La gala de los 50 Best Restaurants 2018 elige a los mejores restaurantes del mundo

La lista con los mejores restaurantes

Bilbao se ha convertido por unos días en capital gastronómica mundial. Con motivo de la entrega en la noche del martes en el Palacio Eskalduna de los premios 2018 a los mejores restaurantes del planeta, The World’s 50 Best, unos 350 periodistas y más de un centenar de chefs han desembarcado en la capital vizcaína para seguir el rastro del buen comer y el buen beber. Y no solo los establecimientos de alta gastronomía han sido objeto del radar foodie. Tascas, tabernas, mercados y hasta el museo icónico de la ciudad, el Guggenheim, han servido de altavoz de la cultura gastronómica vasca. Allí se celebró Food Meets Art, conversaciones entre artistas y chefs comisionadas por Marta Arzak, directora de Educación del museo (hija del gran Juan Mari Arzak), en las que participaron los chefs Massimo Bottura y Alain Passard, el arquitecto y diseñador italiano Giulio Cappelini y la artista portuguesa Joana Vasconcelos.

Banderolas colocadas en las farolas por toda la ciudad han recordado la cita de los llamados "Oscar de la gastronomía" y han dado la bienvenida a chefs y público. Incluso la estación de metro de Moyúa adquirió la apariencia de un restaurante. El fin de semana pasado se organizó una zona fan con puestos de comida callejera junto al río y al museo y los restaurantes bilbaínos se sumaron a la oferta gastronómica con precios especiales.

"Acoger este evento global es una enorme oportunidad", declaró el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, durante la inauguración de las jornadas 50 Best. "Como vizcaíno me siento orgulloso de que The World’s 50 Best Restaurants celebre aquí su gala anual. Eso ha pasado porque hemos querido que pase. Hay mucho trabajo detrás de este momento y muchas personas que han creído y se han volcado para que esto tan grande ocurra", confesaba entusiasmado en euskera, inglés y castellano.

Desde la semana anterior hasta el mismo martes de la gala, la Diputación de Vizcaya ha tirado la casa por la ventana para mostrar las delicias de la tierra. La prensa internacional se irá con un maravilloso sabor de boca y varios kilos de más tras probar todo lo que Bilbao y el territorio vasco tiene que ofrecer a los turistas gastronómicos.

Ya se verán resultados el año que viene en las votaciones de la lista 50 Best, pues las celebraciones pasadas en Nueva York y Melbourne (Australia) han permitido a los expertos hacer rutas de tendencias gastronómicas. Tras muchas ediciones en Londres, la organización William Reed (promotora de los premios y de la revista Restaurant, germen del ranking) decidió mover sus galas. La de Bilbao es la primera en España y la ubicación ya se anunció el pasado año, durante la celebración en Barcelona del 15º aniversario de los premios, que reunió a los chefs número uno, entre ellos el cinco veces reconocido responsable de elBulli, Ferran Adrià

Etxebarri, Azurmendi, Nerua, Arzak, Elkano, Berasategui, Mugaritz… han sido focos de la acción estos días previos a la gala. Precisamente Mugaritz celebró el domingo su 20º aniversario, con una divertida y rocanrolera hermandad internacional de chefs. Y en el Basque Culinary, la primera universidad del mundo de ciencias gastronómicas, se abrió una exposición sobre tendencias de cocina y se celebraron las Chefs Talks, con charlas y talleres culinarios de cocineros y cocineras.

La chef británica Clare Smyth, del restaurante Core. EL PAÍS

En ese escenario estuvo, al pie de unos fogones portátiles, la elegida este año como Mejor Cocinera del Mundo, la británica Clare Smyth. La titular del restaurante londinense Core, primera mujer del Reino Unido en ganar tres estrellas para un restaurante (durante su liderazgo del local de Gordon Ramsay), recogió el testigo de la premiada en 2017, Ana Ros, chef de Hisa Franko. Ambas son críticas con los premios específicos para mujeres, ya que "el talento no tiene género", pero, según reconoció la cocinera eslovena, "ponen el país y el restaurante en el mapa".

¿Habrá en el postBilbao más restaurantes vascos en los primeros puestos de la lista? Desde el origen de los premios han estado bien posicionados. Un ejemplo: el asador Etxebarri, que llegó al puesto 6 en 2017, entró en 2008 en el puesto 44. Mugaritz lleva una década entre los diez primeros. Entre los 50, están además Arzak (30) y Azurmendi (38), que fue premiado como restaurante sostenible. Hay tres más del 50 al 100: Nerua, Berasategui y, por primera vez en la lista, Elkano.