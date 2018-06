La era de ‘Aquarius’

“Se espera que la Era de Acuario traiga consigo una edad de hermanamiento universal arraigada en la razón y la percepción directa del corazón.” (Wikipedia)



— Ana (profesora): “¿Qué ha significado para vosotros la realización del proyecto? ¿Por qué fue necesario?"



— Celia (estudiante): “Yo creo que ha servido para abrirnos y desarrollarnos como personas y para concienciar a la gente. Creo que es necesario dar a conocer la situación por la que están pasando las personas migrantes.”



— Ernesto (estudiante): “Lo más importante fue, primero, que estábamos preparándonos y estudiando para actuar en estos casos, con colectivos en exclusión social, y no hacer nada iba en contra de nuestros principios...



Fue a raíz de la película ‘Nacido en Siria’ cuando, por lo menos para mí, se produjo un punto de inflexión. Bueno, sabía algo, pero hacía mi vida, no pasaba nada… Sin embargo, una vez que he visto la película pienso que algo hay que hacer (...) hay que intervenir de alguna forma. Eso fue lo que nos movió a todos.”



Retomamos el relato, iniciado en la entrada anterior, en el que contactamos con el proyecto pedagógico: ‘El viaje de los refugiados: del conocimiento a la solidaridad’. Una iniciativa de desarrollo curricular desplegada a lo largo del curso 2016-17 en el Instituto Público de Educación Secundaria ‘Al-Qázeres’ de Cáceres.



Ana Amigo, la coordinadora del proyecto e integrante del Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en el audio que ofrecemos a continuación, da testimonio de la actitud e ilusión, de las que eran portadores el grupo de estudiantes de 'Intregración Social', por elaborar y desarrollar un plan de acción de revindicación de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.



Se trataba de poner en marcha un conjunto ordenado de tareas con sentido, al amparo de lo que habían aprendido en su viaje a Madrid, después de visionar el documental de Hernán Zin: “Nacido en Siria" y de conocer el trabajo de los profesionales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado [CEA(R)].

[ Grabación ] Tareas del Proyecto por Ana Amigo



Preparando la acción



Si bien las 26 chicas y los cuatro chicos de primer curso, del Ciclo Formativo de Grado Superior en ‘Integración Social’, regresaban al instituto con la cabeza ‘atiborrada’ de ideas y actividades y el corazón inflado de emoción, era necesario, desde la formación, un trabajo previo de reflexión que permitiera ajustar expectativas y asegurar el éxito del proyecto.



Se inicia una nueva fase de valoración de las condiciones, los recursos y apoyos con los que podrían contar. Empezaron por formular varias posibilidades: campañas de sensibilización en el propio instituto, con otros jóvenes cacereños.



En este momento Ana Amigo y el resto de profesionales del departamento (María José Galán, Israel Diego Magán, Concepción Pavón y Soledad Sagrado) dan un giro a su desarrollo metodológico y optan por poner en práctica las sigularidades del Modelo de Aprendizaje-Servicio (una metodología de enseñanza y aprendizaje que ensambla el aprendizaje con el compromiso social). Esta otra opción les permitía conocer, empatizar y actuar en y con su entorno más próximo.



Midieron sus fuerzas y decidieron que debían centrarse en actividades que una vez valoradas en su dificultad pudieran ser abordables. De esta manera, comenzaron por desplegar una campaña de sensibilización en el propio instituto.



La acción



Organizaron en colaboración con la Plataforma de Refugiados Cáceres una campaña de sensibilización y recogida de material humanitario en el propio instituto. Ana y María José comentan: “Fue un éxito, que nos animó bastante y empujó a seguir avanzando... a plantearnos iniciativas más ambiciosas”.



La complejidad de las actuaciones y la necesidad de que fuesen exitosas obligaba a repartir responsabilidades. Los estudiantes estaban consiguiendo ser autónomos en la dirección y gestión de algunas de las acciones.



Según comentan Ana y María José, en este momento las actividades del proyecto sobrepasaban los contenidos curriculares de uno solo de los módulos, implicaron al resto del profesorado del ciclo y posteriormente a todo el instituto.



Exposición en el instituto de trabajos de cómic | MARÍA JOSÉ GAMONALES



Los estudiantes tomaron conciencia del ‘poder’ que tenían entre sus manos de incidir en su entorno, “algo mucho más grande que su instituto”, como afirma Ana: "Sentían que debían avanzar y, aprovechando la experiencia anterior, diseñaron otra actividad de sensibilización que acercara la realidad de las personas migrantes y refugiadas a los jóvenes de su ciudad".





Con el deseo de llegar más a su entorno ampliaron la actividad a los institutos de la ciudad, a las asociaciones en las que realizan prácticas…



En respuesta a esta preocupación organizaron una ‘yincana de sensibilización’, en un parque cercano, dirigida a jóvenes cacereños sobre el viaje de los refugiados sirios. En esta actividad participaron otros Institutos de Educación Secundaria.



