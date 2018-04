2

Lola Dueñas vive en una casa de campo en Dois Portos, cerca de Lisboa. La actriz catalana se refugió allí para rodearse de naturaleza y "encontrarse" a sí misma. Su único compañero es Miguelito, un gato con el que se topó la pasada primavera en Constantina (Sevilla) durante el rodaje del filme Viaje alrededor del cuarto de una madre. "Miguelito dormía en un aparcamiento y se me abrazaba cada vez que pasaba por ahí. Una tarde que granizaba me lo llevé", dice la actriz, que ayer tenía previsto acudir a los Premios Goya, candidata a mejor actriz secundaria por No sé decir adiós.