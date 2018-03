Comparativa | Los mejores robots aspiradores de gama media y alta

¿Sabías que uno de los productos más vendidos en Amazon España durante el último Black Friday fue un robot aspirador? Cada vez son más los usuarios interesados por este tipo de productos. Sin duda, el hecho de que realicen una tarea tan aburrida como el aspirado del hogar de forma autónoma anima a muchos a realizar un desembolso que, en algunos casos, alcanza los 1.000 euros.

Cuando nos enfrentamos a la duda de qué robot comprar, se llega siempre a la misma pregunta: ¿en qué hay que fijarse para decantarse por uno u otro modelo? Hay diversas variables que valorar; desde el tamaño de nuestra casa hasta si convivimos con mascotas. También hay que tener en cuenta qué superficies se van a limpiar —por ejemplo, para alfombras, es ideal un cepillo rotatorio central—, la potencia de succión o capacidad de eliminación de la suciedad o el nivel de ruido en el caso de que no queremos que nos moleste demasiado cuando estamos en casa. Y, por supuesto, la autonomía: tiene que disponer de la suficiente para limpiar la casa al completo.

Así hemos probado los seis robots aspiradores

Para esta comparativa, hemos decidido probar únicamente modelos de firmas de referencia que, además, se venden en España con todas las garantías. Todos los aspiradores han sido cedidos por las marcas para las pruebas, que han tenido lugar a lo largo de los dos últimos meses. En concreto, cada uno de ellos ha sido el encargado de mantener nuestra casa limpia durante una semana completa. Los seis modelos seleccionados han sido: iRobot Roomba 980 (valoración media de 9,2), Dyson 360 Eye (9), LG Hombot Square Turbo Series 12+ (9), ECOVACS OZMO 610 (8,8), Philips SmartPro Active (FC8832) (8,6) y Neato Botvac D5+ Connected D503 (8,4).

Todos ellos se pueden dividir en dos grandes grupos: los de gama alta, con un precio que ronda los 1.000 euros y los de gama media, con un coste por debajo de 500. Los modelos tienen en común la posibilidad de controlarlos a distancia a través de una app móvil y limpian de forma ordenada siguiendo distintos patrones. Las grandes diferencias se encuentran en las funcionalidades adicionales o en la potencia de succión.

GAMA ALTA

iRobot Roomba 980: todo un referente

Sin duda, la firma es el referente actual en esta categoría de producto y este modelo es el más avanzado de su completo catálogo. Se trata del robot que ofrece una limpieza más apurada de entre todos los probados: de ahí su puesto como ganador de la comparativa. La clave está en la posibilidad de elegir que realice varias pasadas donde detecta más suciedad concentrada y en su forma de desplazarse: sigue un patrón lineal en el que primero limpia las áreas abiertas y, más tarde, se concentra en los bordes y en las zonas de alrededor de los muebles.

Ficha técnica Filtros: dos de tipo HEPA Navegación: con cámara Cepillos: dos laterales Sensores: acústicos y ópticos para detectar la suciedad Batería: 120 minutos; tiempo de carga 90 minutos Tamaño: 35,9x35,3x9,2 milímetros Otros: depósito de 0,6 litros, dos paredes Virtual Wall Dual, filtro adicional, cepillo lateral adicional, tecnología AeroForce Generation 3 Motor, cuatro modos de limpieza, programación a través de la app

Como el diseño es bastante compacto (tiene nueve centímetros de altura), cabe bastante bien debajo de los muebles. Solo hemos detectado algún problema ocasional cuando intentaba pasar por debajo de alguno demasiado bajo, en el que continuamente se quedaba atascado. La solución es sencilla: basta con colocar alguna de las dos barreras virtuales que se incluyen en el pack pensadas para evitar que pase por ciertas zonas.

En el apartado de los aspectos menos positivos, tenemos que destacar su ruido. Y es que emite un sonido bastante alto, por lo que hemos optado por utilizarlo cuando no estábamos en casa. Sin duda, una opción muy recomendable, ya que desde la app podemos programar hasta siete limpiezas semanales. El otro elemento negativo es el precio, superior a los 1.000 euros, el más elevado de entre los robots probados.

