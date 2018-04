“Los dinosaurios siguen invadiendo nuestra clase. De hecho, hace pocos días pudimos disfrutar de la visita de un temible Alosaurio.



Para hacer que anduviera por clase simplemente descargamos la plantilla de una aplicación informática y la lanzamos en la Tablet. Y esperábamos que el dinosaurio cobrara vida, lo que no podíamos imaginar es que el volcán empezaría a echar humo y más humo como si fuera a entrar en erupción.



Tras hacernos la foto de rigor mientras el Alosaurio andaba sobre la mesa, pudimos disfrutar de un rato de juego con la Tablet y los dibujos. ¡Lo pasamos genial!" (Carolina Calvo. Blog de aula: Un Mundo de pequeñas cosas)



Dinosaurios en el camino es un proyecto de investigación y de aprendizaje sobre los dinosaurios y el Jurásico, impulsado por la curiosidad que éstos ‘terribles lagartos’ despiertan en alumnos y alumnas de edades tempranas.Una iniciativa curricular globalizada que dio sentido a una entusiasta actividad grupal de apropiación del currículo de educación infantil. Hizo posible, a su vez, un trabajo integral e integrado de desarrollo personal de cada alumno y alumna, y brindó fructíferas ocasiones para ejercitar un amplio abanico de habilidades personales.



En el curso 2014/15, a lo largo del segundo y tercer trimestre, se desarrolló este proyecto en un aula de 13 alumnos y alumnas, de 3, 4 y 5 años, de la localidad de Perdiguera. Se trata de una de las tres sedes que, junto a las localidades de Ontinar de Salz y Leciñena, conforman el Colegio Público Rural Agrupado (CRA) ‘Bajo Gállego’, de la Comarca de los Monegros (Zaragoza).



[ Grabación ] Presentación del Proyecto por Carolina Calvo



Carolina Calvo García, maestra de educación infantil, basó su desarrollo, entre otras referencias, en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y en su concepción de la inteligencia como una red de conjuntos autónomos en relación.



Gardner (Premio ‘Príncipe de Asturias’, 2011) muestra que no existe una inteligencia única, sino una diversidad de inteligencias que singularizan las potencialidades y acentos personales de cada individuo. Estas inteligenticas se activan o no, en función de las experiencias disponibles y vividas en un determinado entorno y de acuerdo con las decisiones tomadas por cada aprendiz, su familia, la escuela y otras agencias educativas.



Esta concepción de la mente y del aprendizaje exigió de Carolina una planificación de escenarios que facilitaran la riqueza, variedad, amplitud y personalización de las experiencias de aprendizaje.



Aprendemos nombres de dinosaurios | Carolina Calvo



Al finalizar el proyecto, esta multiplicidad pudo comprobarse en las tareas realizadas de construcción de discursos, resolución de problemas, cuidado de los componentes emocionales de seguridad y corporales de control postural, introducción de la robótica en la construcción de conceptos espaciales, ejercitación de la interpretación musical, fomento de la comunicación y del trabajo grupal, reorientación de la motivación externa hacia un interés más propio por aprender, interacción respetuosa con el entorno natural y social... Todo un planteamiento alternativo que muestra una visión compleja y plena del trabajo docente.



Improvisaciones de cine | Carolina Calvo



Todo comenzó cuando... una alumna de sexto curso de Educación Primaria llamó a la puerta de la clase de infantil e hizo entrega de una carta que acompañaba a un paquete, en el que se podía leer "Muy frágil". Al ver el contenido de la carta y abrir el paquete se destapó un torrente de emociones que sirvió de desencadenante de toda una aventura de aprendizaje.



Carta de la Paleontóloga | Carolina Calvo



Encontraron que en su interior había un huevo. No sabían a quién pertenecía, pero estaba acompañado de instrucciones muy precisas sobre cómo facilitar su eclosión y descubrir lo que alojaba en su interior.



En el aula, alumnos y alumnas comenzaron a lanzar hipótesis sobre lo que podría contener ese huevo.



— Yo creo que habrá una rana, Carolina…

Sí, sí, una rana tóxica con pulseras tóxicas...

— Pues yo creo que dentro hay un lagarto, un tigre, una leona y un león.

— ...



En el aula de Carolina las aportaciones de las compañeras y los compañeros son siempre escuchadas con atención y aceptadas. Todas las ideas de partida se consideran válidas, en un principio. El trabajo consiste precisamente en falsearlas o afirmarlas, con datos, argumentos... a la vista de los acontecimientos y después del estudio y consulta de la documentación.



“Es muy importante —afirma Carolina­— crear círculos de confianza en los que todas y todos puedan expresar sus hipótesis sin miedo, que sean conscientes de que el error es una parte fundamental del aprendizaje y que no deben dejarlo fuera del camino hasta llegar a la comprobación más veraz”.



Pues bien, al cuarto día, el huevo, por fin, eclosionó y dejó al descubierto lo que abrigaba... Un dinosaurio.





El dinosaurio de Perdiguera | Carolina Calvo



Nada más verlo estallaron en júbilo y rápidamente comenzaron a hacer preguntas… ¿Cómo se llamaría?, ¿Qué comería?...



Tomaron conciencia de que eran muchas las preguntas y de que en clase podrían encontrar muchas de las respuestas, pero no todas. Tenían que ‘echar abajo’ los muros del aula y abrirla al mundo. Comenzaron con el resto del colegio y se acordaron de que conocían a Víctor, hermano de uno de los compañeros de clase, de Carlos, y reconocido experto en dinosaurios.