Confeccionaron un vídeo de concienciación, que presentaban en su visita a los centros educativos. Montaron, además, una exposición y prepararon un texto de debate y clarificación de conceptos, sugiriendo iniciativas de colaboración entre jóvenes que ayudaran a transformar conciencias y comportamientos.



Yincana de sensibilización | ANA AMIGO



─ Ana y María José: “Preparamos las pruebas, carteles, paneles para una pequeña exposición y un vídeo en el que el alumnado ponía voz a imágenes que todos habíamos visto en televisión. Y cruzamos los dedos”.



Los primeros que respondieron a esta propuesta fueron 40 alumnos y alumnas de dos cursos de primero de bachillerato del Instituto público de Educación Secundaría “el Brocense” y su profesora Inés Pulido. Ana nos confirma... “Salió muy bien y la hemos repetido varias veces con otros estudiantes de Educación Secundaria”.



─ Daniel (estudiante): “... una de las cosas que más ilusión me hizo fue la primera vez que hicimos la actividad de sensibilización para los compañeros de primero de Bachillerato del IES “El Brocense”. Algunos chicos se emocionaron, llegaron a llorar de emoción cuando estábamos dando la charla. Y el regalo que nos hicieron después (unas libretas dedicadas, con reflexiones sobre lo que les había aportado la actividad), que nos mandaron, para mí eso ha sido lo más intenso (...) poder saltar el muro y llegarles a tocar. Para mí eso fue increíble.”



Profundización



Estos nuevos compromisos obligaron al grupo a adentrarse, aún más, en la temática, en la situación de los refugiados: de dónde proceden, por qué emigran, cuáles son sus condiciones habituales de vida durante su camino hasta la Unión Europea (UE), con qué obstáculos se encuentran… Se pretendía ampliar el campo de conocimiento y de acción. Estudiantes y profesorado acuerdan seguir recogiendo información nueva acerca de las posibles salidas y alternativas existentes a la hora de abordar la situación de desplazados y refugiados en el mundo actual.



Contactaron, para ello, con otras ONG, como Amnistía Internacional y ampliaron sus lecturas sobre el tema. Ana y María José comentan... “Después de leer un artículo de Sami Naïr, nos enteramos de que impartía una conferencia, sobre la temática de su último libro ‘Refugiados: frente a la catástrofe humanitaria, una solución real’ y acudimos, estudiantes y profesorado del ciclo formativo, a Mérida, a escucharlo”.



Al final de la conferencia estudiantes y profesorado conversaron con él. Tuvieron la oportunidad de contarle su trabajo. “Sami Naïr les planteó la necesidad de abrir sus horizontes y actuar con toda la ciudadanía, cada uno desde sus posibilidades. Al final les felicita por la iniciativa” (Ana y María José).



Esta experiencia cuestionaba su tarea profesional como futuros integradores sociales. Sabían que debían expandir la visión que habían construido de esta realidad y hacer partícipes a muchos otros. La cuestión ahora era saber en qué dirección, con quiénes...



─ Ernesto (estudiante): “A lo mejor cada uno por separado no nos hubiésemos lanzado a hacer nada, nos hubiéramos parado. Pero ver a veintitantas personas comprometidas, y contándonos cosas cada día, y proponiendo cosas… fue definitivo. Es muy importante la fuerza del grupo.”



Extensión. Trabajando con otros colectivos



Los integradores sociales son profesionales que despliegan sus funciones siempre con personas que presentan dificultades de inserción social. Tenían que hacer complices de estas actividades de sensibilización a otros colectivos que, también, encuentran fuertes obstáculos a una plena inclusión.



La idea era trabajar las circunstancias de otros colectivos que tenían sus propias dificultades de inserción social. Debían vivir la experiencia de sentirse capaces de ayudar a otros y de apreciar, al mismo tiempo, la ayuda de los demás.



Esta reflexión los preparó para dar un paso de gigantes y hacer partícipes de esta sensibilización al colectivo de personas con discapacidad Intelectual; en concreto a los beneficiarios de los servicios del Centro Ocupacional Colaborador (ASPAINCA)





Querían darle valor al trabajo que les identificaría como profesionales. Les hizo pensar en cómo prestar un servicio a la comunidad con acciones social y humanamente relevantes y ambiciosas. Estaban convencidos de que los usuarios de ASPAINCA serían estupendos monitores-sensibilizadores en las campañas emprendidas en favor de los refugiados y serviría, además, para hacerles sentirse tan útiles como se sienten ellos mismos.



A esta conclusión llegaron valorando también otras variables para asegurar el éxito de la iniciativa: Era uno de los colectivos con los que más venía colaborando en el proceso de inserción laboral. Trabajar con personas con discapacidad intelectual facilitaba el tratamiento transversal del currículo de formación (podrían desplegarse actividades formativas desde todos los módulos profesionales). Se partía de una buena relación con las entidades del tercer sector de su entorno productivo y, por último, la motivación de los estudiantes para trabajar con este colectivo era alta.