Lo mejor: Tiene autonomía suficiente para limpiar la casa al completo. La labor que realiza es excelente y el manejo muy sencillo. Recomendable para hogares con mascotas. Lo peor: Es tan ruidoso que preferimos programar la limpieza desde su app móvil. Conclusión: El ganador indiscutible de la comparativa, aunque su alto precio pueda hacer a muchos usuarios elegir otro modelo.

Compra por 883,94€ en Amazon

Dyson 360 Eye

Con un tamaño más compacto y alto que la competencia, también se diferencia por su funcionamiento. Así, en lugar de ruedas, incorpora un sistema de bandas de rodamiento muy parecido al de los tanques, lo que le permite desplazarse a una velocidad constante en cualquier tipo de suelo y, además —y lo más importante—, que supere mejor los pequeños elementos que encuentra en el camino, en especial las alfombras. Por otro lado, no tiene cepillos giratorios en sus extremos y, en su lugar, cuenta con uno de gran tamaño que se extiende a lo ancho de toda la máquina. Los resultados son muy satisfactorios, sobre todo teniendo en cuenta su alta potencia de succión —probablemente la más alta entre los modelos probados—. Solo hemos detectado pequeñas zonas que quedan sin limpiar ubicadas en los rincones con menos luz.

Para desplazarse por las distintas habitaciones cuenta con un sistema de visión inteligente que toma hasta 30 fotogramas por segundo, de tal manera que siempre sabe dónde está, dónde ha estado y qué le queda por limpiar. Además, se conecta al teléfono móvil para programar las limpiezas, explorar las que ya ha realizado o elegir entre un modo de limpieza a máxima potencia (el que mejor limpia) y otro silencioso. Este último es el recomendado para superficies de más de 50 metros cuadrados, ya que extiende sustancialmente la autonomía, que es sin duda alguna su punto más flojo: 45 minutos en el primer modo y hasta 75 en el segundo.

Compra por 999€ en El Corte Inglés

LG Hombot Square Turbo Series 12+

Incluye un conjunto de cámaras que se combinan para conseguir distintos objetivos. Así, una situada en la parte superior escanea la superficie del techo y toma 30 imágenes por segundo para trazar los mapas y saber cómo se va a desplazar; otra en la parte inferior detecta las distancias y reconoce las diferencias en el suelo; y una tercera ubicada en el frontal capta imágenes panorámicas de todo lo que ocurre en el hogar. De hecho, este aspirador puede utilizarse también como sistema de videovigilancia doméstica, ya que permite ver en tiempo real qué ocurre, guiar al robot como si fuera un coche teledirigido por las diferentes habitaciones para comprobar que todo esté correcto o activar un modo que envía un aviso al teléfono móvil cuando detecta cualquier movimiento en casa.

Para ello es esencial utilizar la aplicación LG Smart ThinkQ —la misma que usan todos los electrodomésticos inteligentes de la firma—, que resulta muy fácil de utilizar. Eso sí, si todavía se busca más simplicidad y no se desea sacar provecho de las funciones adicionales, también se puede usar un mando a distancia.

En cuanto a la limpieza, es posible elegir entre un modo ideal para hogares con mascotas (ofrece un 30% más de potencia), otro que se activa de forma automática cuando detecta alfombras y moquetas, y una tercera opción que permite delimitar una zona concreta de limpieza. A partir de ahí, se selecciona entre diferentes patrones de trabajo: en espirales para limpiar mejor zonas pequeñas y diáfanas, en zigzag para superficies grandes con pocos obstáculos o celda por celda para superficies con muchos de ellos. La limpieza es excelente, sobre todo cuando se le coloca una mopa, incluida en el pack, y que garantiza la eliminación de las partículas más pequeñas. Nos ha sorprendido gratamente lo poco que se escucha durante el funcionamiento, permitiendo incluso seguir viendo el televisor o hablando por teléfono sin notar molestias.

