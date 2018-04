Expertos en el Jurásico

“Nuestro proyecto comienza con exposiciones orales en grupos de cuatro o cinco alumnos y alumnas en las que deben explicar a sus compañeros qué saben y qué quieren saber sobre los dinosaurios. Yo me encargo de grabarles en vídeo y hacer un pequeño montaje con esas exposiciones, para después, en clase, aprender a crear un código QR para la URL del vídeo. También aprenderemos a decodificarlos y ver la ‘magia’ que contienen esos pequeños cuadrados” (Carolina Calvo, blog de aula).



Este texto recoge una idea central de toda acción educativa: la construcción de ser y sentirse ‘sujeto’. Cualquier reflexión y manifestación promovida en un contexto de aprendizaje es una magnífica oportunidad para la creación de una conciencia propia. Esa conciencia de sentirse sujeto en un entorno colonizado por textos, discursos, relaciones, emociones y sentimientos, estructuración de espacios y tiempos... La acción docente y los escenarios de aprendizaje deben ser recursos en la construcción de sujetos libres y transformadores, en una interacción regulada, sí; pero siempre ‘sujetos’.



Carolina, en su párrafo inicial, ilustra esta posición, haciendo referencia, en este caso, al desarrollo del proyecto Dinosaurios en el camino. Una iniciativa curricular de la que ya ofrecimos una primera aproximación en la entrada anterior. En esta ocasión, nos ocupamos de otros aspectos más específicos, de desarrollo del proyecto en el aula, en pequeño y gran grupo, en los patios y en su relación con los adultos.



Dinosaurios en el camino fue un proyecto de investigación y de aprendizaje, sobre la temática de Dinosaurios y el Jurásico, promovido por Carolina Calvo, maestra de educación infantil. Se desarrolló a lo largo del segundo y tercer trimestre del curso 2014/15, en un aula de 13 alumnos y alumnas de 3, 4 y 5 años, en la localidad de Perdiguera, una de las tres sedes en las que se estructura el Colegio Público Rural Agrupado (CRA) ‘Bajo Gállego’, de la Comarca de los Monegros (Zaragoza).



El proyecto contemplaba y fue generando una serie de tareas gobalizadas de acuerdo con el sustento teórico que encontró Carolina en la teoría de las inteligencias múltiples y en una concepción activa de la construcción de cada aprendiz como ‘sujeto’ individual y social, el uso de las tecnologías, el desarrollo del lenguaje y la creatividad.



“Ellos, como máximos protagonistas de esta aventura —afirma Carolina—, son los encargados de ir dando forma poco a poco a este proyecto, responsabilizándose del mismo y creando su propio aprendizaje, teniendo como guía y ayuda a su maestra-tutora, así como al resto de profesores y alumnos, del CRA Bajo Gállego, escolarizados en la localidad de Perdiguera.”



Exposiciones orales: ¿Qué queremos saber? | CAROLINA CALVO



Uso de las tecnologías



La realidad aumentada pasó a ser una herramienta indispensable en el proyecto. Al tomar conciencia de que los dinosaurios estaban extinguidos, tuvieron que valerse de alguna herramienta que les permitiera ‘traerlos’ a su mundo, y comprobaron que el uso de aplicaciones de realidad aumentada les permitía ‘verlos’ de cerca, hacerse fotografías, vídeos y hasta jugar con ellos.



Fotos con dinosaurios con AR Flashcards | CAROLINA CALVO



Con la aplicación Quiver Education, se descargaron dibujos, los coloreaban, aumentaban su tamaño. Convertían páginas para colorear en mundos interactivos en 3D.



— Carolina Calvo (Maestra): “En este caso utilizamos un dibujo de un Alosaurio con un volcán. Fue alucinante ver cómo comenzaba a moverse por la mesa y cómo desde el volcán se comenzaba a lanzar humo. Verlo en movimiento nos ayudó a entender su desplazamiento, la manera en la que colocaba sus garras, los movimientos de su cara... Nos encantó poder disfrutar de él en nuestro rincón de la ‘tablet’ para observarlo con más detenimiento.”



