabezal que utilices: para cortar en dados, en juliana, corte recto, en pequeños trozos, en espirales e incluso para rallar queso y exprimir limones.

Compra por 18,39€ en Amazon

Tijeras multiusos

Su diseño ergonómico incorpora varias cuchillas para un corte uniforme y seguro. Permite cortar rápidamente hierbas como menta, perejil, tomillo, hinojo o cebollino. Son muy fáciles de limpiar.

Compra por 5,56€ en Gearbest

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de octubre de 2018.

