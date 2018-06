4

Cristina Fernández: "Me siento en el salón e intento no pensar en nada"

"Si realmente no me puedo dormir después de estar dando vueltas en la cama más de 15 minutos, me levanto, me voy a salón, me siento o me tumbo, intento no pensar en nada y relajarme. Y cuando me entra el sueño me vuelvo a acostar. Tengo comprobado que si me pongo a trabajar con el ordenador o veo algo en la televisión que me interese, me cuesta mucho más volverme a dormir. Mi forma de insomnio más habitual es la de despertarme de madrugada y tener dificultad para conciliar el sueño de nuevo. Es poco frecuente, pero cuando ha ocurrido he intentando identificar la causa: la temperatura de la habitación no era la adecuada, generalmente por calor excesivo; o pasaba por un periodo de especial estrés".