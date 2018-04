Bruselas lanza una ofensiva contra los antivacunas

El sol gira alrededor de la Tierra. Los humanos convivieron con los dinosaurios. Las vacunas no funcionan. Todas estas afirmaciones son falsas, pero solo la última de ellas puede provocar muertes. En pleno debate sobre cómo contrarrestar la difusión de mensajes sin base científica de colectivos antivacunas, Bruselas quiere que los europeos tengan una certeza: las vacunas salvan vidas. Hoy en la UE hay ciudadanos que mueren por renegar de esas cuatro palabras. "¿Es aceptable en una sociedad tan avanzada como la nuestra? Mi respuesta es no. Y no es solo la respuesta de un médico. Es la respuesta de un padre y un abuelo. Las vacunas funcionan. No es una cuestión de opinión. Es un hecho. Como decir que la Tierra gira alrededor del sol y no a la inversa", ha afirmado tajante el comisario de Salud, el lituano Vytenis Andriukaitis.

La Comisión Europea no se queda en la retórica. Este jueves ha presentado una batería de medidas con el objetivo de aumentar la cobertura de las vacunas. En pleno brote continental de sarampión, Bruselas se ha fijado como meta alcanzar el 95% de inmunizados contra este virus. Los responsables de Salud europeos proponen a los Estados implantar controles rutinarios para saber si se cumple con las vacunas recomendadas. También facilitar su acceso todo lo posible: plantea la posibilidad de abrir nuevas oportunidades para que aquellos que no lo han hecho, se vacunen, ya sea en el colegio o en el lugar de trabajo.

Además, busca homogeneizar los criterios. Con la implantación de la libre circulación de trabajadores, cambiar de país por motivos de trabajo nunca ha sido tan habitual como ahora. Ello conlleva el traslado de menores a sistemas de salud con dosis y calendarios de vacunación diferentes. Un obstáculo para que reciban la protección adecuada. La respuesta comunitaria a ese molesto batiburrillo de fechas con que se encuentran los expatriados se llama calendario común. Bruselas quiere que sea una realidad en 2020 y vaya acompañado de una tarjeta de vacunación digital a la que se pueda acceder desde cualquier punto de la UE.

La Comisión se prepara para emprender la batalla en el terreno de las ideas. Considera que la propaganda antivacunación no solo debe rebatirse a través de las intervenciones de expertos en medios de comunicación. Lanzará su propio portal web en 2019 para que cualquier ciudadano pueda consultar información "transparente y objetiva" sobre el tema. Pretende que los trabajadores de salud reciban formación sobre cómo tratar con pacientes vacilantes respecto a las vacunas para que sean capaces de generar confianza sobre sus beneficios. Y convocará a un foro donde intercambiar experiencias sobre buenas prácticas y fórmulas para combatir los mitos que pululan entre la ciudadanía a través de la denominada Coalición por la vacunación, a la que se invitará a asociaciones de trabajadores de salud y estudiantes del ámbito sanitario.

Desafío

El reto es mayúsculo. Los antivacunas esgrimen argumentos como sus efectos secundarios en casos aislados motivados por cuestiones puntuales como alergias que también pueden producirse por una simple picadura de avispa. En otros, utilizan motivaciones religiosas o culturales para no cumplir con una práctica que los médicos consideran fundamental para prevenir enfermedades. Ante eso, el comisario Andriukaitis cree que solo vale ser didácticos y explicativos. "Queremos reforzar la transparencia para generar confianza en la ciencia. Dedicaremos recursos financieros a divulgarla".

Bruselas trata, en fin, de atajar el problema antes de que sus consecuencias para la salud pública sean aún mayores. Para ilustrar el problema, proporciona cifras, en el último año ha habido 14.813 casos de sarampión reportados al sistema de vigilancia europeo. De entre los que se conocía que habían sido vacunados, un 86% había recibido menos dosis de las necesarias. Esos números se extienden a la gripe. 40.000 personas mueren cada año por esta enfermedad, y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades estima que muchas de ellas se deben a la baja cobertura de las vacunas.

Las propuestas de la Comisión Europea tendrán que recibir el visto bueno del Consejo Europeo —que agrupa a los Estados miembros— para hacerse realidad. Bruselas no tiene la intención de mirar para otro lado mientras el movimiento antivacunas se expande: elaborará informes sobre la confianza de los ciudadanos en las vacunas para vigilar el estado de opinión general sobre el tema. "No valen peros ni excusas. Las muertes evitables no deben ocurrir", señaló el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su discurso sobre el estado de la Unión del pasado año.