Sin más demora y aprovechando la hora del recreo, decidieron ir a buscarlo para hacerle preguntas y más preguntas; aquellas, que en clase no parecía fácil responder.



Víctor, al observarlo, afirmo sin titubear: “Se trata de un dinosaurio herbívoro de la familia del Estegosaurio".



El dinosaurio de Perdiguera | Carolina Calvo



Con esta sencillez, se encendió la llama de la motivación que los llevó por este atractivo proceso de aprendizaje e investigación, sustentado, metodológicamente, en elementos como el juego, la creatividad, las emociones, el trabajo en grupo y el uso de la tecnología: Cinco componentes que Carolina considera básico integrar en el desarrollo de cualquier proyecto de trabajo.



Exposiciones orales: ¿Qué queremos saber? | Carolina Calvo



Poco a poco fueron colocando en orden sus ideas, apoyándose mutuamente. Cada grupo, con un nombre de dinosaurio, fabricó etiquetas y las colocó encima de la mesa conjunta. Inmediatamente, se pusieron a la tarea tratando de resolver algunos de los retos que les proponía un personaje de ficción (la antropóloga María García), que visitaba la clase con cierta periodicidad.



[ Grabación ] Mensaje de la paleontóloga | Carolina Calvo



Trajeron dinosaurios a clase, gracias a la realidad aumentada, trabajaron con robótica, aprendieron diferentes nombres de dinosaurios, a clasificarlos... según tipo de alimentación, forma de desplazarse, lugar donde vivían...



Mural Jurásico | Carolina Calvo



Hasta que llegó el gran día, ése en el que ellas y ellos también se convirtieron en "Expertos en dinosaurios", con todos los honores.



Para que todo el mundo pudiera saber todo lo que habían aprendido y pedir su ayuda, o quisieran saber algún dato en concreto, decidieron hacerse una camiseta de expertos, con unas témperas, tela y mucha imaginación; la misma que nos permitió viajar y vivir esta experiencia tan gratificante.





Expertos en dinosaurios | Carolina Calvo



Al acabar el curso, en el Blog de aula se recogía el siguiente comentario...



Carolina (Maestra): “Hoy por fin nos hemos llevado nuestros trabajos ¡teníamos tantas ganas de enseñarlos en casa! Por eso nos hemos vestido como la ocasión merecía, con unas supercamisetas, pintadas por nosotros mismos, de expertos en dinosaurios.



Y, es que, eso es lo que realmente somos, unos expertos y expertas en materia de dinosaurios. Sabemos cómo se llaman, qué comen, de qué era son, cómo se desplazaban... ¡en fin! que lo sabemos casi casi todo, no en vano llevamos mucho tiempo especializándonos”. (Blog del aula. Un mundo de pequeñas cosas)



Como resultado final del proyecto, y para que cualquier niño o niña pudiera verlo, sentirlo y trabajarlo como habían hecho ellas y ellos, Carolina construyó una página web, con todos los trabajos, las tareas y las secuencias. Ha servido, además, para tejer una red de aprendizaje con otros profesionales y abrir una ventana desde su aula al mundo.





La web del proyecto ‘Dinosaurios’ | Carolina Calvo



— Carolina (Maestra): “El mundo de los dinosaurios es sin duda un tema fascinante para los más pequeños, no en vano, muchas son las aulas de infantil que trabajan o han trabajado sobre este tema ¡A los niños realmente les apasiona! Y, he de confesar, que, a mí, también...”



Todo el proyecto, a lo largo del camino recorrido, fue planteando nuevos escenarios, formulando preguntas y generando propuestas, tareas: clasificar los dinosaurios y confeccionar murales con diferentes técnicas y materiales de distintas texturas, llenar el aula y el colegio de dinosaurios con una ‘app’ para teléfonos móviles, direccionar a la robot-abeja (Bee-bot) en un tapete de ‘dinosaurios carnívoros’ (que sólo hablaban en ‘lenguaje de programación’, leyendo la secuencia de comandos de ‘Bee-bot’), construir fósiles ‘caseros’ con arcilla blanca, poblar la clase de dinosaurios con una aplicación de realidad aumentada, fabricar camisetas pintadas por los chicos y las chicas, y un largo etc.



Pero de todo esto daremos cuenta en la próxima entrada de este Blog ¡¡¡ Os vamos a contar todos nuestros secretos!!!





Ilustración cedida por @SilviaKmpos



“... pienso dónde están mis chicos, lo que ya saben y las capacidades que tienen. ¿Cómo podría presentarles el contenido de modo que les resulte interesante? ¿Cómo aprende mejor este grupo en particular? ¿Es mejor la explicación del profesor, o aprenden más de un montón de preguntas y de la interacción con otros estudiantes? ¿Aprenden mejor de actividades de clase en las que tienen que participar? ¿Les vendría bien hablar menos y hacer más? Cada grupo es distinto y los estudiantes pueden variar mucho de una actividad a otra.” (Darling-Hammond, L. El derecho a aprender)



Continuará...



(*) Carolina Calvo García es Maestra de Educación Infantil en el CRA ‘Bajo Gállego’ (Zaragoza) y autora del blog Un Mundo de Pequeñas Cosas. Coladora con el Centro de Innovación y Formación Educativa ‘María de Ávila’, del Gobierno de Aragón, en actividades de formación del profesorado.



(**) Agradecemos a la comunidad educativa del CRA ‘Bajo Gállego’ su colaboración al hacer posible este modo de trabajo y facilitar que el resto de profesionales sigamos aprendiendo.