Mucho más que tacos y sushi: 10 platos nacionales que superan a los que suelen pedir los viajeros

Perú – Lomo saltado

La peruana es la reina de las gastronomías latinas. Fruto de su compleja geografía, variedad de productos y mezcla de todas las culturas que pasaron por allí. Por eso Perú es mucho más que cebiche. ¿Habéis probado el lomo saltado? (ojo: SALTADO, no salteado) Un plato muy representativo y de los tesoros culinarios del país mejor guardados. Data de fines del siglo XIX y nace de la influencia de los chinos-cantoneses y su encuentro con la cocina criolla. ¿La receta?: lomo de res frito con cebolla, ajos, tomate, ajo amarillo, cilantro y salsa de soja, todo servido con patatas fritas y arroz cocido.

México – Chile en nogada

México: tacos. Pues no. Una de las cocinas consagrada de América Latina tiene mucha fuerza y variedad. Lo difícil para un extranjero será diferenciar unas chalupas de unos huaraches o unos tlacoyos de unas tlayudas. Pero esto no va solo de saber qué es un taco y qué no. El chile en nogada, por ejemplo, es uno de los platillos más representativos de la gastronomía nacional mexicana. Se prepara con chile poblano relleno de un guisado de carne de cerdo y res, frutas, almendras, jitomate, cebolla y se cubre con salsa de nuez (nogada), perejil y granada. Órale güey.

Tailandia - Khao soi

El pad thai es su plato estrella. Pero la tailandesa es una gastronomía muy elaborada que va más allá de ese plato salteado en wok. Uno de mis platos preferidos de la zona norte del país es el khao soi: una especie de sopa a base de leche de coco, curry, fideos de arroz y carne sazonada con un sinfín de condimentos al más puro estilo thai.

Ramen, gastronomía japonesa.

Japón - Ramen

En Japón ni todos los restaurantes sirven sushi ni todas las adolescentes van vestidas como personajes de manga. Es más, casi te costará encontrar un local de sushi. La extensa gastronomía nipona nos ofrece platos sorprendentes. Uno de los más deliciosos, baratos y populares es el ramen, del que cada región de Japón tiene su propia receta. La preparación básica incluye fideos en un caldo preparado a base de carne, miso y salsa de soja con diferentes guarniciones como huevo, bambú, kimuchi, vegetales, carne de cerdo, mariscos, etcétera.

Italia -Polenta

Difícil sucumbir ante un buen plato de pasta o una buena pizza. Pero ¿habéis probado la polenta? ¿Esos microgranos de harina de maíz típicos del norte de Italia, donde es una tradición culinaria? La polenta concia es una receta del norte del país cuya preparación incluye mantequilla, salvia, cebolla, leche y queso, todo fundido. Una auténtica delicia.

Francia - Escargots de Bourgogne

Una gastronomía que forma parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¡casi nada! Estamos de acuerdo en que tanto las crepes dulces como saladas son una delicia y aunque son típicas del norte de la Bretaña, han invadido los restaurantes del resto del país. Si queréis probar algo más especial os animo a descubrir los caracoles de Borgoña —les escargots de Bourgogne— en su versión más sencilla: mantequilla, perejil y ajos. Exquisitos.

Mansaf, gastronomía jordana.

Jordania - Mansaf

El kefta, uno de los platos nacionales, es una albóndiga de carne picada con sal y muy especiada. Pero no te puedes ir de Jordania sin probar el mansaf, el plato más popular entre los locales. De origen beduino, está hecho con carne de cordero o pollo, cebolla y cocinado en yogur líquido, sal, nuez moscada, pimienta y curry. ¡Una maravilla! Es además un plato entrañable, ya que simboliza hermandad: se sirve sobre arroz en una gran bandeja en el centro de la mesa y se come con las manos y de forma comunal.

China – Pato a la pekinesa

No, el arroz tres delicias y los rollitos primavera no son la comida nacional china. Es un invento de los restaurantes chinos que exportaron una pseudo-culinaria nacional adaptada a los gustos europeos. China es gigantesca y cada región tiene sus especialidades, pero si vas a Pekín no dejes de probar el auténtico pato laqueado a la pekinesa, una delicia que exige dorarlo a fuego lento cubierto de melaza durante casi una hora y luego ser servido por un especialista que consigue trinchar la pieza hasta sacar 108 bocados comestibles de cada pato.

Turquía - Kuzu tandir

El kebab. Omnipresente en territorio turco en todas sus versiones y exportado al resto del mundo como la receta nacional. Pero la cocina turca es la perfecta mezcla del Mediterráneo y el Oriente Medio y por tanto, mucho más que kebab. Tomad nota del kuzu tandir, el plato de cordero más mimado por los turcos. Se asa la pieza de carne suspendida sobre las brasas durante horas. Una técnica tradicional que consigue una carne muy suave, tanto que prácticamente se deshace. Sus fieles compañeros son arroz o patatas y yogur. Buen apetito.

Labskaus, gastronomía alemana.

Alemania - Labskaus

Detrás de un surtido de salchichas con chucrut se esconde una desconocida y variada cocina. La gastronomía de la costa alemana incluye los crujientes rollitos de arenque que se toman con el legendario labskaus (plato marinero a base de patata, carne, remolacha y huevo frito) de Hamburgo. Un festival para el cuerpo. En Alemania los restaurantes con estrellas Michelin abundan, de hecho, es el segundo país en la lista europea de restaurantes con tres estrellas Michelin.