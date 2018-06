¿Por qué los cocineros de España se comen el mundo?

'Anarquía', postre de Jordi Roca para El celler de Can Roca.

Tres. Entre los diez mejores restaurantes del mundo de la reconocida lista The World’s 50 Best Restaurant hay tres españoles. El ránking, creado en 2002 por la revista londinense Restaurant Magazine, se denomina también los Oscar de la gastronomía y escoge los 100 locales del globo en los que mejor se come. Desde hace años, coloca a la cocina española en un lugar privilegiado.