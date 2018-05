Letras de África en las venas

¿Cómo celebrar el Día de África? Seguro que hay cientos de formas. Una manera, sin duda, es leyendo. A través de la lectura conseguimos viajar, conocer otras vidas y culturas y acercarnos a los otros; un nosotros a descubrir. Leer es el mejor modo de derribar esos muros que no dejan de amenazar con alzarse. Leer nos ayuda a adentrarnos en la piel de otras personas. Leer es el mejor camino para sentir que el mundo se puede seguir ensanchando hasta límites insospechados.

Para empezar a hacerlo, las listas de recomendaciones son una manera sencilla, divertida y fácil de elegir una lectura. Al igual que hay cientos de formas para celebrar el Día de África, hay cientos de personas a quienes solicitar que hagan la suya. Sin embargo, aquí encontrarás 13 listas de recomendaciones diferentes porque giran en torno a las literaturas africanas, porque entienden literatura en un sentido muy amplio, extendiéndose a la ficción, el ensayo o el comic, pero también a los libros de arte o fotografía…, y porque las han confeccionado personas por cuyas venas fluyen Áfricas. De entre los seleccionados, Todo se desmorona, de Chinua Achebe, se posiciona como el más aconsejado, y Chimamanda Ngozi Adichie como la autora más citada.

Ahora, toca encontrar ese título que no hemos leído. O toparnos con uno que debemos releer. Celebremos todos los días, por supuesto. Leamos y releamos siempre.

Lucía Asué Mbomío. Barrionalista de Alcorcón. Periodista y escritora. Creadora del proyecto audiovisual Nadie nos ha dado vela en este entierro y autora de Las que se atrevieron (Sial, 2017)

1. Todo se desmorona de Chinua Achebe

2. En las tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo

3. Los pescadores de Chigozie Obioma

4. Prohibido nacer. Memorias de racismo, rabia y risa de Trevor Noah

5. Cada hombre es una raza de Mia Couto

6. Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie

7. Se fue la independencia de Joaquin Mbomío

8. Avión de ricos, ladrón de cerdos de Juan Tomás Ávila Laurel

9. Ceiba de Raquel Ilombe

10. Aya de Yopougon de Marguerite Abouet y Clément Oubrerie

Cheikh Gade. Desde Senegal llegó a Galicia. Vendedor ambulante, se autodenomina “senegalego”, toda una seña de identidad, y sigue construyendo puentes a través de su escritura. Primero en su blog, después en su libro Ser Modou Modou

1. Las memorias del niño fulbé de Amadou Hampaté Bâ

2. Batouala de Rene Maran

3. Poesia de Leopard Sedar Senghor

4. Los cuentos de Amadou Koumba de Birago Diop

5. Cruel city de Mongo Beti

6. Cuaderno de un retorno al país natal de Aimé Cesaire.

7. Todo se desmorona de Chinua Achebe

8. El niño africano de Camara Laye.

9. Discurso sobre el colonialismo de Aimé Cesaire

10. Sous l'orage de Seydou Badian Kouyate

Francisco Zamora Loboch. Nació en la isla de Annobón y tras publicar, entre otros, Cómo ser negro y no morir en Aravaca o El caimán de Kaiduna, su última novela nos lleva de vuelta al lugar en el que nació: La república fantástica de Annobón (Sial, 2018)

1. El bebedor de vino de palma de Amos Tutuola

2. Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie

3. El abuelo Bayabé de Justo Bolekia

4. Los poderes de la tempestad de Donato Ndongo

5. Lejos de Ghana de Taiye Selasi

6. Alá no está obligado de Ahmadou Kouruma

7. A montaha da agua de Pepetela

8. Arde el monte de noche de Juan Tomás Ávila Laurel

9. Sobre las ruinas de la república de Ghana de Eugenio Ncogo

10. Todo se desmorona de Chinua Achebe

Tania Adam. Gestora cultural, se la considera una embajadora de la cultura africana. Es la fundadora y editora de Radio Africa Magazine, entre otras razones porque “confía en que podamos transmitir formas alternativas de ser y estar en este mundo”.