Realidad aumentada | CAROLINA CALVO



Consiguieron poblar el patio de recreo de manadas de dinosaurios. Utilizaron una sencilla aplicación -Dinosaurs everywhere- para smartphone; al lanzarla, accedieron a la ‘visita’ virtual de los dinosaurios en sus espacios de recreo. Les pidieron a las familias, en préstamo, algunos de estos terminales para su utilización en tiempos determinados y periódicamente visionar las manadas de dinosaurios que visitaban su colegio.



Dinosaurios en el recreo | CAROLINA CALVO



La robótica fue otro sugerente entorno repleto de posibilidades. Construyeron tapetes con diferentes recorridos para el robot Bee-bot y se sirvieron de tarjetas en la construcción de secuencias de comandosque, a modo de ‘lenguaje de programación’, dirigían el desplazamiento del robot. Se familiarizaron en la práctica con la lógica deductiva, el ensayo y error, los conceptos espaciales y la lateralidad, y la denominación y vida de los dinosauros.



Leyendo secuencias de comandos | CAROLINA CALVO



— Carolina: “Para realizar la actividad preparábamos una secuencia de comandos con las tarjetas del Bee-bot. Los alumnos y alumnas debían interpretarlas y anunciar a qué casilla creían que llegaría el robot, si lo programábamos de una determinada manera. Una vez hecha la conjetura, debían programarlo y comprobar que habían acertado.”



También, combinaron la robótica y la realidad aumentada: Bee-bot, realidad aumentada y dinosaurios sirvieron de elementos en el diseño de actividades grupales en interacción.



— Carolina: “Una actividad grupal en la que un alumno o alumna elegía un dinosaurio. Otro compañero debía programar al robot para llegar a él. Si lo conseguía, podía utilizar la ‘tablet’ con la ‘app’ lanzada, para poder ver el correspondiente dinosaurio en realidad aumentada.



Además, el compañero tenía tres intentos para conseguirlo y, de esta manera, los alumnos podían utilizar la lógica y aprender a través de ensayo-error. Si el compañero quería, podía complicarlo más, poniendo normas adicionales como... ‘el Bee-bot no puede andar hacia atrás en ningún momento’ .“



Robótica, Realidad Aumentada y dinosaurios | CAROLINA CALVO



Desarrollo del lenguaje y la lectoescritura



Actividades como el juego del ‘Dadonombresaurio’, la cumplimentación de acrósticos, la construcción de diálogos e historias ‘de película’, la composición de nombres de dinosaurios con letras magnéticas... conformaban, también, un entorno de ejercitación comunicativa del lenguaje hablado y escrito.



Comenzaron el proyecto poniéndose nombres de dinosaurios y se inventaron el juego del Dadonombresaurio, que consistía en escribir las partes finales de los nombres de diferentes dinosaurios como -saurio, -tops, -raptor... Lanzaban el dado y añadían el correspondiente sufijo a cada uno de sus nombres.





El ‘Dadonombresaurio’ | CAROLINA CALVO



Una vez conseguido su nombre de ‘saurio’, pegaban su foto en un folio y dibujaban su imagen, como si fueran dinosaurios. En un recuadrado de cabecera escribían su ‘nombresaurio’.



Cartel decorado y nombresaurio | CAROLINA CALVO



Otra de las actividades consistía en completar acrósticos en la Pizarra Digital.



— Carolina: “ Pero, no penséis que era tan sencillo, tenían una consigna muy clara: todas las palabras para formarlo debían ser de cosas o animales que existieran en el período Triásico, Cretácico o Jurásico. Además, debían contar el número de sílabas que tenía cada palabra y el número de letras que la formaban. Ganaba la palabra que más letras y/o sílabas tenía, por lo que había que pensar mucho para buscar las más largas...”



