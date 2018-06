Los mejores robots de cocina por menos de 600 euros

Más de 150.000 hogares en España tienen una Thermomix, según datos de 2016 del Grupo Vorwerk, empresa responsable de la fabricación del dispositivo. Sin embargo, a pesar de que este robot de cocina es uno de los más populares en los hogares españoles, la oferta actual ofrece un gran abanico de modelos de diferentes rangos de precios. Firmas tan reconocidas en el mundo del pequeño electrodoméstico como Taurus, Bosch o Moulinex, por citar sólo tres ejemplos, tienen modelos con unas funciones similares a las de la máquina de referencia y precios que, en ocasiones, se reducen más de la mitad.

Así hemos probado los seis robots

Los robots de cocina que hemos analizado en EL PAÍS Escaparate se pueden dividir en dos grandes categorías: los que, como la Thermomix, procesan los alimentos —es decir, que también cortan, pican, etcétera— y los que sólo se utilizan para cocinar y requieren que se realice toda la preparación de los ingredientes por separado. Además, los seis modelos escogidos tienen un precio inferior a 600 euros, una cifra que garantiza la adquisición de un robot de cocina con capacidades y funcionamiento adecuado y una buena relación calidad-precio.

El modelo ganador de la comparativa ha resultado ser el Moulinex Cuisine Companion (9,25 de valoración media), un robot con funciones completas y un funcionamiento y mantenimiento muy sencillos. Le acompañan Taurus Mycook Easy (9), Kenwood KCook Multi (8,75), Cecomix Plus (8,5), REDMOND SkyCooker M800S-E (8) y Bosch MUC88B68ES AutoCook (7,75).

Moulinex Cuisine Companion

FICHA TÉCNICA Potencia: 1550W Máximas revoluciones por minuto del motor: 16.000 rpm Velocidades: 12 Temperatura de cocción: 30-130º Rango de tiempo: 5 segundos - 2 horas Funciones: seis modos que incluyen sopas, salsas, cocción lenta, cocción al vapor, masas, postres Modo manual: temperatura, tiempo y velocidad regulables Capacidad del recipiente: total 4,5 litros; útil 2,5 litros Material del recipiente: acero inoxidable Accesorios: cuchilla picadora de acero inoxidable, remover, emulsionados, amasador, cuchilla trituradora, cesta de vapor, espátula, caja de almacenamiento de los accesorios

La característica más destacada de este modelo que hace las veces de robot de cocina y procesador de alimentos es su facilidad de uso, tanto a la hora de preparar las recetas como durante las labores de mantenimiento. En primer lugar, cuenta con seis programas automáticos para salsas, sopas, cocción lenta, cocción al vapor, elaborar postres y amasar. De esta manera, cuando sigues una receta entre las cientos de opciones incluidas en el libro o en su aplicación para dispositivos móviles —cuyo funcionamiento no es del todo fluido—, sólo hay que seleccionar el programa concreto para que se configure el tiempo de elaboración, la temperatura o la velocidad de giro de la cuchilla o el accesorio seleccionado. Lo no significa que no se puedan hacer ajustes manuales, ya que también permite esa opción seleccionando entre temperaturas de 30 a 130 grados, hasta 2 horas de preparación y 12 velocidades.

En segundo lugar, todos sus accesorios (para picar, amasar, batir o remover) se colocan superpuestos sobre una pieza en el interior del recipiente, haciendo más sencilla su instalación y posterior limpieza. Tiene 2,5 litros útiles de capacidad (para unas 6-8 personas según Moulinex; 4 personas según nuestras pruebas) e incluye una cesta para cocinar al vapor.

En cuanto a sus aspectos negativos, es más aparatosa que otras propuestas y su tapa presenta ciertas dificultades para la limpieza, ya que el agua y el jabón se meten en su interior y es complicado sacarlos.

LO MEJOR, LO PEOR Y CONCLUSIÓN Lo mejor: Su facilidad de uso, su amplia capacidad y la variedad de recetas que incluyen su libro y su app. Lo peor: La limpieza de la tapa presenta algunas dificultades y la aplicación móvil no funciona bien. Conclusión: Es uno de los modelos más equilibrados en cuanto a su relación calidad-precio, ofrece una amplia variedad de recetas y su facilidad de uso garantiza que se aprenda a utilizar rápidamente.

Taurus Mycook Easy

La amplia comunidad que tiene este robot de cocina —actualmente hay más de 40.000 usuarios activios en diferentes canales— permite reunir casi 6.000 recetas. Su app es una de las mejores que hemos probado ya que, además de variedad, tiene un funcionamiento muy fluido, es atractiva visualmente y ofrece amplia información de los platos: por ejemplo, detalla los datos nutricionales.

Con configuración manual, emplea un sistema de inducción para calentarse hasta 120º de forma muy rápida y dispone de funciones tan interesantes como la de realizar sofritos o la de báscula. Cuenta con 2 litros de capacidad —según la receta, para 2-3 adultos— y en su interior trae instalada la cuchilla que se emplea para todas las funciones (moler, pulverizar, rallar, picar, triturar, trocear…) y a la que se acopla una paleta mezcladora para emulsiones y montar alimentos. Además de los controles para seleccionar la velocidad de la cuchilla, la temperatura y el tiempo, posee otros tres: uno de ellos para amasar, otro para pesar los ingredientes y un último para activar un modo turbo que ayuda a triturar los más duros o las cremas y papillas.