1. La novela en África de J.M. Coetzee

2. Crítica de la razón negra: Ensayo sobre el racismo contemporáneo de Achille Mbembe

3. Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie

4. Desplazar el Centro de Ngugi Wa Thiong´o

5. Mumbo Jumbo de Ishmael Reed

6. L'épopée de la musique africaine de Florent Mazzoleni

7. Zoos humanos, ethnic freaks y exhibiciones etnológicas. Una aproximación desde la antropología, la estética y la creación artística contemporánea de Hasan G. López Sanz

8. Recent Histories: Contemporary African Photography and Video Art from The Walther Collection

9. Jesusalén de Mia Couto

10. Africana. Aportaciones para la descolonización del feminismo. Varios

Ken Province. Uno de los padres de "United minds”, un proyecto independiente que divulga arte, ciencia y cultura con el que viajamos hasta nuestros orígenes africanos. Con los libros como auténtica columna vertebral del mismo.

1. Sunyata o la epopeya mandinga de Djibril Tamsir Niane

2. Kaidara de Amadou Hampaté Ba

3. La canción de la vida y otros cuentos de Véronique Tadjo

4. Prohibido nacer. Memorias de racismo, rabia y risa de Trevor Noah

5. La niña que curó el racismo de Inongo-Vi- Makomè

6. Síntesis sistemática de la filosofía africana de Eugenio Nkogo Ondó

7. Diario de un bibliotecario de Tombuctú de Ismael Diadié

8. La invención de la mujer de Oyèronké Oyewùmí

9. Aya de Yopougon de Marguerite Abouet y Clément Oubrerie

10. Binti de Nnedi Okorafor

Silvia Albert Sopale. Autora de No es país para negras, una exitosa obra de teatro que nace con la intención de mostrar los micro-racismos, y actriz. Un largo monólogo para mostrar los infames tópicos, reafirmar la identidad y seguir construyendo juntos.

1. Querida Ijewale de Chimamanda Ngozi Adichie

2. La canción de Salomon de Toni Morrison

3. Las que se atrevieron de Lucía Asué Mbomío

4. Lejos de Ghana de Taiye Selasi

5. El viaje de Ilombe. Proyecto Poto-Poto

6. Mujeres africanas. Más allá del tópico de la jovialidad de Remei Sipi

7. La niña que curó el racismo de Inongo-Vi- Makomè

8. La bastarda de Trifonia Melibea Obono

9. Arde el monte de noche de Juan Tomás Ávila Laurel

10. Las delicias de la maternidad de Buchi Emecheta

Nii Ayikwei Parkes. Mostró en su novela El enigma del pájaro azul las diferentes caras del poder. Una de ellas, la del lenguaje: “Es una demostración de poder dirigirte a alguien en una lengua que no es su lengua cotidiana”, afirma.

1. The Brassmans Secret de Meshack Asare

2. Butterfly Burning de Yvonne Vera. En castellano, Mariposa en llamas y en catalán, Papallona encensa

3. Changes de Ama Ata Aidoo

4. Decolonising the Mind de Ngugi wa Thiong'o. En castellano, Descolonizar la mente

5. Kumukanda de Kayo Chingonyi

6. Maru de Bessie Head

7. The Poor Christ of Bomba de Mongo Beti

8. So Long a Letter de Mariama Bâ. En castellano, Mi carta más larga y en euskera, Hain gutun luzea

9. Under the Frangipani de Mia Couto

10. You Can't Get Lost in Cape Town de Zoë Wicomb. En castellano: No puedes perderte en Ciudad del Cabo (relato)

Landry-Wilfrid Miampika. Es profesor en la Universidad de Alcalá (UAH) y comisario de arte contemporáneo. Ha dirigido colecciones de literatura africana tan importantes como la francófona de la extinta ediciones El Cobre.

1. Los soles de las independencias de Ahmadou Kourouma

2. The beautiful ones are not yet born de Ayi Kwei Armah

3. Reír y llorar de Henri Lopes

4. La vida y media de Sony Labou Tansi

5. La carretera hambrienta de Ben Okri

6. Dry white season de André Brink

7. Las tinieblas de tu memoria negra de Donato Ndongo-Bidyogo

8. Crónicas abisinias de Moses Isegawa

9. Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie

10. Los transparentes de Ondjaki

Desirée Bela-Lobedde. Mantiene un blog, La negra flor, en torno a los cuidados del cabello afro. Mientras, es una activista dentro y fuera de las redes sociales, escribe y da charlas, sobre todo, en relación al racismo. Y lo hace siempre de la forma mejor y más difícil: desde el humor.

