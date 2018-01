5

Joan Roca compartió escenario con su madre, Montserrat Fontané, que lleva más de medio siglo al frente de Can Roca, germen del Celler. Fue una de las pocas mujeres que formaba parte del programa oficial. "Personalmente no he tomado demasiado en serio el machismo en mi profesión", contaba Leonor Espinosa, del restaurante Leo, en Bogota y mejor chef latinoamericana 2017, además de formar parte de la lista 50 Best Restaurants. "Lo he vivido", añadía la cocinera.