Acrósticos del Triásico, Cretácico o Jurásico | CAROLINA CALVO



Cualquier ocasión y escenario servía para impulsar el diálogo, la escucha activa y la construcción de discursos expositivos, aprendiendo a exponer ideas propias y respetando las del resto, a enfrentarse a la timidez de hablar en público y a controlar gestos y la posición corporal en distintas situaciones.



— Carolina: “ ¿Y si un Tiranosaurio Rex enorme viniera a visitarnos a clase?, ¿Qué le dirías? ¿Tendrías miedo o estarías tranquilos?... De esta manera tan sencilla surge esta nueva actividad, en la que aprovechamos la luz del proyector para conseguir que uno de nuestros muñecos de tiranosaurio crezca, y se haga enorme. Así, vamos jugando a imaginar un diálogo y trabajamos de manera divertida la lectoescritura, la expresión corporal, los sentimientos y la creatividad."



Dialogamos con un Tiranosaurio rex | CAROLINA CALVO



Imaginaron historias de películas cortas con personajes, escenas y tiempos limitados. Las presentaban a los compañeros y compañeras con su título acordado en el grupo; confeccionaban un cartel y al final las interpretaban.



Cartel de película | CAROLINA CALVO



— Carolina: “Con una pizarra blanca, un rotulador, unas letras magnéticas, una baraja de cartas de dinosaurios, que trajo ‘Iker’, y muchas ganas de trabajar, dibujar y escribir, realizamos esta actividad en la que debíamos elegir una carta de dinosaurio, componer con las letras magnéticas su nombre, escribirlo con el rotulador y dibujarlo. Y, así de concentrados trabajamos.”



Escribimos nombres de dinosaurios | CAROLINA CALVO



Creatividad



Más allá de que todas las actividades comentadas constituían un recurso de construcción de la propia subjetivad, de consolidación personal y de desarrollo expresivo y creativo, se desplegaron muchas otras donde el fomento de la creatividad fue directamente buscado.



Confeccionaron fósiles de dinosaurios "caseros”, sobre una base de arcilla. Con dinosaurios de plástico estampaban la cabeza, huellas de los pies y de otras partes significativas de cada dinosaurio, con las que describir sus modos de vida. Compusieron murales del jurásico con papel de seda, tizas mojadas, materiales reciclados, rotuladores gruesos, corcho... Diseñaron y confeccionaron camisetas de expertos en dinosaurios para lucirlas en su pueblo y en las vacaciones de verano, etc.



Ilustración cedida por @SilviaKmpos



Todo este trabajo de investigación y aprendizaje, como apuntamos en la entrada anterior, quedó recogido en la web del proyecto y en el blog de aula de Carolina Calvo – El mundo de la pequeñas cosas–, al que nos hemos venido refiriendo en reiteradas ocasiones. El propio formato elegido para recoger y divulgar el producto final del proyecto constituye una muestra más de cómo documentar y divulgar una experiencia, para compartirla con la comunidad educativa y colaborar en la mejora de la tarea de enseñar.



Ilustración cedida por @SilviaKmpos



“Cuando cuento esta historia suelo advertir que no hablo de didáctica sino de política. De un modo de entender la relación educativa nacido del deseo de emancipación. Un deseo que pone en la palabra y la experiencia narrada un modo de hacernos visibles en nuestra condición histórica.”

[Martínez Bonafé, J. Invitación a contar (la narrativa educativa) ]

(*) Carolina Calvo García es Maestra de Educación Infantil en el CRA ‘Bajo Gállego’ (Zaragoza) y autora del blog Un Mundo de Pequeñas Cosas. Coladora con el Centro de Innovación y Formación Educativa ‘María de Ávila’, del Gobierno de Aragón, en actividades de formación del profesorado.



(**) Agradecemos a la comunidad educativa del CRA ‘Bajo Gállego’ su colaboración al hacer posible este modo de trabajo y facilitar que el resto de profesionales sigamos aprendiendo.