Compra por 999,95€ en El Corte Inglés

GAMA MEDIA

Ecovacs Ozmo 610

Aunque otros modelos de la comparativa incorporan una mopa para acabar con las partículas más pequeñas durante la limpieza, es el único que lo hace en mojado. Lo consigue gracias a la presencia de un depósito de agua que va humedeciendo constantemente una mopa situada en su parte inferior y que ayuda a eliminar las manchas además del polvo; algo que se percibe de forma positiva una vez concluido el proceso. Es importante decir que esta función se puede activar o desactivar en función de las necesidades de cada ocasión, así que también permite realizar una aspiración directa clásica.

Además, desde la app, es posible elegir entre cuatro modos diferentes: el automático para limpieza general; el de esquinas para limpiar bordes específicos; otro de manchas para cuando sea necesaria una limpieza localizada intensiva; y una opción de aspiración máxima ideal cuando hay mucho polvo acumulado. El resultado es bastante positivo —no podemos negar que la mopa húmeda se nota—, es muy silencioso y evita bastante bien los obstáculos puesto que frena siempre antes de chocarse. En cuanto a mejoras, nos hemos encontrado con que se enreda mucho más que el resto con los cables que se encuentra en el camino.

Compra por 399€ en Amazon

Philips SmartPro Active (FC8832)

Apuesta por la máxima personalización, ya que permite elegir el tamaño de la habitación, la intensidad de la limpieza o el patrón que seguirá el robot. En concreto, se puede seleccionar un modo en zigzag cuando se enfrenta a un espacio amplio; uno de rebote que lo dirige en línea recta y lo envía en otra dirección al azar cuando toca algún objeto; otro con el que realiza un movimiento circular aumentando el radio de manera gradual; y, por último, el de seguimiento de las paredes, que hace que limpie siempre cerca de ellas. Según nuestra experiencia, los mejores resultados se consiguen con una combinación del modo tipo Z y el de seguimiento de la pared. De otra manera, hemos detectado zonas sin apurar. ¡Ah! También es posible acoplar un paño que ayuda en la recogida del polvo más fino.

El modo de aspiración es, por lo demás, muy similar a la mayoría de modelos de la competencia: los dos cepillos laterales barren el polvo y la suciedad y la desplazan hacia el centro del aparato, donde se localiza un cepillo más grande de lo habitual capaz de absorber mayor suciedad en menos tiempo. De ahí que sea un poco más rápida que el resto.

Gracias a su sistema de detección inteligente, se adapta a cualquier entorno y detecta automáticamente las zonas en las que se acumula más suciedad, permaneciendo en ellas durante unos segundos más para hacer una limpieza a fondo. Su batería ofrece una autonomía de hasta 120 minutos.

Compra por 430,24€ en Amazon

Neato Botvac D5+ Connected D503

Para desplazarse por las distintas estancias emplea un sistema de navegación por láser que crea un mapa que evita que el robot pase demasiado por determinadas zonas y deje otras sin limpiar. Además, esta tecnología permite limpiar incluso cuando las condiciones lumínicas no son las más adecuadas.

Su diseño, redondeado en su parte trasera pero plano en el frontal —podríamos definirlo como con forma de D—, es toda una seña de identidad de los robots de la marca. Con ello, busca ajustarse a las esquinas de las habitaciones y recoger así mejor la suciedad de esas zonas. Por eso, no sorprende lo bien que apura las zonas más complicadas (esquinas, bordes de los muebles…), aunque inexplicablemente hay zonas por las que no pasa pese a que haya espacio suficiente para ello. Un ejemplo: en el espacio de unos 40 centímetros entre el final del mueble y la pared. La sensación global es que la limpieza no se realiza a fondo.

En cuanto a su uso, es tremendamente sencillo y se apoya en una app bastante básica pero con las posibilidades suficientes para permitir el control a distancia. En caso de que no se desee usar, el propio robot cuenta con un indicador luminoso que muestra avisos diferenciables por sus distintas frecuencias de intermitencia.

Compra por 499€ en El Corte Inglés

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a fecha del 12 de marzo de 2018.

