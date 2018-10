Bogotá se prepara para la gran fiesta de la cocina latinoamericana

Bogotá, ciudad que vive una efervescente y atractiva actividad gastronómica, es por segunda vez sede de los #Latam50Best, la lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica 2018, la mirada especial al continente de la lista global The World’s 50 Best. Y como novedad, en esta quinta edición de Latam50 Best se anunciará por primera vez el premio al restaurante más sostenible de la zona.

Los premios a la trayectoria, el restaurante a seguir y a la mejor cocinera ya se han comunicado, y el resultado cuenta con tres mujeres en el podio. El galardón a la trayectoria de un establecimiento ha recaído en los mexicanos, María Elena Lugo Zermeño y Gerardo Vázquez Lugo, madre e hijo, al frente del restaurante de cocina casera Nicos. Ellos demuestran con su menú basado en la tradición que “se puede transcender de generación en generación” y servir de ejemplo a otros cocineros.

El restaurante donde hay que poner el foco es el de la brasileña Manoella Buffara. Denominado Manu, está en Curitiba, fuera de la habitual escena gastronómica más famosa y conocida de Sao Paulo o Río de Janieiro. 50 Best destaca “la originalidad y la sofisticación” de Manu, cuya cocinera está comprometida con su comunidad y la producción sostenible. Ha promovido las prácticas nutricionales, el control del desperdicio, la recuperación de panales de abejas y los ingredientes locales.

María Elena Lugo Zermeño y Gerardo Vázquez Lugo, del restaurante Nicos, premio a la trayectoria de un establecimiento.

La peruana Pía León, copropietaria con su marido Virgilio Martínez del restaurante Central y que vuela sola en su recién estrenado espacio Kjolle en Lima, es la ganadora en 2018 del premio Elit Vodka Latin America’s Best Female Chef, una distinción que “reconoce la carrera y el impacto positivo de una chef mujer en la región”. En este caso, resalta la investigación y el uso por parte de la cocinera de ingredientes indígenas que hacen “una contribución vital a la cocina peruana moderna”. León, de 31 años, “se une a un selecto grupo de mujeres que han sido reconocidas por su inestimable contribución a la gastronomía desde el lanzamiento de los Latin America’s 50 Best Restaurants en 2013”, dice la organización sobre un premio controvertido por su cariz de género, cuando el talento profesional, según consideran muchas cocineras, no tiene sexo.

Los integrantes de la lista completa se darán a conocer durante la noche de este martes, horario de Colombia, en una gala seguida con una fiesta que promete “alegría y realismo mágico”. La anfitriona será Leo Espinosa, cocinera, artista plástica y mujer de profundas convicciones sociales reconocida el pasado año como la mejor cocinera de Latinoamérica y galardonada con el Basque Culinary World Prize. Un premio internacional que se otorga a la cocina transformadora del mundo que Espinosa, ha través de su fundación Funleo, ha empleado en la creación de un proyecto de ecocuturismo y gastronomía local con las mujeres del área colombiana de Coqui.

La brasileña Manoella Buffara, del restaurante Manu.

En la lista provisional que facilita la organización con los diez mejores restaurante situados para ganar el premio, el número uno lo ocupa de momento Maido, el restaurante nikkei (fusión japoperuana) de Mitsuharu Tsumura, en Lima (Perú). El segundo es Central del también limeño Virgilio Martínez. El tercero es D.O.M., en Sao Paulo, del brasileño Alex Atala. Les siguen, del cuarto al décimo, Pujol, del mexicano Enrique Olvera; el chileno Boragó de Rodolfo Guzmán; el mexicano Quintonil, de Jorge Vallejo; el peruano Astrid y Gastón, de Gastón Acurio; el brasileño A Casa do Porco, de Jefferson Rueda, y Maní, de la brasileña Helena Rizo.

El galardón de mejor restaurante latinoamericano casi con toda probabilidad recaerá en alguno de estos establecimientos que ocupan los primeros diez puestos de la lista, pero puede haber sorpresas. Hay suficientes y notables candidatos en el atractivo panorama de la gastronomía latinoamericana, cuya gastronomía cuenta con potencias ya asentadas como Perú, México o Brasil y otras que pisan fuerte como Chile o Colombia. Muchas regiones y diversidad para una revolución culinaria muy centrada en el valor de los ingredientes locales, en la producción sostenible y en la cocina como herramienta de desarrollo social y mejora económica de las comunidades.

Como aperitivo a la gala, durante el día de hoy tendrán lugar las 50 Best ChefsTalks, las charlas que siempre acompañan la entrega de premios. Esta vez se han centrado en el futuro de las proteínas, con la participación de la cocinera colombiana Leo Espinosa (restaurante Leo), los argentinos Narda Lepes (Narda Comedor) y Pablo Rivero (Don Julio), el mexicano Edgar Núñez (Sud777) y el brasileño Jefferson Rueda (A Casa do Porco). El control de la producción y comida de carne sin freno, las alternativas alimentarias más baratas y nutritivas como los insectos y las algas y la búsqueda de soluciones para racionalizar el consumo son los ejes del debate.