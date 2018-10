Las mujeres toman los fogones en Córdoba

La cocina del Real Círculo de la Amistad de Córdoba tiene esta noche nuevos inquilinos. Al mando de los fogones están las chef Susi Díaz, Elena Lucas y Celia Jiménez. Las tres cocineras elaboran una de las cenas de la quinta edición del encuentro gastronómico Córdoba Califato Gourmet. Pero esta no es una velada cualquiera. “Es de las pocas veces, por no decir la primera, que en un evento de este tipo se pone al mando de los fogones únicamente a mujeres”, explica el coordinador del encuentro, Juan Manuel Barberá, quien señala que el objetivo es reivindicar el papel de la mujer en esta profesión. “No solo queremos reconocer la labor de madres y abuelas, que han cocinado desde siempre, sino también poner en valor la figura de la mujer en la alta cocina y reconocer sus aportaciones”, agrega.

El menú planteado por las tres chef, que suman dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, contempla desde un guiso de callos de bacalao hasta una merluza con pil pil de gambas y unos raviolis de caza en su jugo. “Las mujeres seguimos siendo minoría, no trabajando en las cocinas, pero sí en las puestos de responsabilidad”, asegura Jiménez, quien recuerda que en su promoción 12 de los 20 alumnos eran hombres. “Y de las ocho compañeras, solo la mitad seguimos en esto”, puntualiza. “Aunque es verdad que nos estamos haciendo cada vez más visibles, poco a poco más mujeres se deciden a dar el paso”, añade Lucas. “Tenemos que empujarnos entre nosotras, creernos que podemos llegar y que estamos preparadas”, anima Díaz. De los 195 restaurantes españoles con estrellas Michelin, solo 18 tienen una mujer como chef.

Celia Jiménez (i), Elena Lucas (c ) y Susi Díaz (d) en el Córdoba Califato Gourmet. Paco Puentes

Las tres cocineras tienen muy claro cuál es la razón por la que los hombres han acaparado los fogones. “Esta profesión conlleva unos horarios que son muy difíciles de conciliar con la vida familiar y nos encontramos con que tenemos que elegir entre formar una familia o trabajar en lo que te apasiona. Las mujeres tenemos una mayor capacidad de sacrificio que los hombres y muchas renuncian a cumplir su sueño”, explica Jiménez. “Las mujeres lo tenemos más difícil en cualquier profesión, pero en esta más. Requiere de muchas horas, de mucho sacrificio, si no tienes una pareja que te comprenda, lo tienes más complicado”, afirma Díaz. “Mis hijos dicen que tienen dos madres, su abuela y yo. He tenido que renunciar a muchas cosas, a verlos crecer, a momentos importantes, pero lo entendieron y hoy tengo la suerte de que no me lo echan en cara”, añade. “¿Mi decisión de no tener hijos está relacionada con la cocina? Puede ser. No me pesa trabajar, me gusta lo que hago, y van pasando los años y olvidas lo otro”, asegura Jiménez.

Esta visión es compartida por el chef Kisko García, quien elabora junto a Nacho Manzano y Fran Martínez la segunda cena de la noche. “Esta profesión requiere mucho sacrificio, se echan muchas más horas que en cualquier otra y es muy difícil compaginarla con la vida familiar”, afirma García, quien reivindica que en las cocinas “no hay hombres y mujeres, hay cocineros”. “Lo que hace falta son profesionales con chispa, que amen lo que hacen”, agrega antes de resaltar el papel de las mujeres. “A ver quién no te dice que su plato favorito es el que hace su abuela o su madre. Todos hemos bebido de ellas”, apunta el cocinero, quien asegura que en esta profesión “no hay machismo”. “Nunca he tenido ningún problema, siempre me he sentido una más del equipo”, dice Lucas, una realidad que apoyan sus compañeras. “Me he sentido acogida, arropada, incluso mimada”, reconoce Díaz.

Estas dos cenas a seis manos forman parte del programa de actividades de la quinta edición del Córdoba Califato Gourmet, que anualmente se realiza en esta ciudad utilizando como hilo conductor sus cuatro raíces culturales (romana, árabe, judía y cristiana). El encuentro, que reúne a catorce estrellas Michelin y 22 soles Repsol durante dos días, contempla también una feria de la tapa así como un show cooking y otra cena a cargo de los chef Ricardo Sanz, Mauricio Giovanni y Paco Morales. La edición pasada sumó más de 2.500 asistentes.