1. Lejos de Ghana de Taiye Selasi

2. Todo se desmorona de Chinua Achebe

3. Las que se atrevieron de Lucía Mbomío

4. Y tú, ¿por qué eres negro? de Rubén H. Bermúdez

5. Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie

6. Negros en los campos nazis de Serge Bilé

7. Mujeres africanas. Más allá del tópico de la jovialidad de Remei Sipi

8. 3052 de Mamadou Dia

9. Prohibido nacer. Memorias de racismo, rabia y risa de Trevor Noah

10. Descolonizar la mente de Ngugi Wa Thiongo

Donato Ndongo-Bidyogo. Autor sobretodo de Los hijos de la tribu que es su trilogía de referencia inacabada entre su vasta obra escrita. Para él, escribir ha sido una manera de “explicarse y explicar por qué se desborda el corazón”.

1. Todo se desmorona de Chinua Achebe

2. Esperando el voto de las fieras de Ahmadou Kououma

3. El hombre ha muerto de Wole Soyinka

4. El fuego de los orígenes de Emmanuel Dongala

5. La vida y media de Sony Labou-Tansi

6. Le Mandat de Sembene Ousmane

7. Canta la hierba de Doris Lessing

8. Lo que el día debe a la noche de Yasmina Khadra

9. Huesos cruzados de Nuruddin Farah

10. Un grano de trigo de Ngugi wa Thiong´o

Adriano Mixinge. Historiador y crítico de arte, este artista todo-terreno ha escrito desde poesía a ficción y desde crítica de arte a ensayo. Sus profesores lo tuvieron claro desde pequeño; había nacido o para ser un buen historiador o un buen pintor “porque tenía la letra bonita”.

1. Todo se desmorona de Chinua Achebe

2. El callejón de los milagros de Naguib Mahfouz

3. Los transparentes de Ondjaki

4. Mariposa en llamas de Ivonne Vera

5. El antipueblo de Sonny Labou Tansi

6. Los interpretes de Wole Soyinka

7. De la postcolonie - essai sur l`imagination politique dans l`afrique contemporaine de Achille Mbembe

8. The idea of africa de Valentin Yves Mudimbe

9. Regalos de Nuruddin Farah

10. Rioseco de Manuel Rui Monteiro

Agnes Agbotón. Auténtica guardiana de la tradición oral de su país, Benín, la ha recopilado en los libros Contes d'arreu del món y Na Mitón. Con una extensa obra opina que "A uno y otro lado del mar de arena los hombres y las mujeres no son, a fin de cuentas, tan distintos".

1. Los tambores de la memoria de Boubacar Boris Diop

2. La confesión de la leona de Mia Couto

3. Las que aguardan de Fatou Diome

4. La locura y la muerte de Ken Bugul

5. Indomable de Fatima Djarra

6. Poesía negra de Francisco Torres Monreal

7. Las africanas cuentan. Inmaculada Díaz Narbona

8. A ambas orillas del Atlántico de Mar Gallego

9. El bebedor de vino de palma de Amos Tutuola

10. Medio sol amarillo de Chimamanda Ngozie Adichie

Oumar Diallo. Es una de las personas que está detrás de la editorial Wanafrica, que nació en 2014 con la intención de acercar a los lectores las diferentes realidades africanas y su diáspora. Lo han hecho con creces… y siguen.

1. Descolonizar la mente de Ngũgĩ wa Thiong’o

2. La estación de la sombra de Léonora Miano Amkullel

3. Las memorias del niño fulbé de Amadou Hampaté Bâ

4. Crítica de la razón negra de Achille Mbembé

5. Vaso roto de Alain Mabanckou

6. Sunyata o la epopeya mandinga de Djibril Tamsir Niane

7. Mi carta más larga de Mariama Bâ

8. La huelga de los mendigos de Aminata Sow Fall

9. Condiciones nerviosas de Tsitsi Dangarembga

10. El jardín de las mujeres de Aminatta Forna