En un primer momento acomodaron las actividades, sobre todo, las relacionadas con el uso de textos escritos, y las explicaciones de las diferentes pruebas. Realizaron la yincana de sensibilización (experimentando las dificultades que encontraban el colectivo de inmigrantes en las peligrosas rutas hacia Europa) y participaron en las charlas de sensibilización impartidas por el alumnado de Integración Social.



Yincana de sensibilización | ANA AMIGO



Nuestros estudiantes supieron implicar a las personas con discapacidad intelectual, las prepararon y ensayaron con ellas explicaciones y actividades. En la campaña de sensibilización dirigida a otros institutos ejercieron de monitores junto a los estudiantes de Integración Social, en concreto, con un grupo de chicos y chicas de primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).



La experiencia fue un éxito, afirman Ana y María José, establecieron lazos de amistad, que se mantienen actualmente. Como actividad de final de curso, han organizado juntos y compartido una acampada.



─ Ana (profesora): “Esta experiencia cuestionaba anteriores prejuicios hacia las personas con discapacidad. Cuando terminamos, los chicos y chicas de ASPAINCA nos preguntaron cómo podían ayudar a los refugiados y decidimos incluirlos, de nuevo, como monitores en la siguiente yincana que teníamos programada.”



Evaluación



─ Daniel: “... creo que este principio de empatizar con... y cómo se ha hecho, con el colectivo de personas refugiadas y el de personas con discapacidad intelectual, es uno de los pilares de nuestro trabajo y es importante. Nos ha abierto las puertas a poder ponernos en su lugar. Es como una semilla que hemos plantado, una puerta que se ha abierto... Estamos dispuestos a comprender, ya no prejuzgamos como hacíamos antes la mayoría, y ahora sí que estamos abiertos a escuchar primero, a entender la circunstancia de ese colectivo, gracias a trabajos como este...”





Para Ana, el proyecto ha permitido conseguir las finalidades que desde el departamento se habían propuesto para el Módulo “Metodología de la Intervención Social” y que, a su juicio, se agrupan en dos: la de aproximarse al conocimiento de la realidad social en la que van a trabajar, en su futura profesión, y centrar la acción social en la mejora en la calidad de vida de los colectivos, sujetos de intervención del Integrador Social.



Recapitulación



A modo de síntesis final del proyecto os invitamos a transitar por la línea del tiempo que se representa en la siguiente gráfica. En ella se recogen desde los primeros momentos de ideas previas (hipótesis de trabajo) a los de recogida de información y documentación, formación, planificación, desarrollo y evaluación.



Viaje a la solidaridad | ANA AMIGO



Al pinchar sobre la imagen accedemos a una representación de la secuencia seguida. En la franja de color amarillo se sitúan las tareas realizadas con el alumnado y, en la de color azul, la secuencia didáctica elaborada como guía de aprendizaje. Si desplazamos la barra inferior de la gráfica el avance en paralelo de las dos franjas descubre la sistemática del proceso.





Apuntes finales



“Una educación en Justicia Social necesita un proceso que contenga estos elementos: (...) 5. Despertar la conciencia. Se proporcionan oportunidades para que los estudiantes enseñen a otros acerca de lo que han aprendido sobre estos temas. Esto permite que se apasionen y se conviertan en defensores mediante la sensibilización de otros estudiantes, docentes, familiares y miembros de la comunidad (...). 6. Pasar a la Acción Social. Se facilitan ocasiones para tomar medidas sobre aspectos que afectan a los estudiantes y sus comunidades. Los estudiantes identifican los problemas sobre los que sienten pasión y adquieren las competencias para comenzar a cambiarlos." (FJ. Murillo y R Hernández).



Yincana de sensibilización | ANA AMIGO



El proyecto pedagógico del IES “Al-Qáceres“ El viaje de los refugiados: del conocimiento a la solidaridad ha sido galardonado en la IX Edición del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo ‘Vicente Ferrer’, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por su labor de “sensibilización, concienciación, desarrollo del espíritu crítico y por fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y sostenible.”



Ilustración cedida por @SilviaKmpos

(*) Ana Amigo Navarro (@anassc30, en Twitter) es profesora del Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad (SSC IES Al-Qázeres, en Facebook) del IES ‘Ál-Qáceres’ de Cáceres. Es autora del Blog ‘Educar con Otra Mirada’



(**) Agradecemos a la comunidad educativa del IES ‘Ál-Qáceres’, al Departamento de Servicios Sociales y a la Comunidad y al trabajo de las profesoras y los profesores: María José Galán (autora del Blog ‘Una aventura SSC’), Israel Diego Magán, Concepción Pavón, Soledad Sagrado y María Jiménez por su colaboración y actitud profesional e innovadora al hacer posible este modo de trabajo y facilitar que el resto de profesionales sigamos aprendiendo.



(***) Es de destacar la generosa colaboración de la ilustradora Silvia Campos que, con la cesión de su trabajo, ha facilitado la composición del presente post.