En el apartado de las cosas que mejorar, conviene señalar que el montaje de la tapa y el del recipiente en la base requieren de práctica —las primeras veces es un poco difícil— y que es bastante ruidosa en algunas elaboraciones.

Kenwood KCook Multi

Ofrece la posibilidad de cocinar a temperaturas de hasta 180º —de ahí que los sofritos sean mejores que en ninguna otra máquina—, tiene una amplia capacidad de 2,6 litros útiles (4,5 totales) y cuenta con distintos accesorios para procesar los alimentos. El que más nos ha gustado es uno llamado Direct Prep, que se acopla a la máquina y, gracias a su forma de brazo pivotable, permite cortar y rallar directamente dentro del bol durante las elaboraciones o en un recipiente independiente. Por eso, al incluir cinco discos de corte diferentes, también resulta adecuado para cortar finas rodajas de pepino para la ensalada, para rallar queso sobre la pasta...

Por otro lado, incorpora una vaporera externa de gran capacidad que puede utilizarse a la vez que se cocina en el bol principal, trae seis programas predefinidos que se adaptan a cualquier tipo de receta y dispone de una opción de limpieza que enjuaga el recipiente para hacer más rápida y sencilla la tarea de fregarlo. Las recetas son el punto más flojo de esta máquina, ya que son muy limitadas en comparación con otras propuestas. Además, sería interesante que incorporara un mango más amplio en el bol para facilitar la tarea de echar la comida en los platos sin quemarse.

Cecomix Plus

Es uno de los modelos con procesador de alimentos más económicos del mercado y destaca por su relación calidad-precio. A simple vista, el diseño hará las delicias de los aficionados a la estética retro. En cuanto a sus funciones, cocina y tritura con 23 modos diferentes. Para ello, cuenta con diez velocidades de corte, una temperatura ajustable entre 1 y 120º con control grado a grado y tiempo personalizable en hasta 12 horas. También incluye distintos accesorios como una cuchilla, una mariposa, un brazo amasador o una vaporera que resulta realmente interesante gracias a sus dos niveles que permiten cocinar distintos alimentos de forma simultánea.

En cuanto a su funcionamiento, viene con 13 programas pre-configurados y ofrece la posibilidad de crear otras tres programaciones personalizadas (identificadas como DIY en el robot) según los parámetros que más utilicemos, lo que ahorra algo de tiempo. Posee una jarra de acero inoxidable con capacidad para 3,3 litros de alimentos e incluye bastantes medidas de seguridad. La mayoría son muy positivas aunque una en concreto no nos ha gustado tanto: la que impide establecer la velocidad de corte por encima del nivel 4 (en total, hay 10 niveles) cuando la temperatura de la jarra es superior a 60º, algo que ralentiza el proceso de elaboración. Los otros puntos débiles son su libro de recetas, bastante escaso, y la representación de los programas preconfigurados, que aparecen en inglés —ya que la empresa es española, nos hubiera gustado que estuvieran en castellano—.

REDMOND SkyCooker M800S-E

Este modelo sin función de procesador de alimentos requiere que la preparación de los ingredientes se realice previamente. Ejecuta la tarea muy bien, apoyado por un sistema de calentamiento ubicado tanto en la base como en las paredes y en la tapa del robot. Así, consigue que la cocción se realice de forma uniforme.

Resulta muy interesante su precio, que no está reñido con interesantes prestaciones como la capacidad de controlarlo a distancia desde el smartphone. Para ello, es necesario instalar la aplicación Ready for Sky que, entre otras cosas, permite conectar y desconectar el robot, iniciar la preparación del plato, crear recetas propias o realizar ajustes en la temperatura y tiempo de elaboración. Este modo tiene sus limitaciones ya que, como el robot no integra un módulo propio para conectarse a Internet, es necesario utilizar un móvil adicional que haga de enlace con el router de casa. Lo peor es que es indispensable que se quede siempre al lado de la máquina, así que no puede ser el teléfono que utilizas habitualmente.

Con un uso muy sencillo, posee 5 litros de capacidad, hasta 48 programas (20 automáticos y 28 manuales) de preparación para cocer, freír, hacer segundos platos, sopas, guarniciones, yogures, platos al vapor, bollería y postres, y viene con un libro de 100 recetas que se antojan algo escasas —tampoco hay muchas más en la app—.

Bosch MUC88B68ES AutoCook

Al igual que el modelo de Redmond, realiza las funciones de robot de cocina y no de procesador de alimentos. Cuenta a su favor con una tecnología de inducción que, unida a la posibilidad de cocinar a presión, hace que se prepare la comida más rápido. Eso sí, el tiempo de precalentamiento es alto, alcanzando los 10 minutos. Con hasta 50 programas preestablecidos, resulta especialmente llamativo el modo de cocción Sous-Vide, una técnica basada en la cocción al vacío: se introducen los alimentos en bolsas de plástico selladas al vacío y se cocinan sumergidos en agua caliente por debajo del punto de ebullición. El único inconveniente es que hay que contar con algún accesorio para conseguir ese sellado.

Viene con un libro de recetas y también puede utilizarse con una app, aunque ofrece poca variedad (reúne 100 recetas en total). Su bol tiene espacio suficiente para preparar comida para toda la familia, ya que dispone de 5 litros de capacidad (4 útiles). El cestillo para cocinar al vapor, por otro lado, es demasiado pequeño para nuestro gusto y, además, es de plástico.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de junio de 2018.

